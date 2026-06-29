Affari Tuoi, puntata a rischio cancellazione: serata folle per Stefano De Martino, ma un finale così si è visto poche volte Il riassunto della puntata di Affari tuoi in onda lunedì 29 giugno su Rai 1: cosa è successo nella serata di oggi con Stefano De Martino e Herbert Ballerina

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Stefano De Martino torna in onda con Affari Tuoi su Rai 1. La programmazione a "spezzatino" per via dei Mondiali di Calcio 2026 ha rotto la continuità degli appuntamenti, diventati ormai un punto di riferimento imprescindibile nell’access prime time per moltissimi telespettatori. Veniamo alla puntata di stasera, lunedì 29 giugno 2026, e vediamo cosa è successo, chi ha giocato e qual è stata la vincita.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata del 29 giugno 2026

Una puntata che rischiava di non essere trasmessa a causa della partita Brasile-Giappone terminata 2-1 sul filo del rasoio. Se ci fossero stati i tempi supplementari, non avremmo visto la gara. Il caos è stato amplificato dall’annuncio di Paola Ferrari che, al termine del match, ha dato la linea a De Martino. Peccato che, subito dopo, sia andata in onda l’edizione serale del Tg1, con la puntata di Affari Tuoi cominciata intorno alla soglia delle 21:30. Gioca Sara, dalla Lombardia, accompagnata dal fidanzato Giovanni. L’invenzione di Herbert Ballerina è un "mate-razzo" per proteggere la caduta del mezzo. Peccato che l’esordio non sia stato dei migliori. Sara, nei primi sei pacchi, perde i 75mila, i 100mila, i 200mila e anche i 300mila euro. Il padrone di casa mobilita Ballerina e addirittura Thanat per attuare un mantra che possa cambiare il corso delle cose. "Non me la ricordo una serata così", ha detto il padrone di casa tra il serio e il faceto. Il Dottore offre un cambio di pacco in cambio di cinque tiri. Sara lascia il suo numero 6 per il numero 17. Aveva il Pacco Ballerina.

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Affari Tuoi: come è finita la partita di lunedì 29 giugno 2026

Sara, con sei pacchi blu, il Pacco Nero, i 20mila e i 50mila euro, rifiuta un altro cambio di pacco offerto dal Dottore. La situazione raggiunge un discreto equilibrio, con i pacchi blu che si riducono a tre. Sara, dopo un’altra offerta di cambio, decide di accettare nuovamente e lascia il numero 17 per il numero 7. "Osa!", la esorta De Martino. Infatti, nel pacco lasciato c’era 1 euro. Il conduttore scherza con Ballerina, facendo notare le sue doti "anatomiche" dopo che la concorrente ne ha beneficiato con una carezza portafortuna. Il Dottore, per un tiro, offre 10mila euro, ma Sara e il suo fidanzato rifiutano. Al termine della sofferta serata, Sara resta con un pacco blu e il Pacco Nero: "Non è possibile", continua De Martino dopo la sfilza di cifre altissime perse dalla partecipante di stasera. Sara rifiuta anche 22mila euro e decide di andare fino in fondo: aveva 100 euro nel suo pacco e nel Pacco nero, invece, c’erano 10mila euro.

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