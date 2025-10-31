Affari Tuoi, Claudia si perde in un vortice di cambi e si salva in extremis. E De Martino festeggia Halloween con Gennarino Si salva in corner dalla disfatta Claudia Proietti, concorrente del Lazio che gioca nella puntata di venerdì 31 ottobre di Affari Tuoi: cosa è successo

Si salva in zona Cesarini e cedendo alla tentazione del Dottore, Claudia, la pacchista del Lazio protagonista della puntata di oggi di Affari Tuoi. Una girandola di cambi, le fanno infatti perdere la bussola, e solo grazie a un’offerta paracadute in extremis, la pacchista riesce a evitare il totale disastro. Ecco cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 31 ottobre 2025: cosa è successo

A giocare al centro studio con Stefano De Martino, nella puntata di venerdì 31 ottobre 2025 del game show dell’access prime time di Rai Uno, è Claudia Proietti, la pacchista della regione Lazio che viene dalla Ciociaria, e in particolare da Piglio, il paese del vino Cesanese. Claudia è sposata, ha un figlio piccolo, e per giocare vuole accanto il suo papà. Il suo pacco di partenza è il numero 16.

Il primo giro di tiri va benissimo: Claudia trova quasi tutti pacchi blu e l’unico rosso pesante che trova è quello da 30000 euro, quindi quando il Dottore chiama e fa la prima offerta, che ammonta a ben 32000 euro, Claudia ringrazia ma decide di continuare a giocare e quindi fa tritate l’assegno al papà e va avanti a chiamare pacchi.

Al secondo giro, Claudia va ancora abbastanza bene, ma sfuma un pacco rosso da 30000 euro. In una situazione di parità: cinque pacchi rossi e cinque pacchi blu, il Dottore chiama per offrire il Cambio. La pacchista laziale, dopo averci pensato un po’ su decide di accettare: cede il suo pacco numero 16 e si prende quello numero 5. Subito dopo purtroppo, sfumano i 300000 euro. Subito dopo se ne vanno anche i 50000 euro. A questo punto rimangono in gioco solo i 10000 euro, i 20000 euro e l’unico pacco davvero sostanzioso, quello da 100000 euro. Poi c’è sempre il pacco nero che non si sa cosa contiene e quattro pacchi blu. Il Dottore, dopo esserselo giocato a carte, offre un nuovo Cambio e Claudia lo accetta e cambia di nuovo il suo pacco: molla il numero 5 e si va a prendere il pacco numero 3.

Solo a questo punto la pacchista del Lazio decide di aprire uno dei pacchi che ha ceduto, ovvero il primo, quello pescato a inizio partita, il numero 16. E si scopre che dentro c’è Gennarino, che per l’occasione, è travestito in modo consono ad Halloween, ovvero con due ali di pipistrello. La mossa successiva del Dottore è un’offerta che ammonta a 15000 euro. Claudia però racconta che ha tanti progetti, prima di tutto ha un bambino piccolo e con il marito sta finendo di pagare la casa, e poi vorrebbe regalare un’auto ai genitori, quindi decide di rifiutare per provare a trovare il "paccone" da 100000 euro. A questo punto apre il pacco preso e poi ceduto: il numero 5. E’ un pacco blu, ma contiene 15000 euro, la stessa cifra tritata poco prima.

A questo punto, di nuovo il Dottore propone il Cambio. Claudia rifiuta e si tiene il 3 ma purtroppo, subito dopo sfumano i 100000 euro. Rimane però in gioco il misterioso pacco nero che, come ricorda Stefano De Martino, ieri valeva ben 75000 euro. A un passo dalla fine, il Dottore offre di nuovo il cambio e Claudia, per la terza volta decide di prendere il 15, numero legato al figlio, per lasciare il 3 che contiene zero euro. Poi purtroppo se ne vanno i 20000 euro. Il finale quindi è 5 euro, cioè un biglietto della lotteria, contro il pacco nero.

A questo punto è il momento dell’ultima mossa del Dottore, che offre a Claudia 20000 euro. Dopo averci molto pensato, Claudia accetta.

