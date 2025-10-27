Affari Tuoi, riaperti i provini: 10 ‘buchi’ da colmare. E c’è una Regione che preoccupa
Riaperti i casting di Affari Tuoi: servono nuovi pacchisti da 10 Regioni. La Valle d’Aosta resta scoperta e la sfida con La Ruota della Fortuna si fa dura.
Dopo il grande successo della stagione in corso, Affari Tuoi guarda già avanti. Il game show dell’access prime time di Rai 1, condotto da Stefano De Martino, ha riaperto ufficialmente i casting per trovare nuovi "pacchisti" pronti a rappresentare le proprie Regioni. Sul sito ufficiale è possibile candidarsi per dieci aree d’Italia ancora "scoperte", ma c’è una Regione che continua a far preoccupare la produzione: la Valle d’Aosta, dove finora le adesioni sono poche.
Mai come quest’anno la scelta dei concorrenti è decisiva: con La Ruota della Fortuna che domina negli ascolti, Affari Tuoi deve puntare su pacchisti carismatici e autentici, capaci con le loro storie e spontaneità di rendere le puntate vivaci e aiutare De Martino a tenere il pubblico incollato allo schermo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari Tuoi, le Regioni coinvolte nei nuovi casting
Sono dieci le Regioni per le quali la Rai ha riaperto i provini di Affari Tuoi. Dopo l’appello lanciato da Stefano De Martino durante una puntata, non solo la Valle d’Aosta ma anche altre aree del Paese sono chiamate a raccolta. L’elenco completo comprende Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige e, appunto, Valle d’Aosta.
Chi desidera candidarsi deve accedere al sito giocherai.it, compilare il form dedicato e allegare un breve video di presentazione, fondamentale per far emergere la propria personalità. Le regole sono chiare: ci si può proporre solo per la Regione di nascita o di residenza, e non sono ammessi al provino i minorenni, gli ex concorrenti, i dipendenti o ex dipendenti Rai, né i parenti di chi ha già partecipato al programma. Ecco nel dettaglio la lista delle Regioni per le quali sono aperte le candidature:
- Abruzzo
- Basilicata
- Friuli Venezia Giuli
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Sardegna
- Trentino Alto Adige
- Valle d’Aosta
Valle d’Aosta ancora "deserta": l’appello di De Martino e Ballerina
La Valle d’Aosta resta però la Regione più difficile da coprire. Nonostante i numerosi appelli, i candidati valdostani continuano a latitare. Stefano De Martino, affiancato dal comico Herbert Ballerina, ha più volte invitato gli abitanti della Regione a farsi avanti, ricordando che Affari Tuoi è prima di tutto un gioco che celebra l’Italia e le sue storie. Con la sua consueta ironia, Ballerina ha persino registrato un simpatico video-tutorial per incoraggiare i più timidi: «Ciao, sono Steven dalla Valle d’Aosta, vorrei partecipare ad Affari Tuoi!». Un esempio semplice ma efficace per mostrare quanto sia facile rompere il ghiaccio e provare a entrare nel cast del programma.
La produzione, intanto, continua la ricerca di nuovi volti e nuove storie, consapevole che mai come in questa stagione la forza del programma dipende da chi gioca.
Affari Tuoi, come candidarsi per partecipare
Per candidarsi ad "Affari Tuoi", è necessario registrarsi online su Giocherai.it e compilare il modulo, incluso il caricamento di un breve video di presentazione, come indicato su Giocherai.it e Endemol Shine Italy.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, De Martino è scioccato: il sorpasso a Scotti ha un milione di motivi. Tutte le vincite (e le polemiche)
Il game show di Rai 1 ha finalmente superato la concorrenza de La Ruota della Fortun...
Affari Tuoi, doccia fredda per Davide nel finale. Sconcerto sui social: "Ma come è possibile?"
Partita che va benissimo fino agli ultimi tiri, quelli del concorrente della valle D...
Affari tuoi, disastro per Francesca e incidente in diretta per Herbert Ballerina: cosa è successo
Nella puntata del 15 ottobre, la partita di Francesca si rivela disastrosa: perde tu...
Affari Tuoi, Gaia fa un grosso errore col Dottore e la Guardia di Finanza preoccupa De Martino: "Lo sapevo"
Nella puntata del 17 ottobre, la partita di Gaia comincia malissimo e finisce peggio...
Affari Tuoi, De Martino cambia tutto: “Riunioni d’emergenza”. La puntata della svolta con Angelo
Herbert Ballerina ospite, Jackpot Gennarino e addio all’oggetto misterioso di Thanat...
Affari Tuoi vs La Ruota della fortuna, De Martino e Scotti esagerano: le battute (imbarazzanti) per lo share
Due scivoloni in una sola sera: tra battute infelici e ironie fuori luogo, Affari tu...
Affari Tuoi, Adriano va contro la moglie ma salva il matrimonio in extremis. Ballerina mangia un croccantino per 300mila euro
Nella puntata del 23 ottobre, la partita di Adriano parte malissimo e rischia di fin...
Affari Tuoi, Beatrice dalla partenza record al disastro. La protesta del web: "Meglio da soli"
Partenza incredibile e tonfo finale per Beatrice concorrente della valle d'Aosta al ...