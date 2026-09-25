Affari Tuoi, cancellata la puntata di stasera e De Martino verso una pioggia di stop: la decisione della Rai Salta la puntata di venerdì 25 settembre 2026: su Rai 1 c'è Italia-Belgio di Nations League. Ma per De Martino non sarà l'unico stop: saltano anche altri tre appuntamenti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Primo stop stagionale per Stefano De Martino e per Affari tuoi. Dopo il ritorno in access prime time dello scorso 6 settembre, il gioco dei pacchi si prepara infatti a lasciare nuovamente spazio alla programmazione sportiva di Rai 1. La puntata di oggi, venerdì 25 settembre, non andrà in onda: al suo posto la prima rete trasmetterà una sfida della Nazionale, con il calcio che prenderà temporaneamente il posto del gioco dei pacchi. E non sarà una semplice pausa di una sera. Nelle prossime settimane Affari tuoi dovrà infatti fare i conti con un calendario fitto di appuntamenti sportivi, che porterà a diversi cambiamenti nella consueta programmazione. Per il pubblico di De Martino, dunque, si prospetta una serie di assenze ravvicinate prima del ritorno alla normale collocazione.

Affari tuoi, perché non va in onda stasera 25 settembre 2026

La ragione della cancellazione della puntata di Affari tuoi è legata esclusivamente alla programmazione sportiva della Rai. Questa sera, infatti, Rai 1 trasmetterà la sfida della Nazionale contro il Belgio, prima partita del calendario della UEFA Nations League che coinciderà col debutto della seconda esperienza di Roberto Mancini come Commissario Tecnico. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45, proprio nella fascia oraria abitualmente occupata dal programma condotto da Stefano De Martino. Di conseguenza, Affari Tuoi pacchi dovrà lasciare spazio alla partita.

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Si tratta quindi di una sospensione già prevista dal palinsesto e non di una decisione legata agli ascolti o alla conduzione. Dopo il ritorno in tv dello scorso 6 settembre, Affari tuoi si prepara dunque alla sua prima sosta stagionale. La serata sarà tutta dedicata al calcio, con gli occhi puntati sulla nuova Nazionale chiamata a ripartire dopo il disastro della mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Per il nuovo CT Mancini, la gara rappresenta un appuntamento importante, anche alla luce dei diversi giocatori giovani inseriti nel gruppo con lo scopo di far partire un nuovo ciclo destinato a riscattare gli ultimi fallimenti della Nazionale.

Quattro puntate saltate per Stefano De Martino

Il vero stop per Affari tuoi, però, sarà più consistente di quanto possa sembrare. Il programma dell’access prime time di Rai non salterà infatti soltanto l’appuntamento di venerdì 25 settembre. Pochi giorni dopo, anche la puntata di lunedì 28 settembre verrà sacrificata per lasciare spazio a un’altra partita della Nazionale in Nations League, quella tra Turchia e Italia. Il calendario proseguirà poi con altri due appuntamenti ravvicinati: venerdì 2 ottobre sarà la volta di Francia-Italia, mentre lunedì 5 ottobre è prevista Italia-Turchia.

Nel giro di pochi giorni, dunque, il programma di De Martino si ritroverà a dover rinunciare complessivamente a quattro serate per fare spazio agli impegni calcistici della Rai, lasciando campo libero a La Ruota della Fortuna. Un avvio di stagione particolarmente complicato sul fronte degli ascolti per Affari Tuoi: nelle prime tre settimane di programmazione, infatti, il quiz di Canale 5 ha quasi sempre avuto la meglio nella sfida dell’access prime time. A pesare sul confronto c’è anche il diverso percorso dei due programmi durante l’estate: La Ruota della Fortuna ha continuato ad andare in onda senza interruzioni, mentre Affari Tuoi si è fermato a metà luglio, tornando poi in access prime time soltanto lo scorso 6 settembre.

In totale, Stefano De Martino salterà quattro puntate nell’arco di pochi giorni, a causa degli appuntamenti calcistici della Nazionale. Ecco il calendario completo delle cancellazioni:

Venerdì 25 settembre 2026 – non va in onda (al suo posto: Italia-Belgio) ;

– non va in onda (al suo posto: ; Lunedì 28 settembre 2026 – non va in onda (al suo posto: Turchia-Italia);

– non va in onda (al suo posto: Venerdì 2 ottobre 2026 – non va in onda (al suo posto: Francia-Italia) ;

– non va in onda (al suo posto: ; Lunedì 5 ottobre 2026 – non va in onda (al suo posto Italia-Turchia)

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