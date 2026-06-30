Affari Tuoi, panico per Herbert Ballerina: "Ora vomito". Ma il lento tra De Martino e Martina Miliddi porta fortuna: vincita clamorosa
Colpi di scena e risate a non finire: il riassunto della puntata di Affari Tuoi in onda su Rai 1 martedì 30 giugno 2026
Stefano De Martino torna su Rai 1 con una nuova puntata di Affari Tuoi. Tra uno stop e l’altro per via dei Mondiali di Calcio 2026, il popolare e amatissimo conduttore campano è arrivato al giro di boa. Lo attenderà un’estate ricca di impegni e concentrazione in vista del suo primo Festival di Sanremo. Concentriamoci, però, sul gioco dei pacchi e vediamo, dunque, come è andato l’appuntamento di questa sera, chi ha giocato e qual è stata la vincita.
Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 30 giugno 2026
Gioca Federica per il Piemonte. La concorrente ha deciso di farsi accompagnare da sua sorella Alessia. L’invenzione di Herbert Ballerina è una "borzelletta", una borsa con dentro delle barzellette pronte all’uso per aiutare i comici quando sono a corto di idee. I primi sei pacchi scorrono lisci come l’olio. Restano intatti i premi del podio e viene eliminato il Pacco Nero dal valore di 10 euro. Per l’euforia provocata dall’apertura del pacco con 0 euro all’interno, De Martino si è lanciato in un girotondo selvaggio che ha messo a dura prova Ballerina. "Mi gira la testa, sto per vomitare", ha detto il comico, appoggiandosi al bancone. Tutto si è risolto subito dopo. Il Dottore offre 40 mila euro, ma Federica e sua sorella Alessia rifiutano e vanno avanti. I tre pacchi successivi sono altrettanto buoni, fatta eccezione per i 50 mila che escono di scena. Come da copione, il Dottore offre il cambio di pacco, ma anche stavolta, si continua.
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Affari Tuoi: come si è conclusa la puntata e quanto ha vinto Federica dal Piemonte
Ancora Ballerina protagonista, perché indovina l’esatto contenuto del prossimo pacco chiamato da Federica. Purtroppo, nel pacco ci sono 75 mila euro. Subito dopo escono anche i 100 mila euro. Si prosegue, però, trovando il Pacco Gennarino. L’assegno successivo è di 30 mila euro, con i 200 mila e i 300 mila ancora in gioco. Nel frattempo, De Martino balla con Martina Miliddi un lento intenso e bacchetta Herbert. "Non ci balli mai. La lasci sempre sola". La concorrente rifiuta un altro cambio di pacco e resta con tre pacchi blu e tre pacchi rossi, tra cui quelli da 200 mila e 300 mila euro. Il Dottore per un tiro offre ancora 40 mila euro, ma l’assegno viene tritato. La situazione è di perfetto equilibrio: due pacchi blu, i 200 mila e i 300 mila euro. Federica rifiuta 65 mila euro e apre un altro pacco blu. Il Dottore insiste per un cambio di pacco, ma lei, non molla il numero 14. A questo punto la situazione è calda: l’assegno successivo è di 100 mila euro, ma Federica vuole andare avanti, rischiare. Il finale è quello che tutti desidererebbero: 200 mila e 300 mila euro. Federica chiede 270 mila euro per concludere la partita e il Dottore accetta: aveva i 300 mila euro.
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