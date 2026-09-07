Affari Tuoi, botta e risposta velenoso tra De Martino e Herbert Ballerina: "Di mestiere amico di Stefano", "È il motivo per cui stai qua" Giuseppe, pacchista molisano sbaglia tutto e torna a casa a mani vuote, ma i colpi di scena non mancano nella puntata del game show di lunedì 7 settembre: cosa è successo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Seconda puntata per la nuova edizione di Affari Tuoi negli studi Rai di via Mecenate a Milano che si chiude nel modo peggiore. A giocare con Stefano De Martino, lunedì 7 settembre, è il pacchista del Molise, Giuseppe di Frosolone, in provincia di Isernia, che lavora nell’azienda agricola di famiglia, così come il cugino Giovanni che lo affianca in questa serata.

Affari Tuoi, puntata 7 settembre 2026: cosa è successo

Due personaggi simpaticissimi che sono proprio quelli con cui il conduttore riesce a scatenarsi. E infatti, nemmeno inizia a giocare Giuseppe, che già il conduttore annuncia la vera missione della serata: "Siamo qui non solo per battere il dottore ma anche per trovare una moglie a quest’uomo". Poi si scopre che le mogli da trovare sono due perché pure Giovanni, tra i 3000 abitanti di Frosolone non ha ancora trovato la sua anima gemella.

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La partita inizia benissimo, con il primo pacco che contiene zero euro e dà la possibilità a tutti i pacchisti di scatenarsi nel balletto nuovo di zecca sulle note de "La Costiera Amalfitana". Subito dopo c’è da chiamare un altro pacco. "Rifletti, dimmi che cosa cerchi…" dice De Martino al concorrente, che capisce male e risponde, d’istinto: "Una ragazza". "E questo l’ho capito, ora vediamo di risolvere anche questo".

Il Dottore chiama e riferisce che ci sarebbero state due telefonate di due ragazze molisane per i due cugini, ma poi le cose si fanno serie e tra cambio e offerta Giuseppe sceglie la prima offerta che vale 20.000 euro ma in gioco ci sono ancora i 200.000 euro, 75.000 e 50.000 quindi l’assegno finisce tritato. Subito dopo però, il pacco più sostanzioso sfuma. Poi il concorrente trova il Contropacco ed è dunque il momento di Herbert Ballerina e del botta e risposto più ironico, ma anche velenoso, di tutta la puntata: "Herbert Ballerina da Campobasso, amico di Stefano De Martino", si presenta il comico con nome e cognome e presunta professione. "Che è anche il motivo per cui sei qui" rincara De Martino, e lui aggiunge: "Quello è il mio lavoro". Uno scambio di battute che sembra essere si un siparietto simpatico ma suona anche come un’acuta risposta a chi sostiene che Herbert sia fuori luogo nel gioco dei pacchi e stia lì proprio per il legame con il conduttore.

Giuseppe subito dopo fa fuori pure il pacco da 75.000 euro e poi infila una serie di pacchi rossi, tanto da rimanere con un unico pacco pieno, quello da 30.000 quando mancano ancora diversi pacchi dalla fine. Il Dottore approfitta della posizione di vantaggio e propone il cambio al concorrente che lascia il suo numero 3 per prendersi il numero 20.

A un tiro dalla fine, quando sono rimasti in gioco solo 75 euro, 30.000 euro e Tommasino, Giuseppe rifiuta 5000 euro. Subito dopo sfuma il pacco rosso e si scopre che il concorrente aveva il pacco Tommasino. Il cagnolino entra e rimane per un pò con Giuseppe e Giovanni durante la Regione Fortunata.

Giuseppe sceglie prima la Calabria e poi la Lombardia, ma la regione giusta erano le Marche: a indovinarci sono stati, a sorpresa, sia Herbert Ballerina che Martina Miliddi, ma i due cugini molisani tornano a casa a mani vuote.

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