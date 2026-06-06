Affari Tuoi, De Martino stregato dalla bellissima concorrente: "Mi piace". Poi la rivelazione inattesa: "Stasera cambierà tutto" Cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 6 giugno 2026 su Rai 1? Il riassunto della partita e la vincita finale

Giusy Palombo Content creator Linkedin

Instagram

Altri Siti Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

IPA

CONDIVIDI

Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Gioca Elena, proveniente dalla provincia di Macerata, con il pacco numero 1. Si occupa di arredamento di yacht e ha deciso di farsi accompagnare dalla madre. Dopo una partita non proprio felice, andata in onda ieri sera su Rai 1, Stefano De Martino ci riprova con il suo brio e la sua squadra, formata da Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Ecco come è andata.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 6 giugno 2026

L’invenzione di Herbert Ballerina è per i nostri amici animali: una "Lucer-tola", per permettere all’animale di vederci anche senza la luce del sole. I primi sei pacchi di Elena sono una vera e propria montagna russa: prima il pacco da 0 euro, poi i 300mila euro e poi Gennarino, che le ha permesso di vincere il jackpot da 7mila euro. Il Dottore le offre 23mila euro, ma decide di proseguire con il consenso della madre. "Vengo dal futuro" esclama De Martino, anticipando il pacco successivo aperto dalla concorrente, che è un pacco rigorosamente blu. Arriva anche un cambio, così Elena lascia l’invenzione di Herbert Ballerina, presente nel suo pacco numero 1. La concorrente resta con tre pacchi blu e cinque pacchi rossi. Le cifre più alte sono 50mila euro, 75mila euro e 100mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi: quanto ha vinto la concorrente Elena dalle Marche

Elena decide di rischiare: "Qui non si perde mai", ha detto rifiutando ancora 23mila euro. De Martino, apprezzando l’approccio, le ha risposto: "Sicuramente questa partita stasera cambierà qualcosa in te". La partita di Elena è stata ricca di colpi di scena: "Mi sta prendendo un’ulcera", ha detto la giovane, accettando il cambio per la seconda volta e lasciando un pacco contenente 100 euro. "Mi piace Elena" ha ammesso De Martino. La bellissima concorrente ha vissuto la sua partita con intensità e senza alcun rimorso. Rimanendo, infatti, con un pacco blu e 15mila euro, decide di rifiutare la Regione Fortunata e andare fino in fondo. Il conduttore ribadisce al Dottore che Elena è stata una concorrente sui generis, in grado di regalare a sé stessa e al pubblico del programma, una gara senza precedenti. Raramente De Martino si lascia andare a esternazioni così frequenti nel corso delle puntate, ma stasera era davvero inevitabile. Cambiando pacco per la terza volta, Elena infatti, riesce a portarsi a casa 15mila euro più i 7mila euro del pacco Gennarino. "Il coraggio premia sempre" ha esclamato il conduttore dando appuntamento alla prossima puntata.

Potrebbe interessarti anche