Affari Tuoi, quando inizia e come cambia il gioco dei pacchi: De Martino riparte con l'incubo Scotti La stagione 2025/2026 di Affari Tuoi inizia martedì 2 settembre, con regolamento aggiornato e una nuova strategia per affrontare il boom estivo de La Ruota della Fortuna.

Ferie (quasi) finite per Stefano De Martino. Il conduttore napoletano si prepara a tornare in video prima del previsto: la nuova stagione di Affari Tuoi prenderà infatti il via in anticipo, scelta obbligata per Rai 1 dopo il successo sorprendente di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. L’estate 2025 ha infatti incoronato il conduttore di Canale 5 come vero mattatore della fascia preserale, capace di conquistare ascolti record e di insidiare ora la leadership del gioco dei pacchi. Per evitare che il vantaggio si consolidasse ulteriormente, la rete pubblica ha deciso di giocare d’anticipo e di lanciare subito la nuova edizione del suo programma di punta dell’access prime time.

Quando inizia Affari Tuoi 2025/2026

Oggi – lunedì 1 settembre – Rai 1 manderà in onda l’ultima puntata stagionale di Techetechetè. Da domani, martedì 2 settembre, alle 20.35 scatterà invece la nuova edizione di Affari Tuoi. Sarà la seconda volta con Stefano De Martino alla conduzione, dopo il passaggio di testimone da Amadeus avvenuto un anno fa. Il calendario originario prevedeva l’avvio per domenica 7 settembre, ma i risultati eccezionali di La Ruota della Fortuna hanno convinto la Rai ad anticipare di quasi una settimana il debutto. Lo show di Scotti, partito il 14 luglio come esperimento estivo, ha infatti raccolto share prossimi al 30%, diventando il programma più visto della fascia oraria. Una crescita che ha sorpreso la stessa Mediaset e costretto la Rai a rivedere i propri piani.

Affari Tuoi, cosa cambia e cos’è il Pacco Nero

La sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna è destinata a segnare la stagione televisiva 2025/2026. Anche per questo gli autori del game show di Rai 1 hanno deciso di introdurre alcuni cambiamenti nel format, a partire da uno studio totalmente rinnovato rispetto al passato. Ma non solo. Il nuovo regolamento di Affari Tuoi introduce una sorpresa: tra i 20 pacchi in gioco debutta il Pacco Nero, il cui valore segreto, deciso dal notaio e compreso tra 0 e 300mila euro, resta ignoto persino al Dottore. Non avrà un aspetto diverso dagli altri, ma potrà cambiare radicalmente l’andamento della partita, rendendo le trattative più imprevedibili e aprendo la possibilità che in alcune puntate ci siano addirittura due pacchi da 300mila euro.

La sfida con La Ruota della fortuna di Gerry Scotti: perché De Martino rischia

L’anticipo della partenza è il segnale di quanto Rai 1 consideri serio il "pericolo Gerry Scotti". La Ruota della Fortuna, in versione access prime time, ha superato persino le aspettative di Mediaset, registrando risultati nettamente superiori a Striscia la Notizia e restituendo a Canale 5 un ruolo da protagonista in una fascia oraria storicamente dominata dal servizio pubblico. Ora Stefano De Martino dovrà affrontare un rivale che ha già fidelizzato il pubblico e che ha mostrato di poter attrarre tutte le fasce d’età, dai nostalgici della prima versione agli spettatori più giovani incuriositi dal ritorno del format. La nuova stagione di Affari Tuoi si preannuncia dunque come una delle più delicate degli ultimi anni. Da un lato il conduttore napoletano dovrà confermare il gradimento ottenuto nella scorsa edizione, dall’altro dovrà cercare di contenere la spinta di un Gerry Scotti in grande forma. La sfida, insomma, sarà il vero piatto forte dell’autunno televisivo.

