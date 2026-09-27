Affari Tuoi, De Martino parte all'attacco e punge La Ruota della Fortuna: poi cambia l'atmosfera in studio, "Annulliamo la puntata" Nuova serata all'insegna dei pacchi, delle offerte e dei colpi di scena per il programma condotto da Stefano De Martino

Giusy Palombo Giornalista e content creator Linkedin

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Rai 1 propone una nuova puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino e tutta la sua banda dagli studi Rai di Milano. La trasmissione ha regalato al pubblico nuove emozioni e colpi di scena prima dello stop di domani sera per via della prossima partita della Nazionale italiana. Vediamo che cosa è successo, la vincita finale e quali sono stati i momenti salienti della serata.

Affari Tuoi: che cosa è successo nella puntata di domenica 27 settembre 2026

La concorrente di questa sera è Serena, pediatra proveniente dalla Campania, più precisamente, di Pozzuoli. Ad accompagnarla c’è suo fratello Giovanni

"Troppi dottori, troppe lauree. Forse dobbiamo annullare la puntata": Stefano De Martino lancia questa frecciata dopo aver sentito che la famiglia della concorrente è interamente composta da medici. Il conduttore si riferisce alla famosa frase che Pier Silvio Berlusconi utilizzò nello studio della Ruota della Fortuna definendo l’access prime-time di Canale 5 più istruttivo rispetto alle proposte dei competitor. La partita di Serena parte male: perde subito i 300mila euro. Dopo sei tiri e la situazione abbastanza equilibrata tra pacchi blu e pacchi rossi, rifiuta un’offerta da 24mila euro. Con sei pacchi rossi e cinque pacchi blu, Serena e Giovanni rifiutano la seconda offerta di 30mila euro e vanno avanti.

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Quanto ha vinto Serena da Pozzuoli e come è finita la puntata di stasera

Serena prosegue alla grande trovando anche il pacco di Tommasino. Il corso della partita cambia completamente nonostante la deludente apertura con i 300mila euro. L’offerta è di 35mila euro per un solo tiro da chiamare. Il colpo di scena è servito: Serena trita l’assegno e accetta di cambiare il suo pacco, lasciando però la clamorosa cifra di 100mila euro. Per un tiro, dunque, si ritorna a 24mila euro. La concorrente decide di proseguire e rimane con i 50mila e i 200mila euro, 0 euro e 5 euro. Il Dottore offre 35mila euro per ben due volte consecutive. Con i due pacchi blu e i 200mila euro ancora in ballo, Serena e suo fratello Giovanni decidono di rischiare, rifiutando l’offerta e tentando il colpaccio. Ci riescono, aprendo il pacco da 5 euro. Il Dottore come ultima offerta: 60mila euro. La concorrente ascolta il parere dei colleghi pacchisti tramite il sondaggio introdotto in questa stagione della trasmissione. Alla fine la decisione è quella di accettare e tenere l’assegno. Nel pacco numero 10, preso in cambio del suo pescato inizialmente dal rullo, c’erano 200mila euro.

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