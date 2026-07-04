Affari Tuoi raddoppia, nuova 'trappola' per Gerry Scotti: cosa succede e perché La Ruota della Fortuna rischia grosso Stefano De Martino, la Rai cala la carta segreta: Gerry Scotti ora deve fare i conti con una novità inattesa per la programmazione di Affari Tuoi in autunno.

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La Rai annuncia una novità importante che riguarda Affari Tuoi e Stefano De Martino. L’occasione si è creata durante la presentazione dei palinsesti 2026/2027. Occhi puntati sul Festival di Sanremo: ecco le prime anticipazioni e quali sono gli obiettivi della dirigenza e del direttore artistico per quella che sembra essere, a tutti gli effetti, una nuova era della popolare kermesse canora.

De Martino inarrestabile contro Gerry Scotti: Affari tuoi sbarca in prima serata

Durante la conferenza stampa di oggi, 3 luglio 2026, l’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e i vertici presenti hanno annunciato le novità che bollono in pentola in vista dell’inizio della prossima stagione televisiva. L’access prime-time è una risorsa importante per la rete, che grazie a De Martino e al gioco dei pacchi, riesce a tenere testa al "vulcano" Scotti con La Ruota della Fortuna. Peccato, però, che, nel corso delle ultime serate, la trasmissione abbia arrancato. La colpa, probabilmente, è della programmazione sempre più frammentata per via dei Mondiali di Calcio 2026. Detto questo, si guarda avanti e Affari Tuoi continua la sua corsa anche in prima serata. La Rai ha infatti annunciato che ci saranno appuntamenti speciali, sempre condotti da Stefano De Martino, con una novità per quanto riguarda il cast. Niente gente comune, ma dei Vip a cimentarsi nella canonica gara a colpi di offerte e balletti.

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Affari Tuoi in prima serata: la strategia per battere il ciclone Ruota

I numeri parlano chiaro. Tranne qualche eccezione, è la Ruota con Gerry Scotti e Samira Lui a dominare il segmento dell’access prime-time. Sarà la durata delle varie puntate, il meccanismo o chissà quale ragione, fatto sta che la Rai vuole recuperare terreno in vista della prossima stagione. Con De Martino impegnato per Sanremo, c’è bisogno di essere lucidi e concentrati. La mossa degli appuntamenti in prima serata potrebbe essere un tentativo di coinvolgere gli italiani il più possibile, magari con puntate che, dalle 20.30, si protraggono poi al termine della prima serata. In questo modo, trascinare i telespettatori e battere la concorrenza, dovrebbe essere meno complicato. L’ipotesi che anche Mediaset faccia lo stesso, è quasi una certezza. Il fatto che la Rai abbia anticipato la mossa dei competitor denota la volontà di impegnarsi e di riuscire nell’obiettivo. Una cosa è certa: l’autunno è relativamente lontano, ma riusciamo già a scorgere novità interessanti all’orizzonte. Chi avrà la meglio dopo un anno ricco di rincorse e colpi di scena nell’Auditel?

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