Affari Tuoi, spunta il manuale del Dottore. Stefano De Martino: "L'ha scritto con l'inchiostro simpatico?" Cosa è successo nella puntata di mercoledì 3 settembre 2025 del game show guidato da Stefano De Martino

"Buonasera dal Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo". Stefano De Martino apre la puntata di mercoledì 3 settembre di Affari Tuoi, la seconda della nuova stagione, ricordando il grande presentatore venuto a mancare poche settimane fa per poi dare il via alle danze della solita, allegra festa di piazza, che è il game show di Rai Uno. Questa sera non mancano le novità, una delle quali, clamorosa e che diventa nuovo spunto per le punzecchiature del conduttore al Dottore.

Affari Tuoi, puntata 3 settembre 2025: cosa è successo

A giocare in centro studio è Michael, "pacchista" della Toscana, gastronomo al banco carni del supermercato che si fa affiancare dalla fidanzata Jenny, infermiera "Hai la sindrome della crocerossina?" le chiede subito scherzando il conduttore che poi fa entrare Tanath con una delle novità di quest’anno: non più una golosità regionale, ma un oggetto dell’artigianato locale che, in questo caso, sono le "gnacchere".

Inizia poi la partita. Al secondo tiro, per Michael, se ne vanno subito i 100000 euro, via anche i 10000 e i 15000. La prima offerta del Dottore è di 28000 euro, rifiutata dai due fidanzati. Finalmente, al secondo giro iniziano a uscire i pacchi blu: 50€, 0€, 20€

Ed è proprio al momento della seconda telefonata del Dottore che arriva la sorpresa. Stefano De Martino infatti, su sua indicazione trova nientemeno che il manuale del Dottore. Si, proprio il finora ipotetico regolamento, a cui si aggrappava il malvagio del gioco, per giustificare ogni nefandezza. Tante volte nominato, finalmente stasera esce fuori il libro. Ma il Dottore non si smentisce nemmeno in questo caso, perchè il manuale è un libro bianco: "Si è impegnato a scrivere il manuale eh?1" lo punzecchia De Martino al telefono: "E’ tutto alla lettera, dice, ma non ce n’è una di lettera". Una gag che fa tornare alla mente il mitico "Regolamento di Ballando con le Stelle" di una strepitosa gag di Fiorello.

Introdotta questa clamorosa novità, la partita va avanti con tiri fortunati fino a che, nel 5 del Lazio, Michael non trova il pacco nero. E’ l’unico pacco la cui cifra non conosce nessuno e questa sera vale 30000 euro, quindi un pacco rosso.

La situazione del tabellone è a questo punto è di perfetto equilibrio: quattro pacchi blu e quattro (da 50000 a 300000) pacchi rossi. Il Dottore offre 35000 euro per un tiro, e Michael decide di tritare l’assegno e andare avanti. Il tiro è fortunato perché il concorrente, chiamando la Puglia trova le gnacchere. A questo punto il Dottore propone il Cambio. E De Martino vuole sentire i consigli dell’opinionista Lupo, quale si dilunga nel salutare il pubblico ritrovato e nel commentare la nuova scenografia: "Lupo interior designer, io volevo sapere se Michael deve accettare il cambio o no", dice il conduttore facendo esplodere lo studio. Lupo suggerisce di accettare il cambio, Tatanath come sempre dice che dentro il pacco del concorrente ci sono 300000 euro. Il concorrente chiosa: "Ascoltato Lupo, rifiuto il cambio".

Subito dopo esce ancora un pacco rosso, a questo punto la situazione è: tre blu e tre rossi (50000, 75000, 300000 euro). Il Dottore offre di nuovo il cambio e Michael accetta, lascia il 14 prende il 15 da Pasquale Pasqualone del Molise nuovo concorrente preferito per i siparietti di De Martino. Si scopre subito che il concorrente ha fatto bene perchè in quel pacco lasciato c’erano solo 500 euro. A questo punto con i tre pacchi rossi, tra cui i 300000 euro ancora in gioco, il Dottore propone di nuovo 35000 euro per un tiro e Michael e Jenny non ci pensano più di tanto e rifiutano l’offerta, azzeccandoci di nuovo, perchè, subito dopo irrompe in studio Gennarino. Ora c’è un solo pacco blu ancora in gioco e il Dottore offre, di nuovo, il Cambio. Il pacco che ha Michael è quello preso da Pasqualone il quale suggerisce: "Io lo terrei un altro po'", e De Martino gli ricorda: "Un altro po’ quando? Abbiamo finito qua". Purtroppo, a tre tiri dalla fine, i due ragazzi toscani trovano 300000 euro.

Il finale è la classica situazione tutto o niente: 200€ contro 75000€ . Nell’ultima telefonata il Dottore che fa scegliere ai due fidanzati se vogliono il cambio e l’offerta e loro scelgono la seconda, chiedendo 60000€. Il Dottore indica a De Martino di consultare pagina 100 del Manuale e il conduttore chiede: "quanto durerà sta cosa? C’è una scritta in latino dice lei? Ma le pagine sono vuote, l’ha scritta con l’inchiostro simpatico?". Dall’altra parte della cornetta il Dottore sostiene che a pagina 100 (che è bianca), dovrebbe esserci una scritta in latino che, tradotta, significa: "Nel momento in cui nasciamo moriamo, e tutto dipende dall’origine". Il tutto, per dire che l’ultima offerta è uguale alla prima: 28000 euro. E a questo punto, Michael accetta l’offerta tra gli applausi del pubblico. Peccato però, perchè nel suo pacco c’erano 75000 euro.

