Affari Tuoi, esplode la rabbia dei telespettatori: "Colpa della Rai" e De Martino finisce al centro delle polemiche. Cosa è successo Affari Tuoi, il pubblico insorge: Stefano De Martino finisce al centro della polemica. Cosa è successo nella serata del 5 luglio 2026

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Rai 1 propone una replica di Affari Tuoi dopo la fine della stagione e una programmazione a "spezzatino" per via dei Mondiali 2026. La puntata è quella andata in onda lo scorso 28 marzo. Gioca Domenico, detto "bimbo cattivo", del Molise, e ad accompagnarlo c’è suo padre Fernando. La scelta ha fatto decisamente storcere il naso al popolo del web. Ripercorriamo insieme la puntata e vediamo cosa è successo sui social durante la messa in onda.

Affari Tuoi: la replica del 5 luglio 2026 non convince il pubblico di Rai 1

L’invenzione di Herbert Ballerina è un filtro per non apparire nelle foto quando non si è particolarmente in forma. In questa puntata, però, fu fatta un’eccezione: tre tiri invece di sei per partire. Nel frattempo, il pubblico dei social non ha particolarmente gradito questa scelta: "Avete fatto qualche casino con le puntate", scrive un utente su X. "Ieri avete dato la puntata della domenica… e oggi, per rimediare al casino, piazzate una replica così, random, senza avvisi. Ah, il servizio pubblico… ". "Le repliche no, per carità. Date meno soldi a gente tipo Vespa, e preparate programmi nuovi e decenti, per chi non va in vacanza", continuano i telespettatori, che, a gran voce, hanno manifestato di non gradire questa scelta. Probabilmente i Mondiali, o forse per la mancanza di puntate a disposizione per riempire il "buco" prima dell’inizio de L’Eredità Estate, hanno spinto i vertici Rai a optare per questa soluzione. Il pubblico, però, l’ha bocciata senza appello. Ripercorriamo comunque la gara di Domenico, che cambia subito il suo pacco e scopre che, il contenuto, era Gennarino.

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Affari Tuoi: come è finita la partita di Domenico del Molise

Il concorrente rifiuta per due volte un’offerta da 38mila euro e giunge a metà partita con tre pacchi blu e cinque pacchi rossi, tenendo ancora in gioco i 100mila e i 300mila euro. Il suo sogno è quello di costruire una fattoria didattica per bambini, così da avvicinarli alla realtà di una volta, in contrapposizione alla frenesia dei social e del mondo odierno. La partita è ricca di colpi di scena e Domenico arriva quasi alla fine con un solo pacco blu e tre pacchi rossi. I 300mila euro sono ancora lì e Domenico e suo padre Fernando li portano fino al gran finale, quando dall’altra parte restano appena 100 euro. L’ultima offerta del Dottore è di 100mila euro e l’assegno viene accettato senza alcuna esitazione. Ma nel suo pacco numero 11, giorno della sua data di nascita, c’erano i 300mila euro.

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