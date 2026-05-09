Affari Tuoi, De Martino in forma Sanremo: “Ora lo sanno tutti”. Serata con la star e maxi-vincita (ma Gerry Scotti lo batte) Ad Affari Tuoi sabato 9 maggio 2026 gioca un concorrente con un nome particolare (anche la sorella che è con lui), Stefano De Martino scherza con lui, alla fine evitato il peggio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Affari Tuoi" non lascia soli i suoi appassionati nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 9 maggio 2026, con una sfida che promette come sempre di regalare emozioni. A giocare è Valiant Omar Cateto, proveniente da Genova, quindi in rappresentanza della Liguria, di professione idrografo, che inizia la sua partita con il pacco numero 10.

Affari Tuoi puntata 9 maggio 2026: cosa è successo

La puntata inizia come sempre con la presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che questa volta fa motociclette molto grandi, ovvero "moto gross", battuta a cui Stefano De Martino replica subito: "Stiamo toccando il fondo". Il conduttore sottolinea però come la situazione possa solo peggiorare facendo riferimento al nome del concorrente, Valiant Omar Cateto. Non solo, il conduttore precisa, che "come se non bastasse è qui con la sorella, che ha un nome altrettanto particolare: Dafne Georgia Ipotenusa".

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Una volta arrivata, la sorella sottolinea: "Fino all’altro ieri nessuno sapeva il mio nome". Stefano, questa sera in grande spolvero, però non riesce a trattenersi e sbotta: "Adesso lo sanno tutti. Voi siete il Teorema di Pitagora fatto famiglia".

Prima di procedere, non può mancare l’invenzione di Herbert Ballerina: "La faccio veloce – dice -. Sono tempi frenetici, io ho inventato un aggeggio che permette di camminare, ma allo stesso tempo prendere il caffè, si chiama Moka Sino", ed è effettivamente una tazza con tanto di tazzina.

Come capita da qualche tempo il sabato, spicca un pacco dedicato ai cantanti di Sanremo, questa volta c’è il "Pacco Ditonellapiaga", dedicato alla cantante rivelazione dell’ultimo Festival.

A differenza delle altre puntate, si parte scegliendo solo tre pacchi, mossa che sembra positiva perché consente di evitare di perdere subito grosse cifre. Il concorrente elimina, infatti, 10 euro, poi l’invenzione di Herbert Ballerina, il mocassino, per poi chiudere con 100 euro.

A quel punto il "Dottore" interviene, ma per ora ritiene ancora opportuno fare un’offerta, preferisce offrire la possibilità di un cambio pacco, ma il concorrente rifiuta. Le giocate successive non si rivelano però troppo fortunate, escono infatti dalla scena 30 mila, 50 mila e 300mila. Il "Dottore" ha questo punto fa un’offerta, pari a 20 mila euro, ma per Valiant risulta troppo bassa, sceglie di continuare a giocare.

La situazione non sembra migliorare troppo, il concorrente elimina i pacchi da 75 mila e quello con dentro Ditonellapiaga, mossa che porta la cantante a esibirsi con la sua ormai amatissima "Che fastidio". La cantante interviene così in studio per esibirsi con la canzone che le ha permesso di ottenere non solo il terzo posto all’ultimo Festival di Sanremo, ma anche il Disco d’Oro, a conferma di come sia una vera e propria hit. Il conduttore napoletano ne approfitta per annunciare il tour dell’artista, che la vedrà impegnata per tutta l’estate, oltre che per sottolineare la presenza del brano nel suo album "Miss Italia"", per poi definirla "La nostra Miss Italia".

Nelle nuove tornate è la volta del "Pacco Ballerina", occasione per vedere Martina Miliddi esibirsi, con la sua consueta sensualità. Sul finale il concorrente ligure non compie scelte troppo azzeccate, opta infatti per i pacchi da 75 mila euro, 200 mila euro e 100 mila euro. Con uno scenario simile il "Dottore" non può essere troppo generoso, anche se la sua proposta è decisamente al di sotto delle aspettative, pari a 5 mila euro, cifra rispedita al mittente.

Valiant sembra diventare ottimista, con soli quattro pacchi rimasti, di cui due rossi da soli 10 e 15 mila euro, accetta di cambiare il pacco, ma anche questa mossa non si rivela troppo fortunata, visto che nel suo c’erano 20 mila euro, a favore di un pacco da 1 euro.

L’unica speranza di evitare la disfatta e di terminare la partita con una grossa delusione è così rappresentata da "La Regione Fortunata". Valiant sceglie l’Umbria per i 100 mila euro, mentre per la seconda decide di ascoltare il consglio di Herbert Ballerina e concentra le sue speranze sulla Lombardia. Un suggerimento che si rivela decisamente fortunato, graziea questo riesce infatti a conquistare 50 mila euro, cosa che non può che renderlo soddisfatto.

La vincita è stata certamente importante, ma inferiore rispetto a quanto accaduto nel programma concorrente, "La Ruota della Fortuna", che il sabato si trasforma ne "La Seconda Chance". Da Gerry Scotti, infatti, la campionessa di puntata ha incassato quattro volte tanto, addirittura 200 mila euro, con tanto di pianto finale.

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