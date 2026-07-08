Affari Tuoi, De Martino freddo e imperturbabile: "Nervi saldi". Ma a fine puntata si commuove e fa piangere tutti. Ecco perché Stefano De Martino regala al pubblico di Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. A giocare è stata Camilla ed è stata una partita tutt'altro che noiosa. Ecco perché

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Finalmente una nuova puntata di Affari Tuoi scalda l’access prime-time di Rai 1. Niente repliche dopo le proteste sui social per la programmazione frammentata, dovuta ai Mondiali del 2026. Nella puntata di stasera, 8 luglio 2026, dalla Liguria arriva la concorrente Camilla, che ha deciso di farsi accompagnare dalla sua dolce metà, Tommaso. Vediamo come è andata la gara e tutti i colpi di scena che si sono verificati nel corso della serata.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata dell’8 luglio 2026

L’invenzione di Herbert Ballerina è un "carro disarmato" che spara fiori. I primi sei pacchi chiamati da Camilla non fanno danni. La concorrente riesce a eliminare il pacco Ballerina con Martina Miliddi, l’invenzione e il pacco Gennarino, lasciando il podio intonso. La prima offerta del Dottore è di 39mila euro. Camilla vuole continuare. Chiama altri tre pacchi e la situazione resta invariata. Le vengono offerti ancora 39mila euro e lei tentenna: "Non li ho mai visti tutti insieme", ma il fidanzato Tommaso la spinge ad andare avanti. La partita scorre nel migliore dei modi e l’assegno successivo, tritato a sua volta dalla concorrente, è di 43mila euro. Il cerchio si stringe e Camilla rimane con tre pacchi rossi, tre pacchi blu e il Pacco Nero. Rifiuta anche l’offerta di cambio del pacco.

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Affari Tuoi: quanto ha vinto la concorrente Camilla dalla Liguria

Dopo aver tritato un assegno da 50mila euro, il Dottore decide che Camilla dovrà effettuare due tiri nella mossa successiva. La partita è in una situazione di perfetto equilibrio: due pacchi blu, 100mila e 300mila euro. La concorrente decide di chiamare il pacco numero 12, consigliatole dalla madre e che avrebbe potuto scegliere qualora avesse deciso di cambiare il suo numero 4. "L’hai interpretato benissimo", ha detto De Martino, aprendo e mostrando la cifra di 100 euro. Camilla ha pensato che potesse portarle fortuna in quel momento. "Ora nervi saldi", ha esclamato il conduttore rivolgendosi ai due fidanzati in vista dell’offerta successiva. Per non fare il tiro successivo il Dottore offre 90mila euro. Camilla non ha voluto rischiare, dunque, ha accettato e ha tirato un sospiro di sollievo. Chiamando il pacco che avrebbe comunque scelto, anche non accettando l’offerta, trova i 100mila euro. Sarebbe rimasta con un pacco blu e i 300mila euro. Alla fine, De Martino rivela il percorso di Camilla. La concorrente è andata via per qualche settimana dopo la scomparsa della madre. Successivamente è stata ricontattata e ha accettato di tornare. Tutto lo studio, De Martino compreso, si sono molto emozionati. Poi è stato il momento della rivelazione: nel suo pacco c’erano 300mila euro e Camilla ha esclamato: "La mamma mi voleva aiutare".

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