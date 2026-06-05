Affari Tuoi, Stefano De Martino "bacchetta" i concorrenti. Poi l'insolita richiesta a Martina Miliddi: "Ti vorrei qui" Rai 1 accende la fascia dell'access prime time con una nuova puntata di Affari Tuoi. Ecco che cosa è successo durante la serata del 5 giugno 2026

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Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi hanno seguito la partita della regione Toscana. Dopo la pausa obbligata per la partita della Nazionale, il programma torna con la puntata del venerdì, regalando al pubblico emozioni e tante risate. Ecco come è andata la partita del 5 giugno 2026 e qual è stata la vincita della concorrente.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 5 giugno 2026

Nella puntata del 5 giugno 2026 gioca Giulia, da Firenze, la "pizzicagnola" che ha deciso di farsi accompagnare dalla sua dolce metà. Alessio. L’invenzione di Herbert Ballerina è un "vocavolario", come sempre, da trovare il prima possibile visto il suo valore. "Stasera c’è un’aria frizzantina", ha detto il conduttore, notando risate e sghignazzi vari tra i concorrenti di Sardegna, Campania e Lazio. Ha poi confessato che, prima dell’inizio delle puntate, spesso li vede conversare e "inciuciare" a detta sua. I primi sei tiri di Giulia non sono andati male, se non fosse che, a fine giro, ha eliminato i pacchi da 50mila e 100mila euro. La concorrente stupisce De Martino e decide di cambiare il pacco: lascia il numero 5 per il numero 17. Peccato che, successivamente, apra anche i pacchi da 200mila e 75mila euro. Giulia e Alessio, rimasti con sei pacchi blu e cinque pacchi rossi, rifiutano 17mila euro e vanno avanti con la partita.

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Affari Tuoi: quanto ha vinto la concorrente Giulia dalla Toscana

Giulia, a questo punto, ha quattro pacchi blu e tre pacchi rossi: la cifra più alta è di 300mila euro. Insieme al suo fidanzato, la concorrente dice "no" a un’altra offerta di cambio pacco, a 17mila euro e poi a 20mila euro. Arriva la quarta offerta di cambio pacco. Se Alessio cederebbe il numero 17 per il numero 1 o il numero 2, Giulia continua senza ascoltarlo e scopre la cosa peggiore: nel pacco numero 1 c’erano 300mila euro. Nel pacco numero 5, che aveva cambiato inizialmente, c’erano 15mila euro. La concorrente, dunque, è costretta ad andare alla Regione Fortunata. Martina Miliddi non si è potuta esibire, siccome, il pacco "ballerina" era tra gli ultimi due rimasti. De Martino, però, vuole comunque la collega in studio: "Martina, ti vorrei qui. Era pronta per ballare. Non me l’avete fatta ballare", ha detto a Giulia e Alessio, che tentano l’ultima chance per vincere qualcosa. Niente da fare. La Regione Fortunata era l’Umbria, ma Giulia e Alessio avevano scelto la Campania e la Liguria. Tornano così a Firenze senza vincite.

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