Affari Tuoi, Dado in lacrime per il fratello morto: il Dottore invoca i santi (ma finisce malissimo) A giocare nella puntata del 4 novembre 2025 è Dado, vigile del fuoco sardo, protagonista di una serata sfortunatissima

A giocare nella puntata di "Affari Tuoi" del 4 novembre 2025 è Dado, vigile del fuoco proveniente da Olbia, con il pacco numero 9. In un primo momento, in realtà, lui era un tappezziere nell’azienda di famiglia che era anche una falegnameria, per questo si occupavano di arredamento. Dopo il militare, fatto con i pompieri nel ’98, è nata la passione per questo lavoro, che oggi ama. Insieme a lui c’è la sua dolce metà, Samuela, che lavora in un ufficio di assicurazioni. E qui non poteva mancare la battuta: "Furto e incendio", viste le loro professioni. I due sono legati da sedici anni e hanno un figlio, Riccardo.

La new entry della serata arriva dall’Abruzzo, si chiama Lucia, viene da L’Aquila ed è un ingegnere/architetto. A quel punto Stefano De Martino prende il telefono per comunicare con il dottore e dice: "Abbiamo preso una deriva, adesso abbiamo anche un ingegnere. Ci siamo confusi, pensavamo fosse solo architetto, ma può restare con noi".

Non poteva ovviamente mancare la presentazione consueta di Herbert Ballerina, da Campobasso, professione cabaret. De Martino chiede se il suo riferimento fosse di tipo dolciario, ovvero il vassoio di pasticcini, ma lui precisa di essere proprio uno che va sul palco e fa ridere. Non poteva mancare la stoccata finale del presentatore: "È un’aspirazione".

Affari Tuoi , puntata 4 novembre: cosa è successo

Si parte segnalando il valore del pacco di Gennarino, pari a 2 mila euro, se scelto nei primi sei tiri. Dado si presenta con un amuleto preparato dalla mamma, di tipo artigianale, sembra che nel sacchettino ci sia un portafortuna sardo contro il malocchio.

Il concorrente parte in maniera lineare con il numero 1, abbinato alla Campania, dove si trova il "Pacco Nero"., dove c’erano solo 5 euro., al tiro successivo va però decisamente peggio, su suggerimento della compagna, visto che sceglie i 300 mila euro, il valore più alto. Fortunatamente si riscatta subito selezionando l’altro pacco da 5 euro, quello abbinato alla Lotteria Italia. La seconda scelta della sua dolce metà non è però del tutto benevola, porta a eliminare anche i 75 mila euro. Alla fine della prima tornata Gennarino non viene assegnato, per questo il jackpot domani varrà 3 mila euro.

La prima offerta del "Dottore" si limita a un cambio, ma lui decide di rifiutare, in attesa di capire se arriverà una proposta diversa, magari di tipo economico

La partita non prosegue però in modo troppo fortunato restano solo tre pacchi rossi, da 30, 50 e 100 mila euro. La situazione però non migliora, poco dopo vengono eliminati anche i 50 mila.

Il "Dottore" interviene facendo appello a Santa Barbara, protettrice dei pompieri e alla sua preghiera, "Un giorno senza rischio è come non vissuto", offre ancora una volta il cambio o 4 tiri. A questo punto Dado decide di cambiare e prendere il numero 6., un vero ribaltamento numerico, come sottolineato da De Martino.

Il concorrente vuole così scoprire subito cosa ci fosse nel 9 che aveva fino a poco prima, qui erano contenuti 0 euro. Insomma, pericolo scampato!

Interviene così il "Dottore" offrendo 10 mila euro, ma lui rifiuta. Dado sceglie di svelare un lato nascosto di sè, quello che l’ha portato a scegliere il 6, numero a cui è legato, visto che gli ricorda la morte del fratello avvenuta nel 2006, tragedia che rievoca con commozione.

Successivamente se ne vanno anche i 100 mila euro, resta la possibilità die 100 mila euro con la "Regione Fortunata", ma anche questa va male (avrebbe potuto conquistare 50 mila euro). Dado purtroppo chiude la serata senza ottenere niente, davvero una serata sfortunatissima.

