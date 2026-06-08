Affari Tuoi, De Martino si lascia andare a una dedica speciale. Ma poco dopo arriva il colpo più duro di sempre Il riassunto dell'ultima puntata di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino: cosa è successo durante la serata dell'8 giugno 2026

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Va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Affari Tuoi. Gioca Gabriella dalla Sicilia, originaria di Messina e madre di due bambine, che ha deciso di farsi accompagnare da sua sorella Rosy. Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno regalato ai telespettatori una nuova gara dopo lo stop di ieri sera. Ecco come è andata e quanto ha vinto Gabriella nella serata dell’8 giugno 2026.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata dell’8 giugno 2026

La puntata del mercoledì parte all’insegna della conduzione di Herbert Ballerina. L’invenzione di questa sera è un "costume nudista" che lascia molto poco all’immaginazione di chi decide di indossarlo per andare in spiaggia. I primi sei pacchi di Gabriella scorrono veloci e senza troppi traumi. Arriva all’offerta del Dottore con tutte le cifre più alte ancora disponibili. Rifiuta quindi un assegno da 37mila euro e un cambio di pacco. La partita continua e Gabriella ne approfitta per dire che domani è il compleanno di una delle sue figlie. De Martino ne approfitta per augurare buon compleanno alla sua "sorellina" Adelaide che oggi, invece, compie gli anni. La concorrente siciliana, dopo aver rifiutato 20mila euro, giunge a una situazione di equilibrio perfetto: tre pacchi blu e tre pacchi rossi, con 50mila e 300mila euro ancora in gioco.

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Affari Tuoi: la vincita della concorrente Gabriella dalla Sicilia

La situazione si complica. Gabriella resta con tre pacchi blu e solo i 300mila euro come possibile cifra da vincere. Il comune denominatore di questa partita è che la concorrente non ha mai voluto cambiare il suo pacco numero 16. In lacrime insieme a sua sorella Rosy ha nominato il papà Giovanni, che purtroppo non c’è più. Decide dunque di aprire il pacco numero 3, un numero che è legato alla figura del padre: "Laddove avessi cambiato, lo avrei fatto solo con il 3". Non ha nemmeno terminato la frase e la scoperta è stata un colpo al cuore: c’erano 300mila euro. Il conduttore bacchetta l’insistenza della concorrente, che per tutta la partita, ha numerose volte rifiutato l’offerta messa a disposizione dal Dottore, Gabriella non si perde d’animo dopo il duro colpo e, dunque, si prepara alla Regione Fortunata con estrema serenità. Sceglie la Puglia e la Valle D’Aosta per provare a vincere i 100mila, oppure, i 50mila euro. Sarebbe la degna conclusione di una partita giocata con coraggio e lucidità, nonostante la testardaggine della protagonista. Purtroppo era la regione Toscana quella sorteggiata stasera. Un finale triste, senza vincite e festeggiamenti, ma comunque ne è valsa la pena per Gabriella e sua sorella Rosy.

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