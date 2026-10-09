Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, De Martino non resiste alla battuta su Antonella Clerici: "Una condanna!". Il finale è un crescendo di ansia ed emozioni

Nuovo appuntamento con Affari Tuoi su Rai 1: tra pacchi da aprire, offerte del Dottore e momenti di leggerezza, ecco che cosa è successo in puntata

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Giornalista e content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Stefano De Martino continua la sua scalata televisiva al timone di Affari Tuoi su Rai 1. La puntata del venerdì 9 ottobre 2026 ha riservato, come sempre, numerosi colpi di scena e tante risate in compagnia del pubblico, dei pacchisti, Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Vediamo allora che cosa è successo, quali sono stati i momenti salienti e quanto è stato vinto a fine puntata.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di questa sera

La protagonista di questa sera è Gordana, dal Friuli-Venezia Giulia. La sua storia commuove, siccome non è italiana e racconta che i genitori sono giunti dal loro paese d’origine per sfuggire alla guerra. Accompagnata dalla sorella, ha iniziato la sua scalata alla ricerca dell’automobile e del premio più alto presente nei pacchi. I primi sei pacchi regalano emozioni contrastanti. Gioia e spensieratezza, ma anche dolori importanti. La concorrente e sua sorella eliminano i 75mila e i 200mila euro prima della telefonata del Dottore. La prima offerta è di 28mila euro. Gordana rifiuta e decide di andare avanti. Arriva la vicina di studi Antonella Clerici per promuovere la nuova edizione di The Voice Senior, in onda su Rai 1 da questa sera. Il conduttore ha scherzato raccontando della sua routine settimanale. Nel weekend "sgarra", mentre light in settimana cerca di mangiare leggero. Guardando la trasmissione del mezzogiorno con la Clerici e con ricette a base di pasta, fritti e parmigiana ha esclamato: "Una condanna".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO

Milo Infante e il caso Garlasco

Milo Infante e il caso Garlasco

Affari Tuoi: quanto ha vinto Gordana dal Friuli-Venezia Giulia

La seconda offerta del Dottore è il cambio di pacco, ma la concorrente decide di lasciare tutto così com’è. Successivamente, però, alla terza proposta di cambio, Gordana accetta. La mossa è stata vincente, perché il suo numero originario conteneva un pacco blu. Dopo, per un solo tiro, l’assegno tra le mani della concorrente è di 18mila euro. Ma anche questa volta viene tritato. Restano dunque due pacchi blu, il Pacco Nero, il Contropacco, i 20mila e i 300mila euro. L’offerta del Dottore è di 20mila euro. Anche questa volta viene rifiutata. Un altro pacco blu viene fatto fuori, ma la mossa successiva del Dottore è ancora una proposta di cambio. La concorrente accetta e apre il pacco che ha lasciato: contiene il Pacco Nero dal valore di 30mila euro. Gordana rifiuta 35mila euro, poi però precipita tutto. I 300mila euro scompaiono e la concorrente gareggia per 20mila euro con il Contropacco dall’altra parte. Gordana decide di andare fino in fondo: nel suo pacco 17 ci sono i 20mila euro. La sua storia, il suo vissuto e le sue emozioni hanno toccato anche Stefano De Martino, che ha gioito insieme a loro per la vincita finale.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

stefano de martino

Affari Tuoi, Gordana crolla in lacrime per i figli. Antonella Clerici super ospite (con gaffe)

Gordana si commuove ad Affari Tuoi pensando ai figli, mentre Antonella Clerici conqu...
Affari Tuoi

Affari Tuoi, De Martino avverte la concorrente: "È un'arma". L'incidente sfiorato e un finale da film d'azione

Una partita partita tra risate e qualche momento di difficoltà, con il tabellone che...
Stefano De Martino Luca Argentero

Affari Tuoi, Luca Argentero irrompe in studio e detta legge a De Martino. La richiesta prima di Doc: "Chiudi la puntata prima"

L'attore arriva in studio durante la partita di Giulia e scherza con il conduttore, ...
Affari Tuoi puntata 3 ottobre 2026 cosa successo

Affari Tuoi, lo studio festeggia il compleanno di Stefano De Martino: "Esprimo il mio desiderio per te!" E Giulia torna a casa con 75.000 euro

Il conduttore non è l'unico a brindare sabato 3 ottobre: ecco cosa è successo nella ...
Affari Tuoi cosa successo puntata 19 settembre 2026

Affari Tuoi, la frecciata di Herbert Ballerina fa esplodere il web: "Non lancia frecce ma l'intero arco". Stefano De Martino reagisce così

Durante la puntata del 19 settembre di Affari Tuoi, Herbert Ballerina reagisce alle ...
Affari Tuoi

Affari Tuoi, chimica in studio tra De Martino e la concorrente: "Fa caldo". L'ombra di Checco Zalone e un finale esplosivo

Affari Tuoi torna su Rai 1 con una nuova partita condotta da Stefano De Martino: pro...
affari tuoi puntata 8 ottobre

Affari Tuoi, De Martino annuncia: “C’è un nuovo primo ballerino”. Chi ha rubato la scena a Martina Miliddi

Nella puntata di Affari Tuoi dell’8 ottobre, Matteo sfida il Dottore tra rischi e pa...
Stefano De Martino

Affari Tuoi: 300mila euro sfumati e la ramanzina di De Martino, ma la scelta di Jessica finisce con una storia che fa male

Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi: protagonista della puntata è Jess...
Affari Tuoi cosa successo puntata 16 settembre 2026

Affari Tuoi, Francesca brucia 400mila euro in un attimo, poi interviene De Martino: “Giustizia è fatta”

Nella puntata di mercoledì 16 settembre 2026, la concorrente beffa il Dottore con un...

Salute

Prevenzione tumore al seno

Parlare di tumore al seno per conoscerlo, riconoscerlo, affrontarlo

LEGGI

Personaggi

Luciano Garofano

Luciano Garofano
Manuela Moreno

Manuela Moreno
Roberta Morise ufficio stampa rai

Roberta Morise
Teo Bok

Teo Bok

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963