De Martino 'salva' Ballando con le stelle, puntata extra di Affari Tuoi dopo il flop. Cambia la programmazione La Rai chiede gli straordinari a De Martino: Affari Tuoi in onda anche al sabato per trainare Ballando contro Tu si que vales. Come cambia la programmazione.

Il sabato sera di Rai 1 è sotto pressione. Un po’ a sorpresa, Ballando con le stelle ha faticato a conquistare il pubblico: la prima puntata ha registrato circa il 20% di share, superata nettamente da Tu si que vales su Canale 5, che ha raggiunto una media del 28,5% con picchi del 33%. Per cercare di cambiare le sorti della serata più pregiata della settimana in termini di incassi pubblicitari, la Rai starebbe pensando a una mossa strategica: riportare Affari Tuoi nell’access prime time del sabato.

Affari Tuoi al sabato: traino strategico per Ballando con le stelle

L’indiscrezione è stata lanciata poche ore fa da Affaritaliani.it, ma al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali dai vertici di Viale Mazzini. Affari Tuoi, lo ricordiamo, ormai da anni non va in onda al sabato per lasciare spazio all’inizio anticipato di Ballando con le stelle, la cui diretta dall’auditorium del Foro Italico inizia intorno alle ore 20.30.

L’impressione però è che stavolta la Rai sia orientata a rivedere il calendario del gioco dei pacchi, ‘cancellando’ la sosta settimanale. I motivi che spingerebbero verso tale scelta sono due. Innanzitutto la presenza di un format rodato come Affari Tuoi potrebbe dare una spinta a Ballando con le stelle, permetterndogli di avere un ‘boost’ di share aggiuntivo per competere con la corazzata di Maria De Filippi. Ma la seconda motivazione, forse ancora più incisiva, sarebbe quella di sganciare lo start di Ballando dall’avvio de La Ruota della fortuna, un programma che in questo momento attraversa un momento d’oro e che rischia di fagocitare gran parte dei telespettatori della fascia oraria dell’access prime time.

La crisi di Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

Negli ultimi mesi, va detto, Affari Tuoi non attraversa un momento brillante. Lo scorso anno dominava lo slot del preserale, conquistando milioni di spettatori con medie di share attorno al 27/28% e diverse puntate oltre quota 30%. Quest’anno, invece, contro il ‘fenomeno’ La Ruota della Fortuna (che veleggia attorno a uno share del 26%), Stefano De Martino viene regolarmente battuto, con share inferiore di circa cinque punti rispetto a quelli della passata stagione.

Nonostante questo, il gioco dei pacchi rimane un asset strategico per la Rai. Mandarlo in onda subito prima di Ballando con le stelle potrebbe creare un traino efficace, aumentando l’audience già dalle prime battute della serata e dando maggiore visibilità allo show di Milly Carlucci, che quest’anno spera di poter competere ad armi pari con Tu si que vales dopo aver allestito un cast di prim’ordine con Barbara D’Urso e tanti altri vip molto popolari.

Sabato sera: la sfida Rai vs Canale 5

Il sabato sera, dunque, resta il terreno di sfida principale tra Rai e Mediaset. Canale 5 conferma la sua strategia vincente con La Ruota della Fortuna e Tu si que vales, un tandem di programmi in piena salute che garantisce al 'Biscione' ascolti solidi e costantemente alti. Per Rai 1, quindi, l'eventuale ritorno di Affari Tuoi potrebbe essere determinante.

A questo punto però il programma sembra destinato a essere rivoluzionato, con la messa in onda di Affari Tuoi al sabato già a partire dal prossimo 4 ottobre. La decisione non è ancora ufficiale, ma sembra essere l’unica soluzione per dare nuova linfa al sabato sera della Rai ed evitare a Ballando con le stelle un’edizione ‘oscurata’ da Tu si que vales.

