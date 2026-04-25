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Affari Tuoi, parte la rivoluzione: Stefano De Martino cambia orario

Rivoluzione nei palinsesti televisivi: Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, si allunga fino alla fascia tarda serata, con nuove scelte editoriali.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Da tempo, orma, la polemica sui tempi della prima serata televisiva italiana è al centro dell’attenzione non solo del pubblico ma anche degli addetti ai lavori. Cosa che si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate nel 2025 da Pier Silvio Berlusconi sul progressivo allungamento dei palinsesti. In questo contesto, Rai e Mediaset stanno intervenendo con strategie opposte ma convergenti nel modificare la durata dei programmi di punta. Tra questi anche Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, che si avvia verso un nuovo assetto orario. Ma vediamo tutti i dettagli.

Affari Tuoi, Stefano De Martino cambia orario: quando lo vedremo

Alcune dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi rilasciate nel 2025, hanno riportato l’attenzione sugli orari effettivi dei programmi sulle reti generaliste: argomento che , negli ultimi tempi, ha acceso non poche polemiche. Il confronto tra Rai e Mediaset rimane uno dei temi principali del panorama televisivo italiano. Infatti, negli ultimi anni si è consolidata la tendenza a posticipare la prima serata, con programmi che iniziano spesso dopo le 21:30 e terminano oltre le 23:00. Questo è legato alla concorrenza tra reti e alla frammentazione del pubblico, come mostrano i dati Auditel e i rapporti AGCOM. In questo scenario, alcune produzioni Rai stanno adottando una struttura episodica più dilatata nel tempo. Ad esempio, l’ultima puntata della serie Roberta Valente: Notaio in Sorrento è stata programmata in due appuntamenti distinti, con episodi della durata di circa un’ora trasmessi nelle serate di domenica 3 e domenica 10 maggio, con inizio intorno alle 22:00. Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia che tende a collocare prodotti seriali in fasce orarie più tarde rispetto alla tradizionale prima serata. Parallelamente, anche il game show Affari Tuoi sembra seguire una logica di progressivo slittamento, analogamente ad altri programmi di intrattenimento come La Ruota della Fortuna, che spesso si concludono intorno alle 22:00.

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Cosa cambia dalla prossima stagione

Fa eccezione il sabato sera, quando la spietata concorrenza tra i principali show del prime time, come quelli condotti da Maria De Filippi e Milly Carlucci, contribuiscono a mantenere una chiusura più vicina (e più consona alla volontà del pubblico) alle 21:20. Guardando alla prossima stagione televisiva, alcune indiscrezioni suggeriscono che almeno due nuove serie potrebbero essere trasmesse con singolo episodio nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 23:00. Tra queste si citano Stucky, che dovrebbe essere promossa da Rai 2 a Rai 1, e la nuova produzione di Pupi Avati intitolata Gotico Padano. Entrambi rappresenterebbero un ulteriore esempio della tendenza a collocare la fiction nelle slot serali sempre più avanzate.

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