Affari Tuoi, Beatrice crolla sul più bello: regalati 300mila euro al Dottore. La reazione di Stefano De Martino La concorrente della Liguria cede all'ultima tentazione del Dottore e se ne pente amaramente: cosa è successo nella puntata del 22 settembre del game show di Rai Uno

Valentina Di Nino

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Finale da montagne russe nella puntata di lunedì 22 settembre di Affari Tuoi. Tiene duro per tutta la partita ma, a un passo dai 300000 euro, cede alla trappola del Dottore: si porta a casa 75000 euro, ma quando apre il pacco con il premio maggiore, la delusione è evidente.

A giocare al centro studio con Stefano De Martino, questa sera, è stata Beatrice, la pacchista della Liguria, podologa di Luni, in provincia di La Spezia e pallavolista. Accanto a lei, il fidanzato Mirko, odontotecnico e insegnante di pugilato. Il loro pacco di partenza è il numero 8.

Affari Tuoi, puntata lunedì 22 settembre 2025: cosa è successo

Come sempre, anche nella puntata di lunedì 22 settembre di Affari Tuoi, tra i pacchi blu c’è anche quello che contiene un oggetto tipico della regione in gioco, e per la Liguria c’è il camugin, il cappellino tipico che indossava anche Alvaro Vitali quando interpretava il personaggio di Pierino.

Il primo giro di tiri va abbastanza bene, resiste tutto il podio, se ne vanno via i 75000 euro e i 10000 euro, e per il resto tutti pacchi blu. I due fidanzati svelano subito che hanno fissato la data del loro matrimonio e quindi hanno un progetto importante. La prima offerta del Dottore è molto sostanziosa: vale 36000 euro, ma, anche se con una certa fatica, l’assegno finisce tritato.

Il successivo giro di tiri è un po’ sfortunato: se ne vanno i 30000 e soprattutto uno dei tre pacchi più pieni: quello da 100000 euro. L’offerta del Dottore vale a questo punto 26000 euro. Anche in questo caso Beatrice rifiuta e va avanti. Il giro successivo va bene, l’unico pacco rosso che esce è quello da 15000 euro e l’offerta del Dottore risale a 30000 euro, ma anche in questo caso Bea decide di rifiutare.

Subito dopo decide di chiamare il pacco numero 18 che, dice "mi ha tolto tanto, mi ha tolto una persona fondamentale della mia famiglia", dice ricacciando giù le lacrime. "Vogliamo sorridere?" le chiede Stefano De Martino, svelando che nel pacco dei brutti ricordi di Bea c’è il camugin. Subito dopo il Dottore torna a 36000 euro. Con in gioco ancora il pacco da 300000 euro e quello da 200000 euro, Bea e il fidanzato decidono di voler continuare a giocare.

Subito dopo la concorrente ligura trova un pacco blu e il Dottore alza l’offerta a 42000 euro, ma con il tabellone in perfetta parità, 3 pacchi blu e 3 rossi, la concorrente va avanti. A questo punto escono i 200000 euro, e l’offerta del Dottore, per un tiro, scende a 26000 euro. E subito dopo Bea azzecca il tiro, trovando un pacco blu. Ci sono ancora in gioco 300000 euro e 50000 euro. Il Dottore a questo punto offre il Cambio. Beatrice però si tiene il suo pacco. Al tiro successivo esce Gennarino, quindi rimangono in gioco 50000 euro e 300000 euro a fronte di un pacco blu da 20 euro. A questo punto arriva un’offerta strepitosa: da 60000 euro, ma la concorrente non molla e ha il coraggio di rifiutare anche una tale cifra.

A questo punto escono i 50000 euro, e il finale è la tipica situazione "o tutto o niente": da una parte 20 euro, dall’altra 300000 euro e il Dottore fa la sua ultima mossa. Il Dottore offre una cifra da capogiro: 75000 euro.

"Sarà il mio più grande rimpianto perchè io nel pacco ho 30000 euro, ma accetto l’offerta". Avrà fatto bene? E la risposta è no: dentro al pacco numero 8 di Beatrice c’erano 300000 euro. La delusione della concorrente è evidente. "Chi non risica non rosica!" commenta De Martino, che poi aggiunge: "Vanno comunque a casa con 75000 euro". E scusate se è poco.

