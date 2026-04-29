Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna tagliano la prima serata, scatta la rivoluzione (odiata dal pubblico). Cosa cambia Dopo le numerose polemiche per la durata dei due game show, Rai e Mediaset hanno deciso di proporre una soluzione senza dubbio inaspettata.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Negli ultimi mesi la televisione generalista italiana ha visto notevoli cambiamenti nelle sue fasce orarie, e quella che un tempo era la sacra "prima serata" è slittata sempre più avanti fino a sfiorare e spesso superare le 22. Un effetto domino generato soprattutto dalla sfida dell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, che nel tempo si sono allungati sempre di più per conquistare ascolti e pubblicità. Davanti a questo i telespettatori sono sempre più esasperati perché costretti a guardare fiction o programmi televisivi che partono tardi e finiscono in piena notte. A dare voce al malcontento generale è stata anche Luciana Littizzetto, che durante Che Tempo Che Fa ha lanciato un appello ironico ma durissimo contro palinsesti sempre meno compatibili con la vita quotidiana. Proprio a proposito di questo, è notizia delle ultime ore la soluzione che Rai e Mediaset avrebbero scelto per tentare di risolvere il problema. Di cosa si tratta? Scopriamolo.

Rai e Mediaset, la rivoluzione che nessuno vuole

I game show dell’access prime time, nati come "ponte" verso la prima serata, sono ormai diventati il vero cuore della programmazione, e a dimostrazione di questo c’è proprio la durata di questa fascia oraria che tende ormai a terminare attorno alle 22. Una scelta dettata da logiche che riguardano gli ascolti e i ricavi pubblicitari, ma che ha avuto un effetto collaterale molto pesante: un malcontento generale da parte del pubblico. Quest’ultimo, infatti, fatica ad aspettare così tardi per vedere un prodotto televisivo e, quando lo fa, spesso abbandona prima della fine per poter riposare a fronte degli impegni del giorno dopo.

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Di fronte a queste crescenti polemiche, ci saremmo aspettati una scelta semplice da parte di Rai e Mediaset: accorciare l’access prime time e restituire dignità alla prima serata. E invece, secondo le ultime indiscrezione, la soluzione delle due ammiraglie sembrerebbe andare proprio nella direzione opposta. A partire dalla prossima settimana, infatti, Rai e Mediaset sperimenteranno un nuovo assetto serale: i game show resteranno in onda fino alle 22, mentre sarà la prima serata ad essere accorciata.

Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna tagliano la prima serata

Ebbene sì, la soluzione scelta da Rai e Mediaset sarà quella di accorciare la prima serata mandando in onda le fiction del momento con un unico episodio e non due come di consueto. Il primo esperimento riguarderà per Rai 1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento, e per Canale 5 la serie I Cesaroni – Il ritorno, entrambe in onda con un solo episodio della durata di circa 50 minuti. Una scelta che consente di "spalmare" i prodotti su più settimane, riducendo i costi e mantenendo viva la serialità, ma che rischia di penalizzare ulteriormente il coinvolgimento del pubblico.

In sostanza, si chiede agli spettatori di attendere fino alle 22 per vedere appena un’ora di contenuto inedito. Un compromesso che, più che risolvere il problema, sembra certificare la scelta della rete di rendere l’access prime time il nuovo prime time. E mentre le reti difendono una strategia per loro (solo per loro) vantaggiosa, resta una domanda: per quanto ancora il pubblico sarà disposto ad adattarsi a una televisione che continua ad ignorare i suoi ritmi?

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