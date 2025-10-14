Affari Tuoi, salta la puntata di stasera: stop a De Martino dopo le maxi-vincite (e Gerry Scotti dilaga) Stasera - martedì 14 ottobre - Affari Tuoi cede il posto su Rai 1 al match Italia-Israele: un'assenza che lascerà campo libero a La Ruota della Fortuna in access prime time.

La programmazione ‘ballerina’ di Rai 1 torna a colpire Affari Tuoi. Dopo la sosta di sabato scorso, il gioco dei pacchi di Stefano De Martino salterà anche la puntata di stasera, martedì 14 ottobre 2025. Si tratta di una sosta prevista che però potrebbe complicare ulteriormente la rimonta su La Ruota della Fortuna, che presumibilmente approfitterà del campo libero per fare incetta di spettatori in access prime time. Si ferma ai box anche Il Commissario Montalbano, che tornerà in onda a partire da domani.

Affari Tuoi salta la puntata di stasera (14 ottobre): il motivo e la programmazione di Rai 1

Così com’è accaduto tre giorni fa, anche oggi Affari Tuoi lascerà spazio alla Nazionale italiana di calcio impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo aver liquidato l’Estonia in trasferta (1-3), gli azzurri di Rino Gattuso questa sera scendono in campo contro Israele. L’incontro si gioca a Udine, con fischio d’inizio alle ore 20:45 e collegamento in diretta dal Bluenergy Stadium a partire dalle ore 20.30. L’Italia può solo vincere per continuare l’inseguimento alla Norvegia, prima in classifica, o almeno per blindare il secondo posto e sperare poi nei play-off per accedere ai Mondiali dalla porta di servizio.

Affari Tuoi, il calendario delle prossime soste

La puntata di oggi 14 ottobre di Affari Tuoi non sarà l’unica a saltare, perché nella programmazione di novembre sono previste altre due soste. Oltre alla pausa di stasera, De Martino si fermerà anche per Moldavia–Italia (giovedì 13 novembre) e Italia–Norvegia (domenica 16 novembre), le ultime due gare del gruppo I di qualificazione alla Coppa del Mondo che si disputerà nel 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti d’America.

Ecco l’elenco delle puntate che non andranno in onda:

Martedì 14 ottobre 2025: Italia-Israele (qualificazioni Mondiali 2026)

Italia-Israele (qualificazioni Mondiali 2026) Giovedì 13 novembre 2025: Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026)

Moldavia–Italia (qualificazioni Mondiali 2026) Domenica 16 novembre 2025: Italia–Norvegia (qualificazioni Mondiali 2026)

De Martino in rimonta su La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti

Ovviamente l’assenza dal palinsesto Rai di Affari Tuoi stasera aprirà una prateria a Gerry Scotti, che potrà accaparrarsi gran parte dell’audience degli spettatori serali fidelizzati ai game show (non appassionati di calcio). La Ruota della Fortuna al momento continua a vincere la sfida dello share contro il rivale di Rai 1, anche se nelle ultime settimane il gap a favore di Canale 5 si è assottigliato sensibilmente. Gli ultimi dati Auditel segnalano un arrivo quasi in volata tra le due corazzate dell’access prime time. De Martino è in rimonta anche grazie alle vincite record assegnate nelle ultime due settimane: oltre 1 milione di euro. Anche nella puntata di ieri, nello studio di Affari Tuoi è finita in festa, con Noemi che ha incassato 100mila euro grazie a un numero legato alla sua amata nonna defunta (QUI il recap dela puntata).

