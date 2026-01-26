Affari Tuoi, De Martino rimpiazzato da un nuovo game show: la scelta estiva della Rai e il nodo Mondiali
In corso le trattative con società di produzione esterne per regalare al palinsesto estivo di Rai 1 un nuovo programma che conquisterà il pubblico.
Durante la scorsa estate la rete ammiraglia si è vista impreparata nell’affrontare il colpaccio della concorrenza, ovvero l’approdo su Canale 5 de La Ruota della Fortuna che, nei mesi successivi, è poi diventato il programma in access prime time più visto, battendo spesso anche Affari Tuoi. La Rai ha dunque deciso di arrivare all’estate 2026 con tutt’altro spirito e, soprattutto, con un nuovo game show che possa stupire il pubblico e sostituire proprio Affari Tuoi durante la sua pausa, continuando a competere ad alti livelli: ecco le ultime indiscrezioni.
Rai 1, nuovo access prime time per l’estate 2026
Nell’ultimo periodo, l’amatissimo game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è riuscito a recuperare sul competitor di Canale 5, ovvero La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Un ottimo traguardo che, tuttavia, non può che portare i vertici a riflettere su ciò che accadrà quando l’inimitabile ‘gioco dei pacchi’ si fermerà per la sua consueta pausa estiva. Proprio a questo proposito, gli addetti ai lavori sarebbero già all’opera per trovare un nuovo game show da proporre in sostituzione di Affari Tuoi nell’access prime time della prossima estate.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Se nel 2025 la Rai si è vista letteralmente schiacciare dall’approdo su Canale 5 de La Ruota della Fortuna, l’amministratore delegato della televisione pubblica si è detto fortemente deciso a non ripetere l’esperienza anche quest’anno. Proprio per questo sarebbero già in corso le prime trattative con case di produzione esterne per trovare il progetto giusto da proporre al pubblico.
Affari Tuoi, quale game show lo sostituirà nell’estate 2026
Secondo le ultime indiscrezioni di Affari Italiani, con alla base il presupposto di riuscire a trovare un prodotto valido e abbastanza potente da poter sostituire un colosso come Affari Tuoi per i mesi estivi, la Rai sarebbe già alle prese con le prime interlocuzioni con case di produzione esterne. Secondo gli ultimi rumors, le forze in campo sarebbero soprattutto quelle di Blu Yazmine e Banijay-Endemol, due giganti dal punto di vista dell’intrattenimento.
Molto probabilmente, nel corso dei prossimi mesi verranno realizzati i numeri zero di due o tre format differenti per poi scegliere il game show più adatto sia alla fascia oraria che a competere con la concorrenza. Una volta definito il format, i vertici dovranno poi studiare nel dettaglio la sua collocazione, soprattutto in vista dei Mondiali di calcio che si terranno tra giugno e luglio 2026 e che inevitabilmente porteranno un certo scompiglio nei palinsesti Rai, soprattutto se l’Italia (incrociamo le dita) riuscirà a parteciparvi.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, via ai provini per rimpiazzare De Martino: "L'errore non si ripeterà", svolta Rai sul nuovo game show
Cambiamenti in corso d’opera per la rete ammiraglia che punta, per la prossima estat...
De Martino allunga Affari Tuoi in prime time, svolta dopo il boom della Befana: la risposta a Gerry Scotti
Nel 2026 anche il game show di Rai 1 punterà sugli speciali in prima serata per ‘ris...
Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga)
Stasera in occasione della notte di Capodanno il game show di punta dell’access prim...
Affari Tuoi e L'Eredità, la Rai spinge (e svolta) con De Martino e Liorni: il nuovo calendario natalizio
Nessuno stop festivo per i game show più amati della rete ammiraglia che terranno co...
La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti verso un nuovo record con due ospiti eccezionali: cosa vedremo stasera
Nuovo appuntamento con i concorrenti più forti del game show, in compagnia di due ic...
Affari Tuoi, De Martino svolta con un matrimonio in diretta (e Gerry Scotti trema): data e format della puntata speciale
E mentre continua lo scontro a suon di share tra ‘il gioco dei pacchi’ e La Ruota de...
Affari Tuoi, torna Herbert Ballerina, Martina resta e spacca i social: “Chi parlava male di Samira Lui che dice?”
Ascolti record, la novità Martini Miliddi e il ritorno annunciato di Herbert: il nuo...
Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen
Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuov...