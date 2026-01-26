Affari Tuoi, De Martino rimpiazzato da un nuovo game show: la scelta estiva della Rai e il nodo Mondiali In corso le trattative con società di produzione esterne per regalare al palinsesto estivo di Rai 1 un nuovo programma che conquisterà il pubblico.

Durante la scorsa estate la rete ammiraglia si è vista impreparata nell’affrontare il colpaccio della concorrenza, ovvero l’approdo su Canale 5 de La Ruota della Fortuna che, nei mesi successivi, è poi diventato il programma in access prime time più visto, battendo spesso anche Affari Tuoi. La Rai ha dunque deciso di arrivare all’estate 2026 con tutt’altro spirito e, soprattutto, con un nuovo game show che possa stupire il pubblico e sostituire proprio Affari Tuoi durante la sua pausa, continuando a competere ad alti livelli: ecco le ultime indiscrezioni.

Rai 1, nuovo access prime time per l’estate 2026

Nell’ultimo periodo, l’amatissimo game show Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino, è riuscito a recuperare sul competitor di Canale 5, ovvero La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Un ottimo traguardo che, tuttavia, non può che portare i vertici a riflettere su ciò che accadrà quando l’inimitabile ‘gioco dei pacchi’ si fermerà per la sua consueta pausa estiva. Proprio a questo proposito, gli addetti ai lavori sarebbero già all’opera per trovare un nuovo game show da proporre in sostituzione di Affari Tuoi nell’access prime time della prossima estate.

Se nel 2025 la Rai si è vista letteralmente schiacciare dall’approdo su Canale 5 de La Ruota della Fortuna, l’amministratore delegato della televisione pubblica si è detto fortemente deciso a non ripetere l’esperienza anche quest’anno. Proprio per questo sarebbero già in corso le prime trattative con case di produzione esterne per trovare il progetto giusto da proporre al pubblico.

Affari Tuoi, quale game show lo sostituirà nell’estate 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di Affari Italiani, con alla base il presupposto di riuscire a trovare un prodotto valido e abbastanza potente da poter sostituire un colosso come Affari Tuoi per i mesi estivi, la Rai sarebbe già alle prese con le prime interlocuzioni con case di produzione esterne. Secondo gli ultimi rumors, le forze in campo sarebbero soprattutto quelle di Blu Yazmine e Banijay-Endemol, due giganti dal punto di vista dell’intrattenimento.

Molto probabilmente, nel corso dei prossimi mesi verranno realizzati i numeri zero di due o tre format differenti per poi scegliere il game show più adatto sia alla fascia oraria che a competere con la concorrenza. Una volta definito il format, i vertici dovranno poi studiare nel dettaglio la sua collocazione, soprattutto in vista dei Mondiali di calcio che si terranno tra giugno e luglio 2026 e che inevitabilmente porteranno un certo scompiglio nei palinsesti Rai, soprattutto se l’Italia (incrociamo le dita) riuscirà a parteciparvi.

