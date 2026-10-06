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Affari Tuoi, De Martino travolto da Herbert Ballerina e Aldo. Poi il rimprovero della pacchista, il conduttore: "Siamo uomini, più di tanto non possiamo"

La partita di Stefania finisce bene, ma prima della conquista dei 75.000 euro finali succede, veramente, di tutto

Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Nuovo appuntamento martedì 6 ottobre con Affari Tuoi che finisce con una giovane coppia che si porta a casa un bel gruzzolo da ben 75000 euro. Una partita che va malissimo all’inizio e poi si raddrizza grazie all’indicazione precisissima di un bambino di 8 anni.

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A giocare a centro studio con Stefano De Martino nella serata di martedì 6 ottobre, è Stefania, pacchista del Veneto, segretaria in uno studio medico di Taglio di Po in provincia di Rovigo Accanto a lei a giocare c’è il compagno Simone, autotrasportatore. La coppia ha anche due figli.

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La partita di Stefania inizia subito in salita: il primo pacco a uscire è quello da 300.000 euro, prima della fine del primo giro di tiri se ne vanno anche 100.000 euro e, alla sua prima telefonata, il Dottore offre il cambio. Stefania accetta, cede il suo pacco di partenza, il numero 19 per prendere il 9, il numero suggerito dal figlio di 8 anni. Una scelta che si rivela azzeccata, visto che nel pacco 19 c’è un euro. La partita continua e la prima offerta del Dottore è di 14000 euro. Stefania rifiuta, visto che in gioco ci sono ancora i 75.000 e, soprattutto, i 200.000 euro. La motivazione del cambio, svelata da uno scambio di battute tra il conduttore e Simone è un vantaggio per il Dottore e Stefania sbotta:" Bravi eh!" "D’altronde siamo uomini, più di tanto non possiamo fare", risponde ironico Stefano De Martino.

A questo punto, con quattro pacchi blu e quattro rossi, la concorrente rifiuta il nuovo cambio. Subito dopo arriva il momento più esilarante della serata, dal quale lo stesso De Martino fa un attimo fatica a "riprendersi" anche perchè, letteralmente crolla. La concorrente trova il pacco con lo 0 e, come da tradizione, la scelta fortunata viene festeggiata con un balletto dei pacchisti. A guidare la coreografia, sulle note de "La Costiera Amalfitana" è Stefano De Martino, insieme al pacchista del Lazio, il baffuto e simpatico Aldo. Il balletto finisce però, questa sera, con un epilogo inaspettato: Herbert Ballerina vuol far fare il casquet a Aldo, De Martino capisce che sta per crollare e cerca di evitarlo prendendolo tra le braccia. Il risultato? Un disastro: presi dalle danze finiscono tutti e tre per terra mentre parte la sirena di un’ambulanza. E lo stesso De Martino non riesce a smettere di ridere e ci mette un po’ per riprendere il controllo della situazione.

La partita di Stefania va avanti, e lei rifiuta l’offerta da 20.000 euro del Dottore e poco dopo rifiuta anche il cambio, non vuole mollare il pacco 9, suggerito dal figlio Antonio. A quattro pacchi dalla fine entra in studio pure Tommasino: in gioco a questo punto rimangono il pacco Ballerina e due pacchi rossi: 20.000 e 200.000 euro. Il Dottore la tenta con 30.000 euro, ma non basta: Stefania rifiuta e va avanti. Il finale è con i due pacchi rossi in gioco: 20.000 e 200.000 e il Dottore offre 75.000 euro mettendo, finalmente, in crisi Stefania e Simone. Dopo molto pensare, la coppia accetta e torna a casa con un bel gruzzolo, ma avrà fatto bene? A questo punto Stefania svela che il suo piccolo Antonio, non solo le aveva suggerito di prendere il pacco 9 perché sicuramente sarebbe stato rosso, ma anche che ci sarebbero stati i 20.000 euro. Lei si fida ciecamente e dunque accetta l’offerta del Dottore. E incredibilmente, Antonio ci ha visto giusto: nel pacco della mamma ci sono 20.000 euro e lei torna a casa con 55.000 euro in più.

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