Affari Tuoi, le gemelle Giorgia e Chiara beffate nel finale (ma festeggiano comunque): perché Grande partita delle due pacchiste abruzzesi che tornano a casa con 30000 euro, e pur puntando più in alto, finiscono comunque a festeggiare

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Un lieto fine che avrebbe potuto essere migliore, ma che non toglie il sorriso alle due sorelle Giorgia e Chiara, che nella puntata di Affari Tuoi di sabato 13 settembre si portano a casa 30000 euro, pur vedendosi sfumare davanti, all’ultimo minuto, una cifra ben più sostanziosa. Scopriamo cosa è successo.

Affari Tuoi, abato 13 settembre: cosa è successo

A giocare al centro studio nella serata di sabato del game show guidato da Stefano De Martino sono due gemelle, "pacchiste" dell’Abruzzo: Giorgia (titolare della partita), parrucchiera e Chiara, farmacista.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le due bionde e ricciolutissime sorelle di Avezzano, partono con il pacco numero 12. L’oggetto tipico abruzzese, introdotto in studio da Tantath è il vattacicirchie.

Parte malissimo Giorgia, che trova subito i 100000 euro, i tiri successivi sono fortunati, finchè le due gemelle non trovano per ben due volte 200000 euro (una volta è il valore del misterioso pacco nero). La prima chiamata del Dottore, serve ad offrire alle due ragazze di Avezzano un cambio che però loro rifiutano. Il successivo giro di pacchi è fortunato, anche grazie alla presenza dell’infallibile portafortuna Gennarino. I 300000 euro sono ancora in gioco, quando il Dottore fa la prima offerta, che vale 25000 euro. Le due sorelle hanno, una il sogno di viaggiare, l’altra di alleggerire i genitori dell’impegno economico dei suoi studi. Quindi rifiutano. Subito dopo se ne vanno i 50000 euro.

Alla fine del nuovo giro di tiri, Giorgia e Chiara tengono ancora in gioco pacchi importanti, come 75000 euro e soprattutto 300000 euro. A questo punto, come da Manuale, il Dottore offre il Cambio e questa volta le due gemelle abruzzesi lo accettano: lasciano il loro pacco numero 12 e si prendono il numero 10 del Piemonte e fanno bene, perché scoprono subito dopo di essersi liberate di un pacco blu. A questo punto arriva un’offerta da 30000 euro, da parte del Dottore, rifiutata dalle gemelle.

La partita di Giorgia (e Chiara) va avanti a gonfie vele, e il Dottore le tenta di nuovo con un cambio, però Chiara racconta di aver sognato il pacco numero 10, che Giorgia ricorda, il 10 era il numero della maglia del papà quando giocava a calcio e hanno sempre pensato che avrebbero voluto proprio quel numero 10, quindi rifiutano il cambio. A questo punto sfumano i 20000 euro ma è una buona notizia, perchè rimangono ancora in gioco 30000, 50000 e 200000 euro a fronte di due pacchi blu: le due sorelle quindi rifiutano anche l’offerta da 35000 euro. Subito dopo volano via purtroppo i 300000 euro, e il Dottore mette in difficoltà Giorgia e Chiara offrendo il Cambio. Dopo averci pensato un bel poi, le due decidono di continuare ad affidarsi al loro pacco numero 10. In gioco ci sono ancora 75000 euro, 30000 euro e il Vattacicirchie.

E a questo punto le due sorelle trovano l’unico pacco blu in gioco, quindi si può già festeggiare perchè il finale è del tipo "soldi sicuri": 30000 euro e 75000 euro, sono i due pacchi in gioco, ma rimane da ascoltare l’ultima proposta del Dottore, che offre alle ragazze 52500 euro, ovvero la metà del totale della somma dei due pacchi in gioco, ma poi le cose si complicano, perché alle carte Giorgia pesca il cambio. Un cambio che viene rifiutato.

Potrebbe interessarti anche