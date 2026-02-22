Affari Tuoi, puntata cancellata e De Martino verso un lunghissimo stop: la decisione della Rai
Affari Tuoi, la puntata di stasera - domenica 22 febbraio - salta per lasciare spazio alla Cerimonia finale delle Olimpiadi su Rai1. E da dopodomani parte la lunga sosta ‘sanremese’
Dopo la puntata lampo di ieri, Affari Tuoi si mette in stand-by. Questa sera, domenica 22 febbraio, il game show di Rai 1 non andrà in onda per lasciare spazio al gran finale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Per Stefano De Martino sarà la prima sosta di un periodo sui generis che lo vedrà quasi sempre ai box, fatta eccezione per una sola serata. Scopriamo perché e qual è la nuova programmazione del gioco dei pacchi.
Affari Tuoi, salta la puntata del 22 febbraio: su Rai 1 spazio alle Olimpiadi
Rai 1 si trasformerà per un’ultima volta nella rete olimpica. Dopo aver ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali lo scorso 6 febbraio – evento campione d’ascolti della serata televisiva – il primo canale trasmetterà anche la cerimonia di chiusura della manifestazione. Lo show andrà in onda in diretta in prima serata; la telecronaca Rai sarà affidata ad Auro Bulbarelli, chiamato a sostituire Paolo Petrecca, dimessosi da direttore di Rai Sport dopo le polemiche seguite alle gaffe commesse durante il racconto della cerimonia inaugurale.
De Martino non sarà il solo a fermarsi a causa delle Olimpiadi. Anche Canale 5 ha deciso di cancellare la puntata domenicale di Chi vuol essere milionario – Il Torneo condotta da Gerry Scotti, per evitare la concorrenza della cerimonia olimpica, destinata a monopolizzare l’attenzione del pubblico. La Ruota della Fortuna, invece, andrà regolarmente in onda nell’access di Canale 5.
Come cambia il palinsesto di Rai 1
La programmazione serale della prima rete subirà dunque alcune variazioni. Oltre alla cancellazione di Affari Tuoi, anche il Tg1 delle ore 20 andrà in onda in versione ridotta di circa 10 minuti, seguito da PrimaFestival. La cerimonia olimpica partirà alle ore 20.20 all’Arena di Verona e avrà una durata di circa tre ore. Ecco il palinsesto previsto:
- 20:00 – Tg1
- 20:10 – PrimaFestival
- 20:20 – Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026
- 23:15 – Tg1
Affari Tuoi salta 6 puntate in 7 giorni: il nuovo calendario
Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda lunedì 23 febbraio, per l’ultima puntata prima dello stop causato dal Festival di Sanremo. La kermesse musicale inizierà infatti martedì 24 febbraio e monopolizzerà la fascia serale di Rai 1 fino alla finalissima in programma al Teatro Ariston sabato 28 febbraio.
Il gioco dei pacchi, quindi, oltre alla puntata di stasera, salterà altre cinque serate consecutive. Questo il calendario dei prossimi 8 giorni:
- Domenica 22 febbraio: non va in onda;
- Lunedì 23 febbraio: in onda;
- Martedì 24 febbraio: non va in onda;
- Mercoledì 25 febbraio: non va in onda;
- Giovedì 26 febbraio: non va in onda;
- Venerdì 27 febbraio: non va in onda;
- Sabato 28 febbraio: non va in onda;
- Domenica 1 marzo: in onda.
