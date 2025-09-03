Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà più lunga per contrastare gli ascolti de La Ruota della Fortuna

La Rai prende le misure e corre ai ripari. Dopo il clamoroso trionfo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti contro il ritorno di Affari Tuoi negli ascolti tv, infatti, i vertici di viale Mazzini si preparano a passare al ‘contrattacco’ per dare battaglia alla concorrenza Mediaset. La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà infatti più lunga per contrastare La Ruota nella rilevazione dei dati Auditel in coda. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, la sconfitta di Stefano De Martino contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: cosa dicono i numeri nel dettaglio

Richiamato in anticipo dalla Rai per ‘fermare’ il successo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel, ieri martedì 2 settembre 2025 Stefano De Martino è tornato alla guida di Affari Tuoi. La prima puntata della nuova edizione del game show di punta di Rai 1, tuttavia, ha deluso le aspettative e ha perso la prima battaglia contro Canale 5. La Ruota ha infatti registrato il 24,17% di share con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, mentre Affari Tuoi ha chiuso al 22,6% di share (4 milioni e 222mila spettatori). Il risultato ha subito fatto gridare al flop ma – senza nulla togliere a Gerry Scotti, vero e proprio mattatore degli ascolti tv per l’intera estate – risiede anche nella rilevazione dei numeri, dettata dalla durata dei rispettivi programmi delle reti ammiraglie.

La puntata di ieri di Affari Tuoi si è chiusa alle 21:26, mentre La Ruota della Fortuna ha salutato il pubblico di Canale 5 alle 21:39. In sovrapposizione, il game show di Stefano De Martino (che era partito 10 minuti) prima è riuscito a restare davanti a Gerry Scotti per un soffio: 22,32% di share contro il 21,59%. In coda, però, La Ruota ha avuto strada libera e, con la prima serata di Rai 1 già iniziata, è volato anche al 31% di share.

La decisione Rai per contrastare Mediaset: cosa cambia ad Affari Tuoi

Dopo la batosta rimediata ieri negli ascolti tv – come anticipato – la Rai correrà subito ai ripari per battagliare nel secondo ‘round’ con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. A partire da oggi martedì 3 settembre 2025, infatti, Affari Tuoi proseguirà fino alle 21:30 circa. La seconda puntata in onda stasera su Rai 1 sarà più lunga della prima e cercherà così di ‘coprire’ l’intera durata de La Ruota su Canale 5, senza concedere la coda dell’access prime time in solitaria.

