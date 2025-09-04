Affari Tuoi, Stefano De Martino si diverte con il bummolo: "La nostra lampada di Aladino, c'è un motivo se non li fanno più" Partita pazzesca di Marianna (Jasmine) che rischia fino all'ultimo, torna a casa con 20000 euro dopo averne rifiutati 50000 e nemmeno la sua particolare lampada dei desideri funziona: osa è successo

"Buonasera, dal Teatro delle Vittorie: la casa di Pippo Baudo!" con questo messaggio ormai consueto, Stefano De Martino apre la puntata di giovedì 4 settembre 2025 di Affari Tuoi. Una puntata a tema Aladin, e con un curioso protagonista: il bummolo malandrino. Scopriamo cosa è successo.

A giocare al centro studio è Marianna, detta Jasmine (come la principessa di Aladin), la pacchista della Sicilia, che arriva da da Misilmeri in provincia di Palermo, una ragazza madre che ha avuto sua figlia (oggi 15 anni), quando le ne aveva solo 16. Gioca insieme al fratello, il pacco di partenza è il numero 6.

Affari Tuoi, 4 settembre 2025: cosa è successo

Poi entra Tanath con l’oggetto tipico della Sicilia, che oggi è il bummulo malandrino, una speciale brocca per mantenere l’acqua fresca dalla strana forma, con una cannella di uscita in basso. Ancora non lo sappiamo, ma sarà questo ammennicolo il grande protagonista di questa puntata del gioco dei pacchi di Rai Uno. La partita parte nel migliore dei modi: si balla subito perchè Marianna/Jasmine pesca al primo tiro lo zero. Poi trova i 100000 e i 300000 euro. Stefano De Martino le fa strofinare il bummolo come fosse la lampadina del genio, e le cose migliorano. Marianna rifiuta il Cambio offerto dal Dottore e azzecca un altro paio di tiri trovando due pacchi blu. Marianna a questo punto dice: "Ora vorrei fare scegliere a mio fratello", il quale risponde pronto "che non ci pensa proprio". E il conduttore approva: "Un’ottima strategia: asteniamoci, lasciamo sempre fare alle donne!"

Alla seconda telefonata, il Dottore indica di aprire il Manuale, perchè "c’è una postilla a pagina 8, dice lui ma non c’è niente, comunque dice: ‘perchè tutto cambi, nulla deve cambiare'". De Martino scherza: "Aspetti un attimo che lo voglio sottolineare!". Poi arriva l’offerta, che è di 19000 euro, e Marianna/ Jasmine rifiuta, anche perchè il tabellone pende dalla parte del rosso.

Poi finalmente esce il bummolo che dà a De Martino l’occasione per provare la strana brocca, ma fa un disastro e l’acqua esce tutto da sotto: "Ci sarà un motivo se non li fanno più e hanno inventato la bottiglietta!"

Il Dottore offre di nuovo un cambio e questa volta Marianna accetta: lascia il pacco numero 6 e prende il 15, il pacco di Pasquale Pasqualone, che dice "ha fatto bene, lì ci sono 75000 euro". Subito dopo Marianna scopre che ha fatto benissimo a cambiare perchè nel 6 c’erano 20 euro e il Dottore fa una nuova offerta che è di 25000 euro, ma la concorrente rifiuta perché ha in progetto di pagare gli studi in medicina della figlia. Dopo un altro giro di tiri, rimane un unico pacco blu, quello di Gennarino, per il resto sono tutti rossi (più il nero), da 20000 euro a 200000 euro. La successiva offerta è di 31000 euro. Jasmine rifiuta e va avanti. E subito dopo, tra mille applausi, esce Gennarino, accolto con più entusiasmo del solito. A questo punto l’unica incognita rimasta nel percorso di Marianna è il pacco nero.

Ancora una volta, il Dottore offre il Cambio e Maranna vuole sentire il consiglio di Lupo, poi rifiuta il cambio. In gioco: 20000, 75000, 200000 più il pacco nero. Ed esce proprio l’incognita: ma quanto vale? 500 euro, dunque la partita di Marianna è veramente andata già bene, tanto che in studio si urla: "Soldi sicuri!!!"

E a questo punto, Stefano De Martino dà al bummolo quel che è del bummolo:"Signori io darei il giusto merito alla nostra personalissima lampada di Aladino, che è il bummolo malandrino!"

Il Dottore, messo alle strette, offre 50000 euro, e Marianna, con la rete rotta, dall’emozione trova la forza di dire: "Per me questo è un riscatto, perchè la vita non è stata semplice per me. A parte che sono diventata mamma presto, che ora è la gioia della mia vita, ho perso mio padre da piccola ed è stato un dolore immenso, però…io voglio giocare, me la voglio godere tutta, fino alla fine!"

Poi, ancora tremante chiama un altro pacco, dove ci sono purtroppo i 200000 euro. Rimangono dunque in gioco 75000 euro (come previsto da Pasqualone) e 20000. L’ultima chiamata del Dottore finisce con un’offerta di 475000 euro. Ma Marianna ha il coraggio di rifiutare anche questa offerta. Marianna crede nel suo pacco numero 15 perchè è legato al compleanno del papà che ha perso da piccola.

