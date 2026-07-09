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Affari Tuoi, la clamorosa profezia di De Martino si avvera pochi minuti dopo: "Era nell'aria", poi i complimenti a Martina Miliddi

Affari Tuoi, i complimenti di De Martino a Martina Miliddi passano in secondo piano: la sua previsione si rivela esatta

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Affari Tuoi
IPA

Su Rai 1 è tempo di Affari Tuoi. Siamo alle battute finali e Stefano De Martino, tra una partita e l’altra dei Mondiali 2026, torna con una nuova partita e una serie di colpi di scena tutti da vivere. Vediamo il riassunto della puntata del 9 luglio 2026 su Rai 1 e quali sono stati i momenti salienti.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 9 luglio 2026

La concorrente sorteggiata per questa serata è Deborah, dall’Umbria. Insegnante di scuola primaria, ha scelto di farsi accompagnare da suo marito, Giordano. L’invenzione di Herbert Ballerina è dedicata alla salvaguardia del pesce spada: "il pesce-spara". I primi sei tiri non sono fantastici, ma neanche disastrosi. Deborah perde i 50mila e i 200mila euro, ma apre anche alcuni pacchi blu. Il Dottore offre 27mila euro, ma la concorrente e suo marito tritano l’assegno. Fanno la stessa cosa anche con l’offerta successiva del valore di 33mila euro. Deborah, con i 75mila, i 100mila e i 300mila, vuole rischiare e andare avanti. La situazione, dunque, giunge in una situazione di perfetto equilibrio: due pacchi rossi, il Pacco Nero e tre pacchi blu. Stefano De Martino è convinto che i 300mila siano nell’aria e lancia la sua profezia: "Ultimamente sono nell’aria. I concorrenti li trovano spesso. Qualcosa vorrà dire". Quando è il momento di Martina Miliddi, De Martino si sbilancia: "Sempre bravissima, ma quando balla il jive è perfetta!".

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Affari Tuoi: quanto ha vinto Deborah dall’Umbria nella puntata del 9 luglio 2026

Il colpo di scena arriva quasi alla fine della partita. Deborah decide di cambiare il suo pacco, il numero 6, e prende il numero 18. Aveva pescato i 300mila euro, quindi: la profezia del conduttore pronunciata solo qualche minuto prima, aveva senso. La partita assume una piega completamente diversa rispetto a quella che sembrava prendere. Deborah e Giordano restano con il "pesce-spara" e 30mila euro. Il programma ci ha abituati a continui colpi di scena, che da un momento all’altro, possono ribaltare la partita, portandola da una parte all’altra senza che i concorrenti abbiano il tempo di rendersene conto. Il Dottore, nel finale, offre un cambio di pacco. I due rifiutano e De Martino dichiara: "Secondo me avreste dovuto cambiare". Aveva, ancora una volta, ragione, perché nel pacco di Deborah e Giordano non c’erano i 30mila euro. La gavetta nel ruolo di padrone di casa sta portando i suoi frutti: ormai per lui, il meccanismo del gioco è semplice da intuire. Quasi più semplice di una passeggiata.

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