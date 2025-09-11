Affari Tuoi, la Rai trova il rimpiazzo di De Martino: soffiato storico show a Mediaset per fermare Gerry Scotti
Stando alle ultime indiscrezioni la tv di Stato vorrebbe assicurarsi il titolo del Biscione per rilanciare l’access prime time dopo Affari Tuoi e De Martino
La ‘guerra’ Rai-Mediaset dell’access prime time è soltanto agli inizi. Con La Ruota della Fortuna che sta prendendo il largo negli ascolti tv, la tv di Stato potrebbe correre ai ripari già a partire dalla prossima stagione. Dopo la pausa estiva lo show di Gerry Scotti sta affondando Affari Tuoi e Stefano De Martino e, stando agli ultimi rumor, la Rai avrebbe messo nel mirino uno storico programma del Biscione per ‘rispondere’ alla concorrenza. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe il ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto!. Scopriamo tutti i dettagli
L’idea Rai per contrastare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: la sfida a Mediaset
La sfida tra Rai e Mediaset si sta facendo sempre più accesa e, stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, il ‘patto’ di non belligeranza sarebbe saltato. Il motivo? Gli ‘sgarbi’ della tv di Stato nei confronti del Biscione si sono fatti sempre più frequenti, dal discussissimo approdo di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle (e un altro ex volto Mediaset come Belén Rodríguez pronta a diventare ‘ballerina per una notte’ alla corte di Milly Carlucci) al ritorno dello storico show di Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan? su Rai 2 fino alla new entry Teo Mammucari a Domenica In al fianco di Mara Venier. Secondo quanto riferito da Candela, inoltre, la Rai avrebbe in serbo "l’ennesimo schiaffo a Mediaset". Per ‘rispondere’ al clamoroso successo de La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti – che sta prendendo il largo negli ascolti tv, affondando quella che sembrava una concorrenza inscalfibile come Stefano De Martino e Affari Tuoi – la tv pubblica sarebbero pronta a ristrutturare il suo access prime time.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ok, il Prezzo è Giusto! torna in tv: il rumor
La ‘pausa’ di Affari Tuoi (tornato in onda lo scorso 2 settembre) ha spalancato le porte al trionfo de La Ruota su Canale 5 e la Rai non sarebbe intenzionata a ripetere lo stesso errore, anzi. Stando a quanto si legge su Dagospia la tv di Stato avrebbe messo gli occhi proprio su un format storico di Mediaset. "Il patto è saltato, inizia la show… Avvisate Pier Silvio Berlusconi che è in fase avanzata la trattativa per far sbarcare su Rai 1 Ok, il prezzo è giusto!, titolo storico del Biscione…" scrive Candela, ipotizzando il ritorno in tv dell’iconico programma in onda dal 1983 al 2001 sulle reti Mediaset al termine di questa edizione di Affari Tuoi, andando così a sostituire Techetechetè: "A Viale Mazzini vorrebbero collocare il game prodotto da Fremantle in access prime time (nella tarda primavera 2026 o la prossima estate al posto di Techetechetè)".
Curiosamente lo scorso maggio Mediaset aveva pensato proprio a un programma ispirato a Ok, il prezzo è giusto! (di parlò di contatti con Alessandro Cattelan per la conduzione), salvo poi decidere di spostare La Ruota della Fortuna in access con una delle mosse più azzeccate della storia recente nei dati Auditel.
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata
Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Affari Tuoi, sirene d’allarme: De Martino stoppa le ferie e torna in studio. C'entra Gerry Scotti
La “macchina” del game show di Rai 1 sarebbe già ripartita per anticipare i tempi e ...
Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà...
Affari Tuoi, il fuorionda di Gerry Scotti che spaventa De Martino (e Striscia). E la Rai si arrabbia
Il direttore prime time della tv di Stato risponde alle frecciate di Pier Silvio Ber...
Affari Tuoi, quando inizia e come cambia il gioco dei pacchi: De Martino riparte con l’incubo Scotti
La stagione 2025/2026 di Affari Tuoi inizia martedì 2 settembre, con regolamento agg...
Affari Tuoi, Mediaset marca stretto De Martino e 'sacrifica' il calcio: mossa choc di Pier Silvio Berlusconi
Il biscione vuole tenersi stretti i risultati dello Zio Gerry e per farlo ha deciso ...
Rai non teme Mediaset e Nuzzi: Alberto Matano resta in vacanza (ma De Martino no). Quando inizia La Vita in Diretta
Nonostante la nuova sfida della concorrenza del Biscione la tv di Stato manterrà inv...
Affari Tuoi, la nuova edizione: rientro anticipato per De Martino, tutte le novità e quando inizia. La sfida con Gerry Scotti
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 è giunto alla 18esima stagione...