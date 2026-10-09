Affari Tuoi, De Martino non resiste alla battuta su Antonella Clerici: "Una condanna!". Il finale è un crescendo di ansia ed emozioni Nuovo appuntamento con Affari Tuoi su Rai 1: tra pacchi da aprire, offerte del Dottore e momenti di leggerezza, ecco che cosa è successo in puntata

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Stefano De Martino continua la sua scalata televisiva al timone di Affari Tuoi su Rai 1. La puntata del venerdì 9 ottobre 2026 ha riservato, come sempre, numerosi colpi di scena e tante risate in compagnia del pubblico, dei pacchisti, Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Vediamo allora che cosa è successo, quali sono stati i momenti salienti e quanto è stato vinto a fine puntata.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di questa sera

La protagonista di questa sera è Gordana, dal Friuli-Venezia Giulia. La sua storia commuove, siccome non è italiana e racconta che i genitori sono giunti dal loro paese d’origine per sfuggire alla guerra. Accompagnata dalla sorella, ha iniziato la sua scalata alla ricerca dell’automobile e del premio più alto presente nei pacchi. I primi sei pacchi regalano emozioni contrastanti. Gioia e spensieratezza, ma anche dolori importanti. La concorrente e sua sorella eliminano i 75mila e i 200mila euro prima della telefonata del Dottore. La prima offerta è di 28mila euro. Gordana rifiuta e decide di andare avanti. Arriva la vicina di studi Antonella Clerici per promuovere la nuova edizione di The Voice Senior, in onda su Rai 1 da questa sera. Il conduttore ha scherzato raccontando della sua routine settimanale. Nel weekend "sgarra", mentre light in settimana cerca di mangiare leggero. Guardando la trasmissione del mezzogiorno con la Clerici e con ricette a base di pasta, fritti e parmigiana ha esclamato: "Una condanna".

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Affari Tuoi: quanto ha vinto Gordana dal Friuli-Venezia Giulia

La seconda offerta del Dottore è il cambio di pacco, ma la concorrente decide di lasciare tutto così com’è. Successivamente, però, alla terza proposta di cambio, Gordana accetta. La mossa è stata vincente, perché il suo numero originario conteneva un pacco blu. Dopo, per un solo tiro, l’assegno tra le mani della concorrente è di 18mila euro. Ma anche questa volta viene tritato. Restano dunque due pacchi blu, il Pacco Nero, il Contropacco, i 20mila e i 300mila euro. L’offerta del Dottore è di 20mila euro. Anche questa volta viene rifiutata. Un altro pacco blu viene fatto fuori, ma la mossa successiva del Dottore è ancora una proposta di cambio. La concorrente accetta e apre il pacco che ha lasciato: contiene il Pacco Nero dal valore di 30mila euro. Gordana rifiuta 35mila euro, poi però precipita tutto. I 300mila euro scompaiono e la concorrente gareggia per 20mila euro con il Contropacco dall’altra parte. Gordana decide di andare fino in fondo: nel suo pacco 17 ci sono i 20mila euro. La sua storia, il suo vissuto e le sue emozioni hanno toccato anche Stefano De Martino, che ha gioito insieme a loro per la vincita finale.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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