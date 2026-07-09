Affari Tuoi, la clamorosa profezia di De Martino si avvera pochi minuti dopo: "Era nell'aria", poi i complimenti a Martina Miliddi
Affari Tuoi, i complimenti di De Martino a Martina Miliddi passano in secondo piano: la sua previsione si rivela esatta
Su Rai 1 è tempo di Affari Tuoi. Siamo alle battute finali e Stefano De Martino, tra una partita e l’altra dei Mondiali 2026, torna con una nuova partita e una serie di colpi di scena tutti da vivere. Vediamo il riassunto della puntata del 9 luglio 2026 su Rai 1 e quali sono stati i momenti salienti.
Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 9 luglio 2026
La concorrente sorteggiata per questa serata è Deborah, dall’Umbria. Insegnante di scuola primaria, ha scelto di farsi accompagnare da suo marito, Giordano. L’invenzione di Herbert Ballerina è dedicata alla salvaguardia del pesce spada: "il pesce-spara". I primi sei tiri non sono fantastici, ma neanche disastrosi. Deborah perde i 50mila e i 200mila euro, ma apre anche alcuni pacchi blu. Il Dottore offre 27mila euro, ma la concorrente e suo marito tritano l’assegno. Fanno la stessa cosa anche con l’offerta successiva del valore di 33mila euro. Deborah, con i 75mila, i 100mila e i 300mila, vuole rischiare e andare avanti. La situazione, dunque, giunge in una situazione di perfetto equilibrio: due pacchi rossi, il Pacco Nero e tre pacchi blu. Stefano De Martino è convinto che i 300mila siano nell’aria e lancia la sua profezia: "Ultimamente sono nell’aria. I concorrenti li trovano spesso. Qualcosa vorrà dire". Quando è il momento di Martina Miliddi, De Martino si sbilancia: "Sempre bravissima, ma quando balla il jive è perfetta!".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari Tuoi: quanto ha vinto Deborah dall’Umbria nella puntata del 9 luglio 2026
Il colpo di scena arriva quasi alla fine della partita. Deborah decide di cambiare il suo pacco, il numero 6, e prende il numero 18. Aveva pescato i 300mila euro, quindi: la profezia del conduttore pronunciata solo qualche minuto prima, aveva senso. La partita assume una piega completamente diversa rispetto a quella che sembrava prendere. Deborah e Giordano restano con il "pesce-spara" e 30mila euro. Il programma ci ha abituati a continui colpi di scena, che da un momento all’altro, possono ribaltare la partita, portandola da una parte all’altra senza che i concorrenti abbiano il tempo di rendersene conto. Il Dottore, nel finale, offre un cambio di pacco. I due rifiutano e De Martino dichiara: "Secondo me avreste dovuto cambiare". Aveva, ancora una volta, ragione, perché nel pacco di Deborah e Giordano non c’erano i 30mila euro. La gavetta nel ruolo di padrone di casa sta portando i suoi frutti: ormai per lui, il meccanismo del gioco è semplice da intuire. Quasi più semplice di una passeggiata.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, balletto con imprevisto per Martina Miliddi. Poi arrivano i complimenti di Stefano De Martino: "Tutto perfetto"
La puntata di Affari Tuoi del 2 giugno 2026 ha proposto ai telespettatori di Rai 1 i...
Affari Tuoi, De Martino rompe gli schemi e fa un appello inaspettato. Poi il 'trucchetto' contro Gerry Scotti fa infuriare i social
Rai 1 ha proposto una nuova puntata di Affari Tuoi prima del match dei Mondiali 2026...
Affari Tuoi, De Martino freddo e imperturbabile: "Nervi saldi". Ma a fine puntata si commuove e fa piangere tutti. Ecco perché
Stefano De Martino regala al pubblico di Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. A g...
Affari Tuoi, Stefano De Martino "bacchetta" i concorrenti. Poi l'insolita richiesta a Martina Miliddi: "Ti vorrei qui"
Rai 1 accende la fascia dell'access prime time con una nuova puntata di Affari Tuoi....
Affari Tuoi, De Martino scatenato ruba la scena: "Do un consiglio a chi vuole sposarsi". Poi nel finale succede di tutto
Stefano De Martino torna su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Che cosa è s...
Affari Tuoi, siparietto 'piccante' per Stefano De Martino. Imbarazzo e doppi sensi a raffica: "Abbiamo cominciato male"
Che cosa è successo nell'ultima puntata di Affari Tuoi in onda su Rai 1: concorrente...
Affari Tuoi, De Martino conquistato da Martina Miliddi: "Ogni giorno più carina", poi l'abbraccio a sorpresa
Nella puntata del 7 luglio gioca Roberto, che torna a casa con 20mila euro. De Marti...
Affari Tuoi, De Martino ruba l'idea a Gerry Scotti: tra i pacchi spunta il premio della Ruota della Fortuna
Nella puntata del 4 luglio gioca Etel, che torna a casa con 22 mila euro e un nuovo ...