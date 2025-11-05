Affari Tuoi, soldi buttati e De Martino si becca i fischi: “Sorelline noiosissime” Protagonista della puntata del 5 novembre 2025 è Arianna della Toscana: dopo una girandola di cambi pacco evita il peggio (ma poteva vincere molto di più"

A giocare nella puntata di "Affari Tuoi" di mercoledì 5 novembre 2025 è Arianna, che arriva dalla provincia di Pisa (Calci per la precisione) e gioca con il pacco numero 13. Al momento della sua presentazione è intervenuto Herbert Ballerina, che ha rivelato di essere stato a Calci, dove ha avuto però un problema con la macchina, che si è fermata all’improvviso, per questo lui ha chiesto aiuto a un amico chiedendo: "Mi vieni a prendere a Calci?". Stefano De Martino ha ribattuto dicendo: "Se avessi chiamato me sarei venuto di corsa". La concorrente ha 30 anni ed è dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove lavora in Motorizzazione con funzioni amministrative. Il conduttore ne ha approfittato per domandare se si potesse fare qualcosa per il suo compagno di avventura, che ha solo due punti sulla patente, lei lo ha semplicemente invitato a seguire i corsi e a guidare meglio. In studio si è presentata con la sorella, Ilaria, commessa in un supermercato.

La new entry della serata arriva dalla Sardegna, si chiama Martina ed è una biologa nutrizionista. A questo punto segue ovviamente la presentazione di Herbert Ballerina, che dichiara di avere "una tintoria per gente magra", ovvero "un lavasecco".

Affari Tuoi, puntata 5 novembre 2025: cosa è successo

Prima di dare il via al gioco le due hanno rivelato di avere carattere opposti, Ilaria è sempre stata quella con il carattere più impetuoso, una sorta di "pecora nera" della famiglia, mentre Arianna è sempre stata più meticolosa.

Si parte con il pacco numero 9, associato alla Sicilia, dove ci sono solo 500 euro., mentre alla giocata successiva vengono eliminati i 20 mila euro, fortunatamente una cifra non eccessiva. Non va però molto meglio subito dopo, quando escono dal gioco i 200 mila euro. Nella prima tornata da sei non viene però trovato il pacco "Gennarino", domani varrà quindi 4 mila euro.

Il primo intervento del "Dottore" è tutto sommato discreto, con un’offerta da 30 mila euro, anche se per i progetti della concorrente sono troppo pochi. Attualmente lei è in affitto e vorrebbe comprare casa, dove poter mettere radici, oltre a poter dare un po’ di respiro alla sorella, che ha due bambini. Almeno all’inizio è quindi naturale per lei rifiutare.

Dopo una serie di altre giocate l’offerta proposta resta la stessa, proseguire è una scelta spontanea per la giovane, che ha ora davanti altri tre tiri prima di capire meglio quale potrà essere il suo destino.

Il gioco prosegue, ma non cambiano le mosse del "Dottore", che propone ancora 30 mila euro, Arianna ritiene possa non essere una scelta casuale, ma non se la sente ancora di porre fine alla sua serata.

L’andamento della sfida sembra procedere meglio, restano quattro pacchi blu, tra cui "Gennarino", e tre rossi, da 15, 100 e 300 mila euro. Successivamente Arianna accetta di cambiare il pacco e sceglie il 10. A questo punto vuole scoprire cosa ci fosse in quello che aveva fino a poco tempo prima, purtroppo lei aveva i 100 mila euro, non resta quindi che sperare di avere preso i 300 mila euro.

Il "Dottore" interviene ancora e fa un’altra offerta, questa volta dimezzata, pari a 15 mila euro, la maggiore prevalenza di pacchi blu rimasti rispetto ai rossi la spinge a respingere ancora la proposta.

Arianna fa poi una richiesta esplicita al "Dottore", decisamente pesante, pari a 160 mila euro, ma per lui ora un tiro vale 25 mila euro, respinti anche questi. L’intervento successivo di Pasquale Romano è un altro cambio, accettato ancora una volta nonostante si sia arrivati quasi alla fine, questa volta lei prende il 7. il 10 era stato scelto perché era il numero preferito del nipotino Alessio, anche se lei decide di aprire l’altro rimasto, il 16, dove purtroppo c’erano i 300 mila euro.

Ad Affari Tuoi si resta così con 0 e 15 mila euro, Arianna ovviamente si augura di avere il pacco con un valore reale, il "Dottore" ora la "obbliga" a giocare la partita fino all’ultimo con il destino proponendo l’ennesimo cambio. Prima di decidere lei chiede consiglio ai pacchisti, ancora una volta opta per il cambio, optando ancora per il 10 (resta in gioco il 7, che lei aveva fino a poco prima). Fortunatamente riesce a conquistare 15 mila euro, almeno ha evitato di tornare a casa a bocca asciutta.

Le reazioni social alla partita di Arianna

Il pubblico che ha seguito la puntata di "Affari Tuoi" ha commentato attraverso i social come molti fanno spesso non sembra però avere apprezzato questa puntata. Tutto questo appare evidente da alcuni commenti.

"La Rai ha fatto vincere tutta quella gente a ottobre e ora è rimasta senza soldi", "Che noia questa partita!! due sorelline noiosissime", "Comunque ha giocato proprio male", sono solo alcune delle opinioni degli utenti di X. Certamente sarebbe potuto andare peggio, ma alla fine le emozioni a cui abbiamo assistito le altre sere sembrano essere mancate.

