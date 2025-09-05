Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: la Rai stoppa De Martino dopo due flop (e Gerry Scotti festeggia) Stasera - venerdì 5 settembre - Affari Tuoi lascia spazio su Rai 1 al match Italia-Estonia: una mossa rischiosa dopo le battute d’arresto contro La Ruota della Fortuna.

Niente Affari Tuoi stasera in tv su Rai 1. Dopo sole tre puntate della nuova edizione partita lo scorso martedì, il game show dei pacchi è già costretto a fermarsi per un turno di riposo. Oggi, venerdì 5 settembre 2025, infatti, Stefano De Martino non sarà in onda: a prendere il suo posto sarà la Nazionale italiana di calcio, con la gara di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro l’Estonia. Una pausa che arriva nel momento peggiore per il programma di Rai 1, mentre Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna stanno vivendo un avvio di stagione particolarmente positivo.

Perché Affari Tuoi non va in onda stasera 5 settembre: c’è Italia-Estonia su Rai 1

La prima sosta della stagione è dovuta a esigenze di palinsesto. Rai 1 trasmetterà in diretta la partita Italia–Estonia, valida per la fase a gironi delle qualificazioni mondiali. Sarà il debutto ufficiale sulla panchina azzurra di Rino Gattuso, subentrato a giugno a Luciano Spalletti per rilanciare una Nazionale che non partecipa alla Coppa del Mondo dal 2014. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.45, con collegamento dalle 20.30 e telecronaca affidata ad Alberto Rimedio e Lele Adani.

Il momento difficile di De Martino contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

Lo stop non potrebbe arrivare in una fase più delicata. Dopo anni di dominio nell’access prime time, Affari Tuoi ha aperto la stagione con due sconfitte consecutive contro la Ruota della Fortuna. Martedì scorso Rai 1 si è fermato al 22,2% di share, battuto dal 24,7% di Canale 5. Stesso copione mercoledì, con il 22,4% di De Martino contro il 23% di Scotti. Un avvio sorprendente se si considera che fino a pochi mesi fa il gioco dei pacchi sfiorava regolarmente il 30% di share contro Striscia la Notizia. Ora Gerry Scotti, ringraziato da Pier Silvio Berlusconi in diretta con un’incursione durante la registrazione di una puntata della Ruota della Fortuna, potrà sfruttare la sosta di stasera per consolidare ulteriormente il suo vantaggio.

Affari Tuoi, il calendario delle prossime soste

La pausa del 5 settembre non sarà l’unica. Affari Tuoi dovrà fermarsi ancora diverse volte nelle prossime settimane, sempre per lasciare spazio agli impegni della Nazionale italiana o ad altri programmi di punta di Rai 1.

Ecco l’elenco delle puntate che non andranno in onda:

Venerdì 5 settembre 2025: Italia–Estonia (qualificazioni Mondiali 2026)

Italia–Estonia (qualificazioni Mondiali 2026) Lunedì 8 settembre 2025 : Italia–Israele (qualificazioni Mondiali 2026)

: Italia–Israele (qualificazioni Mondiali 2026) Sabato 27 settembre 2025 ; stop definitivo del sabato per l’avvio di Ballando con le Stelle (fino a dicembre)

; stop definitivo del sabato per l’avvio di Ballando con le Stelle (fino a dicembre) Sabato 11 ottobre 2025 : Estonia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

: Estonia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Martedì 14 ottobre 2025 ; Israele–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

; Israele–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Giovedì 13 novembre 2025 : Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

: Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Domenica 16 novembre 2025: Italia–Norvegia (qualificazioni Mondiali 2026)

Un calendario fitto che rischia di complicare la stagione di Stefano De Martino, chiamato a invertire subito la rotta per non lasciare campo libero al suo rivale Gerry Scotti.

