Affari Tuoi, De Martino tra gossip e lezioni di tradimento: “Non mi stai seguendo”. E Martina Miliddi diventa suora Tanti aneddoti divertenti nella puntata di Affari Tuoi di domenica 31 maggio 2026, dove si è parlato di tradimenti legati al concorrente. Martina Miliddi si è trasformata in suora

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Affari Tuoi" non lascia solo il suo pubblico nemmeno la domenica, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 31 maggio 2026, con una puntata che promette di regalare come di consueto divertimento ed emozioni. A giocare è Igor, in gara con il pacco numero 11, almeno inizialmente.

Affari Tuoi, puntata 31 maggio 2026: cosa è successo

La puntata di "Affari Tuoi" inizia come di consueto con la presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che dice: "Io ho un maneggio, ma ho sempre paura che i miei cavalli si ammalino. Sono ippocondriaco".

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Igor è di Rodigo (Mantova), in rappresentanza della Lombardia, ufficiale di anagrafe e stato civile. Stefano De Martino è interessato a sapere in cosa consista nello specifico il suo lavoro: "Ufficio anagrafe, ambito demografico, emigrazione, immigrazioni di tutti i residenti, nascite, morti e matrimoni", spiega. Ad accompagnarlo è la moglie, Elisa, impiegata in un ufficio peritale.

Il conduttore rivela che i due si sono conosciuti in una maniera davvero originale, come spiegato dalla stessa Elisa, piuttosto imbarazzata. "io ero la collega della sua all’epoca fidanzata", Stefano invita però a "non essere maliziosi, questa dichiarazione potrebbe deporre a sfavore di Elisa, come se lei avesse ‘rubato il fidanzato’". Il napoletano continua: "La sua ex fidanzata, e siete stati insieme otto anni, usciva tutte le sere, usciva spesso, lui diceva: ‘Ma dove vai tutte le sere?’. Lei gli rispondeva: ‘Con Elisa’, era una sorta di ‘Elisa Calcetto’, lui si è insospettito, quindi ha chiamato Elisa per chiederle dove andassero insieme. Lei ha prontamente risposto: ‘Sono a letto’, a quel punto lui ha replicato: ‘Forse anche la mia fidanzata è a letto, ma molto probabilmente non era lo stesso letto’". A quel punto suona il telefono con il "Dottore", De Martino non ci sta e dice: "Lei ci interrompe il gospel".

Il conduttore continua: "Dopo avere capito che la fidanzata non fosse con Elisa, si è detto che forse lei era con Eliso, per poi chiederle di incontrarsi". Il concorrente va avanti con il racconto: "Ho fatto una torta di riso, l’ho pubblicata su un social, Elisa mi ha messo un like, da lì…". De Martino sottolinea: "Galeotta fu la torta di riso e chi la cucinò, tu medesimo. Bravo, complimenti", per poi stringergli la mano. Anche Herbert Ballerina si interessa alla storia, chiede quindi al concorrente: "Perché la ex ha scelto Elisa se tu la conoscevi?", ma la realtà è diversa, i due non si conoscevano, Stefano quindi lo bacchetta: "Tu non stai seguendo, è come quando tu dici che stai con me, ma non stai con me. Io sapendolo, quando Lucia (la fidanzata di Ballerina, ndr) mi chiama e mi chiede dove sei le dico: ‘Sono con Herbert, è al bagno’, aspetta che te lo passo". A quel punto Ballerina conclude: "Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Adesso ho capito". De Martino puntualizza: "Tutto è bene ciò che finisce bene, da una cosa spiacevole è nata una cosa piacevole. Anzi, più cose piacevoli, si sono sposati e hanno avuto figli, due bambine di nome Bianca e Caterina".

Il pacco ballerina come ogni domenica contiene due sorprese, il passo a due di Herbert e Martina Miliddi, mentre il pacco Gennarino vale 2 mila euro. Non manca l’occasione per mostrare l’invenzione odierna di Herbert: "E’ qualcosa per i portieri – dice -. I portieri di calcio, hanno un problema, si mettono dei guanti che sono brutti, la moda va male, ma a volte scivola e il pallone va in porta. Si dice che il portiere ha fatto una papera, per questo ho inventato i guanti da parati, che permettono che il pallone resti attaccato". Il nome corretto in realtà è "Carta da parata". Igor a sorpresa rivela: "Io ero un portiere", il conduttore ribatte: "Il caso non esiste".

La partita sembra iniziare discretamente bene, tra le prime chiamate c’è anche il "Pacco Gennarino", restano ancora diversi pacchi rossi, compreso 75 mila, 100 mila e 200 mila (se n’è andato il più alto, da 300 mila). La prima offerta del "Dottore" è di 29 mila euro, tante quante le sue puntate di "Affari Tuoi", ma lui come era facile immaginare decide di continuare a giocare.

Non sono mancati i momenti spettacolari, quali il passo a due di Herbert e Martina Miliddi, che hanno duettato su una musica inconfondibile, quella del film "Sister Act", con tanto di vestito da suora per entrambi. "Che livello, fantastico, ci stiamo superando", ha detto Stefano al termine. Nel momento in cu è stata selezionata la "Carta da parata" c’è stato poi un altro intermezzo divertente, che ha coinvolto Luca, presente tra il pubblico, che ha dimostrato grande abilità superando il record di palleggi, arrivando a quota 55, cosa che gli ha permesso di conquistare 1.000 euro. Riuscire a farcela è stata però tutt’altro che semplice, visto che Ballerina ha provato a sfidarlo lanciandogli dei soldi, senza risultato, il giovane ha mostrato un talento inaspettato. A quel punto De Martino si è lasciato andare a una battuta nei confronti del suo compagno di avventure: "I soldi saranno detratti dallo stipendio di Herbert. Sei un infame sei, guarda cosa hai combinato. Raccogli nel frattempo".

Andando avanti con la partita il concorrente ha dimostrato di essere piuttosto fortunato, restando sul finale con solo due pacchi blu (carta da parata e 20 euro), cinque pacchi rossi e il pacco nero. Il "Dottore" si è così fatto avanti con una nuova offerta, pari a 36 mila euro, rispedita al mittente anche questa. Lo scenario finale ha visto opzioni diverse tra loro, il pacco da 20 euro, e due rossi da 10mila e 100mila euro, a quel punto però l’unica offerta è stata il cambio pacco, accettato da Igor, che ha preferito scegliere il 16.

Si è arrivati poi a un’altra proposta decisamente allettante, pari a 50 mila euro, prontamente accettati. Una mossa azzeccata, visto che nel pacco che aveva inizialmente Igor c’erano solo 20 euro. In realtà, tutto finisce con un po’ di rimpianto, nel suo 11 iniziale c’erano 100 mila euro.

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