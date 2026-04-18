Affari Tuoi, quando finisce e il futuro di Martina Miliddi: la scelta di Stefano De Martino Stefano De Martino e la Rai prendono nuove decisioni su Affari tuoi. Scopriamo quando finisce lo show e il futuro di Martina Miliddi

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari Tuoi continua a regalare soddisfazioni alla Rai e a confermare il successo, divenendo ormai uno dei programmi più solidi del prime time italiano. Lo show è tornato al centro dell’access prime time e poi approdato stabilmente in prima serata in alcune occasioni speciali, sta vivendo un periodo d’oro sul fronte degli ascolti, con dati che testimoniano una crescita costante e un forte legame con il pubblico.

Merito assoluto di Stefano De Martino, che ha saputo imprimere al programma un ritmo più moderno e leggero, conquistando rapidamente la fiducia degli spettatori. Il suo stile, fatto di ironia, empatia e naturalezza, ha contribuito a rinnovare il format senza snaturarne la formula originale, basata sulla tensione del gioco e sull’imprevedibilità delle scelte dei concorrenti. Scopriamo il futuro del programma e di Martina Miliddi, ballerina al centro del programma targato Rai 1.

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Affari tuoi, quando finisce il quiz show dei pacchi

Stefano De Martino ha scelto, insieme alla Rai, di prolungare la durata di Affari Tuoi più del previsto. L’attuale edizione del game show di Rai 1 dovrebbe infatti arrivare fino al 19 luglio 2026, smentendo le prime ipotesi di una chiusura anticipata. L’azienda di Viale Mazzini avrebbe deciso di estendere la messa in onda del programma per accompagnare il pubblico fino all’estate inoltrata, prima del passaggio di testimone a L’Eredità condotto da Marco Liorni, previsto dal 20 luglio. Una scelta diversa rispetto alla scorsa stagione, quando Affari Tuoi si era fermato già il 28 giugno, lasciando uno stop piuttosto lungo nei mesi estivi. Col senno di poi, quella decisione è stata considerata poco vantaggiosa, perché ha aperto la strada al debutto estivo de La Ruota della Fortuna nell’access prime time. Senza la concorrenza diretta del quiz Rai, il programma di Gerry Scotti è riuscito a consolidare il proprio pubblico, arrivando poi a partire da settembre in una posizione di vantaggio negli ascolti. Proprio per evitare un nuovo scenario simile, De Martino e la Rai avrebbero optato per un’estensione significativa della stagione, mantenendo così il presidio dell’access e garantendo continuità al successo del format. Inoltre, dal punto di vista della programmazione, dopo Affari Tuoi non andrà più in onda Techetechete’, ma il più forte traino de L’Eredità, considerato più competitivo in termini di ascolti. Da gennaio 2026, intanto, il programma ha avviato una netta risalita negli ascolti, riuscendo prima a ridurre il distacco da Scotti e poi, in diverse occasioni, a superarlo.

Affari tuoi, la decisione di De Martino su Martina Miliddi

Questa inversione di tendenza è stata accompagnata anche da alcune novità nel cast e nelle dinamiche del gioco, con l’ingresso nel cast di Affari Tuoi del comico Herbert Ballerina e della ballerina Martina Miliddi, che hanno portato una ventata di freschezza al format. In particolare, la presenza della ballerina è diventata sempre più centrale: le sue apparizioni sono tra le più commentate sui social e ormai è considerata uno dei volti simbolo del programma. Secondo le indiscrezioni, la Rai e De Martino sarebbero intenzionati a confermare l’ex Amici anche per la prossima stagione, proprio per il forte impatto che ha avuto sul pubblico e per l’ottimo feeling artistico che ha instaurato col conduttore. Anche Herbert Ballerina sembra destinato a restare nel cast, con l’ipotesi di nuovi progetti televisivi che potrebbero coinvolgerlo ulteriormente. Per lui, inoltre, non è esclusa una possibile partecipazione anche al Festival di Sanremo 2027, segno di un percorso televisivo sempre più in crescita.

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