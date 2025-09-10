Affari Tuoi continua a rincorrere La Ruota della Fortuna: lo share preoccupa la Rai La sfida tra i due game show continua e gli ascolti di Canale 5 fanno tremare Viale Mazzini.

Affari Tuoi, confermato su Rai 1 fino al 2027, è tornato. Il celebre game show, campione di ascolti, lo scorso 2 settembre ha ripreso la sua consueta programmazione nel preserale del primo canale, e al timone ancora una volta c’è Stefano De Martino. Per questa nuova stagione, la Rai ha introdotto alcune novità significative, come il pacco nero e la nuova location: lo studio, ora al Teatro delle Vittorie di Roma, è rinnovato, e anche la sceneggiatura ha subito modifiche per rendere il format più dinamico e adatto al pubblico contemporaneo.

Tante le novità che hanno accompagnato il rientro di De Martino, tra l’altro avvenuto in anticipo rispetto al previsto. Viale Mazzini, infatti, ha richiamato il suo Golden Boy per cercare di arginare lo share da record ottenuto nei mesi estivi de La Ruota della Fortuna e che ancora ora non accenna a diminuire. I dati confermano un avvio combattuto, con La Ruota al 24,17% di share e De Martino bloccato al 22,6%. Anche i round successivi vedono Scotti in vantaggio anche se pur di poco, ma sono comunque dati che potrebbero preoccupare Viale Mazzini, e che obbligherebbero la Rai a scovare nuove strategie dopo una scorsa stagione di dominio incontrastato. Tutti i dettagli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

