Affari Tuoi, la Rai trova il rimpiazzo di De Martino: soffiato storico show a Mediaset per fermare Gerry Scotti Stando alle ultime indiscrezioni la tv di Stato vorrebbe assicurarsi il titolo del Biscione per rilanciare l’access prime time dopo Affari Tuoi e De Martino

La ‘guerra’ Rai-Mediaset dell’access prime time è soltanto agli inizi. Con La Ruota della Fortuna che sta prendendo il largo negli ascolti tv, la tv di Stato potrebbe correre ai ripari già a partire dalla prossima stagione. Dopo la pausa estiva lo show di Gerry Scotti sta affondando Affari Tuoi e Stefano De Martino e, stando agli ultimi rumor, la Rai avrebbe messo nel mirino uno storico programma del Biscione per ‘rispondere’ alla concorrenza. Sul tavolo, infatti, ci sarebbe il ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto!. Scopriamo tutti i dettagli

L’idea Rai per contrastare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: la sfida a Mediaset

La sfida tra Rai e Mediaset si sta facendo sempre più accesa e, stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela sul portale Dagospia, il ‘patto’ di non belligeranza sarebbe saltato. Il motivo? Gli ‘sgarbi’ della tv di Stato nei confronti del Biscione si sono fatti sempre più frequenti, dal discussissimo approdo di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle (e un altro ex volto Mediaset come Belén Rodríguez pronta a diventare ‘ballerina per una notte’ alla corte di Milly Carlucci) al ritorno dello storico show di Bonolis Chi ha incastrato Peter Pan? su Rai 2 fino alla new entry Teo Mammucari a Domenica In al fianco di Mara Venier. Secondo quanto riferito da Candela, inoltre, la Rai avrebbe in serbo "l’ennesimo schiaffo a Mediaset". Per ‘rispondere’ al clamoroso successo de La Ruota della Fortuna e Gerry Scotti – che sta prendendo il largo negli ascolti tv, affondando quella che sembrava una concorrenza inscalfibile come Stefano De Martino e Affari Tuoi – la tv pubblica sarebbero pronta a ristrutturare il suo access prime time.

Ok, il Prezzo è Giusto! torna in tv: il rumor

La ‘pausa’ di Affari Tuoi (tornato in onda lo scorso 2 settembre) ha spalancato le porte al trionfo de La Ruota su Canale 5 e la Rai non sarebbe intenzionata a ripetere lo stesso errore, anzi. Stando a quanto si legge su Dagospia la tv di Stato avrebbe messo gli occhi proprio su un format storico di Mediaset. "Il patto è saltato, inizia la show… Avvisate Pier Silvio Berlusconi che è in fase avanzata la trattativa per far sbarcare su Rai 1 Ok, il prezzo è giusto!, titolo storico del Biscione…" scrive Candela, ipotizzando il ritorno in tv dell’iconico programma in onda dal 1983 al 2001 sulle reti Mediaset al termine di questa edizione di Affari Tuoi, andando così a sostituire Techetechetè: "A Viale Mazzini vorrebbero collocare il game prodotto da Fremantle in access prime time (nella tarda primavera 2026 o la prossima estate al posto di Techetechetè)".

Curiosamente lo scorso maggio Mediaset aveva pensato proprio a un programma ispirato a Ok, il prezzo è giusto! (di parlò di contatti con Alessandro Cattelan per la conduzione), salvo poi decidere di spostare La Ruota della Fortuna in access con una delle mosse più azzeccate della storia recente nei dati Auditel.

