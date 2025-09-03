Affari Tuoi, Rai al contrattacco dopo l’esordio flop: cosa cambia dopo l’errore che ha favorito Gerry Scotti
La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà più lunga per contrastare gli ascolti de La Ruota della Fortuna
La Rai prende le misure e corre ai ripari. Dopo il clamoroso trionfo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti contro il ritorno di Affari Tuoi negli ascolti tv, infatti, i vertici di viale Mazzini si preparano a passare al ‘contrattacco’ per dare battaglia alla concorrenza Mediaset. La seconda puntata del game show condotto da Stefano De Martino in onda stasera sarà infatti più lunga per contrastare La Ruota nella rilevazione dei dati Auditel in coda. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.
Affari Tuoi, la sconfitta di Stefano De Martino contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna: cosa dicono i numeri nel dettaglio
Richiamato in anticipo dalla Rai per ‘fermare’ il successo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel, ieri martedì 2 settembre 2025 Stefano De Martino è tornato alla guida di Affari Tuoi. La prima puntata della nuova edizione del game show di punta di Rai 1, tuttavia, ha deluso le aspettative e ha perso la prima battaglia contro Canale 5. La Ruota ha infatti registrato il 24,17% di share con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, mentre Affari Tuoi ha chiuso al 22,6% di share (4 milioni e 222mila spettatori). Il risultato ha subito fatto gridare al flop ma – senza nulla togliere a Gerry Scotti, vero e proprio mattatore degli ascolti tv per l’intera estate – risiede anche nella rilevazione dei numeri, dettata dalla durata dei rispettivi programmi delle reti ammiraglie.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La puntata di ieri di Affari Tuoi si è chiusa alle 21:26, mentre La Ruota della Fortuna ha salutato il pubblico di Canale 5 alle 21:39. In sovrapposizione, il game show di Stefano De Martino (che era partito 10 minuti) prima è riuscito a restare davanti a Gerry Scotti per un soffio: 22,32% di share contro il 21,59%. In coda, però, La Ruota ha avuto strada libera e, con la prima serata di Rai 1 già iniziata, è volato anche al 31% di share.
La decisione Rai per contrastare Mediaset: cosa cambia ad Affari Tuoi
Dopo la batosta rimediata ieri negli ascolti tv – come anticipato – la Rai correrà subito ai ripari per battagliare nel secondo ‘round’ con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. A partire da oggi martedì 3 settembre 2025, infatti, Affari Tuoi proseguirà fino alle 21:30 circa. La seconda puntata in onda stasera su Rai 1 sarà più lunga della prima e cercherà così di ‘coprire’ l’intera durata de La Ruota su Canale 5, senza concedere la coda dell’access prime time in solitaria.
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, numeri da record per Gerry Scotti (in attesa di Affari Tuoi): la sfida a De Martino è lanciata
Il conduttore Mediaset si gode i risultati da urlo del game show nell’access prime t...
Affari Tuoi, sirene d’allarme: De Martino stoppa le ferie e torna in studio. C'entra Gerry Scotti
La “macchina” del game show di Rai 1 sarebbe già ripartita per anticipare i tempi e ...
De Martino, è l'inizio della fine di Affari Tuoi? Social spietati dopo la vittoria di Gerry Scotti: "È finita la pacchia"
Affari Tuoi perde la prima sfida negli ascolti contro La Ruota della Fortuna e sui s...
Affari Tuoi, la nuova edizione: rientro anticipato per De Martino, tutte le novità e quando inizia. La sfida con Gerry Scotti
Il game show di punta dell’access prime time di Rai 1 è giunto alla 18esima stagione...
Gerry Scotti commosso tronca la puntata: cosa è successo a La Ruota della Fortuna
Visibilmente emozionato, il conduttore del game show di punta di Canale 5 è stato so...
Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti
La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Affari tuoi, De Martino pronto a tornare in anticipo. Cosa succede (e perché c’entra Gerry Scotti)
Il successo de La Ruota della Fortuna, su Canale 5, avrebbe messo sull'attenti i ver...
Affari Tuoi, quando inizia e come cambia il gioco dei pacchi: De Martino riparte con l’incubo Scotti
La stagione 2025/2026 di Affari Tuoi inizia martedì 2 settembre, con regolamento agg...