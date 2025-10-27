Affari Tuoi, riaperti i provini: 10 ‘buchi’ da colmare. E c’è una Regione che preoccupa Riaperti i casting di Affari Tuoi: servono nuovi pacchisti da 10 Regioni. La Valle d’Aosta resta scoperta e la sfida con La Ruota della Fortuna si fa dura.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo il grande successo della stagione in corso, Affari Tuoi guarda già avanti. Il game show dell’access prime time di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, ha riaperto ufficialmente i casting per trovare nuovi "pacchisti" pronti a rappresentare le proprie Regioni. Sul sito ufficiale è possibile candidarsi per dieci aree d’Italia ancora "scoperte", ma c’è una Regione che continua a far preoccupare la produzione: la Valle d’Aosta, dove finora le adesioni sono poche.

Mai come quest’anno la scelta dei concorrenti è decisiva: con La Ruota della Fortuna che domina negli ascolti, Affari Tuoi deve puntare su pacchisti carismatici e autentici, capaci con le loro storie e spontaneità di rendere le puntate vivaci e aiutare De Martino a tenere il pubblico incollato allo schermo.

Affari Tuoi, le Regioni coinvolte nei nuovi casting

Sono dieci le Regioni per le quali la Rai ha riaperto i provini di Affari Tuoi. Dopo l’appello lanciato da Stefano De Martino durante una puntata, non solo la Valle d’Aosta ma anche altre aree del Paese sono chiamate a raccolta. L’elenco completo comprende Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige e, appunto, Valle d’Aosta.

Chi desidera candidarsi deve accedere al sito giocherai.it, compilare il form dedicato e allegare un breve video di presentazione, fondamentale per far emergere la propria personalità. Le regole sono chiare: ci si può proporre solo per la Regione di nascita o di residenza, e non sono ammessi al provino i minorenni, gli ex concorrenti, i dipendenti o ex dipendenti Rai, né i parenti di chi ha già partecipato al programma. Ecco nel dettaglio la lista delle Regioni per le quali sono aperte le candidature:

Abruzzo

Basilicata

Friuli Venezia Giuli

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Sardegna

Trentino Alto Adige

Valle d’Aosta

Valle d’Aosta ancora "deserta": l’appello di De Martino e Ballerina

La Valle d’Aosta resta però la Regione più difficile da coprire. Nonostante i numerosi appelli, i candidati valdostani continuano a latitare. Stefano De Martino, affiancato dal comico Herbert Ballerina, ha più volte invitato gli abitanti della Regione a farsi avanti, ricordando che Affari Tuoi è prima di tutto un gioco che celebra l’Italia e le sue storie. Con la sua consueta ironia, Ballerina ha persino registrato un simpatico video-tutorial per incoraggiare i più timidi: «Ciao, sono Steven dalla Valle d’Aosta, vorrei partecipare ad Affari Tuoi!». Un esempio semplice ma efficace per mostrare quanto sia facile rompere il ghiaccio e provare a entrare nel cast del programma.

La produzione, intanto, continua la ricerca di nuovi volti e nuove storie, consapevole che mai come in questa stagione la forza del programma dipende da chi gioca.

Affari Tuoi, come candidarsi per partecipare

Per candidarsi ad "Affari Tuoi", è necessario registrarsi online su Giocherai.it e compilare il modulo, incluso il caricamento di un breve video di presentazione, come indicato su Giocherai.it e Endemol Shine Italy.

