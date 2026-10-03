Affari Tuoi, lo studio festeggia il compleanno di Stefano De Martino e Giulia torna a casa con 75.000 euro Il conduttore non è l'unico a brindare sabato 3 ottobre: ecco cosa è successo nella partita trionfale di Giulia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Serata di festa ad Affari Tuoi: si festeggia il compleanno di Stefano De Martino, nato il 3 ottobre ma anche i 75.000 di Giulia. Ecco come è andata.

Affari Tuoi, sabato 3 ottobre 2026: cosa è successo

A giocare nella puntata di sabato 3 ottobre 2026 ad Affari Tuoi è stata la pacchista della Lombardia Giulia, che ha giocato con accanto il compagno Stefano. Una partita eccezionale, partita un po’ sbilenca con i primi tiri che hanno mandato in fumo diversi pacchi rossi. Poi esce il pacco Tommasino, il cagnolino entra in studio come un missile, si fa coccolare e poi corre via: "E’ un misto tra un jack russell e un maratoneta".

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La partita poi si raddrizza subito in un modo incredibile, Giulia infatti riesce a proteggere fino alla fine i due pacchi più pesanti da 200.000 e 300.000 euro. Quando rimane un unico pacco blu in gioco, a portare fortuna è la data speciale in cui si gioca la partita: 3 ottobre, giorno del compleanno di Stefano De Martino. Lo studio e i pacchisti si uniscono a cantare il "Tanti auguri a te" al conduttore e Giulia sceglie il pacco numero 3. "In genere quando si sceglie il pacco del compleanno del concorrente porta bene, io esprimo il mio desiderio per te!" dice il conduttore. E in effetti il pacco fortunato.

Nel rush finale Giulia mette sempre più alle corde il Dottore costretto a offrire prima 40.000 poi 50.000 e 55.000 euro, ma Giulia dice di aver visualizzato la partita e va avanti per la sua strada. Al finale arriva con il pacco da 300.000 euro e il Contropacco che vale 950 euro. A questo punto il Dottore offre 75.000 euro e Giulia accetta.

Una decisione che la concorrente prende affidandosi a una moneta legata a un consiglio del padre. Ma sarà stata la decisione giusta? Sì, perchè il pacco numero 10, il suo, mai cambiato, era il contropacco. A festeggiare dunque sabato 3 ottobre non è solo Stefano De Martino ma anche Giulia e Stefano che tornano a casa con un assegno, pesantissimo, da 75.000 euro.

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