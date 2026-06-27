Affari Tuoi, Thanat e Lupo sempre piu in bilico: l'annuncio del Dottore. E De Martino svela: "Faró come Bonolis" Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 27 giugno 2026 Stefano De Martino rivela a sorpresa di voler seguire l'esempio di un conduttore come Paolo Bonolis, ecco come

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La programmazione di "Affari Tuoi" in queste ultime settimane non è del tutto fissa, a causa della necessità di lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2026, ma quando il game è in onda, come questa sera, sabato 27 giugno 2026, il divertimento è assicurato. A giocare è Giorgia dalla Sardegna, che inizia la sua partita con il pacco numero 12.

Affari Tuoi, puntata 27 giugno 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con la presentazione di Herbert Ballerina da Campobasso, che si presenta dicendo di avere come compito quello di "portare i cani giù a fare la pipì, per questo sono un can down, è un lavoro anglosassone che sta arrivando anche qui".

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La concorrente in gara è Giorgia di Sassari, ha 21 anni e studia psicologia, vorrebbe fare psicologia clinica per "lavorare sia in carcere sia in ospedale", questo racconto stuzzica Herbert, che le dice: "Discoteche no? Una cosa più simpatica". A sostenerla in questa avventura è Nonna Caterina, che dice di essere contentissima di averla come nipote. Il pacco Gennarino è tornato alle origini e ha un valore di 1.000 euro, questavolta non c’è l’invenzione di Herbert, ma il vocabolario, darà infatti la sua personale definizione di una parola esistente, oltre al Superpremio Opel Mokka, se nei primi tre tiri dovesse trovare tre pacchi blu accederà alla possibilità di vincerla.

Il primo pacco scovato è da 10 mila euro, di colore rosso, questo impedisce quindi a Giorgia di poter conquistare la macchina, è poi la volta di quello da 1 euro. Prima di proseguire con la partita la concorrente svela il sogno della nonna, quello di poter ballare con Stefano, lui si dice ben felice e svela un suo desiderio: "Io vado fortissimo tra le nonne, voglio fare un programma della concorrenza, Beato tra le nonne, ti ricordi? Come quello che faceva Bonolis", Herbert sembra prenderlo sul serio, avanza così un’altra proposta: "Allora puoi fare anche Uomini e nonne". Il conduttore si rivolge così alla nonna: "Nonna Caterina, dobbiamo ballare, appena troviamo lo zero lo facciamo". Andando avanti con le scelte le cose però non vanno benissimo, la ragazza scova infatti il pacco da 200 mila euro. La prima tornata di opzioni si chiude con il "Vocabolario", Herbert si mostra impreparato, De Martino lo stuzzica e gli dice: "Dovresti averla inventata tu", la definizione scelta è quella di "Uranio arricchito, definito come un fortunato elemento chimico che ha vinto al Superenalotto, si è quindi arricchito, bello". Stefano sorride dicendo: "Si dice da solo ‘Bello'".

Arriva così la prima proposta del "Dottore", nessuna offerta economica ma un cambio, lei opta per il numero 19, a questo punto decide di togliersi il dubbio e aprire il 12, che contiene 100 euro, la mossa almeno per ora si rivela quindi fortunata.

Nella parte finale della partita la situazione non sembra essere del tutto a sfavore della giovane, che si trova con tre pacchi blu, da 0, 10 e Gennarino, mentre ce ne sono diversi rossi, da 20 mila, 50 mila, 100 mila e 300 mila, oltre a quello nero, il cui valore è ignoto anche al "Dottore". Ballerina interviene gettanto cose, il conduttore prova a scherzare con lui dicendo: "Chi ti ha detto di lanciare le cose?", ma lui ribatte: "Mi hanno detto di fare spettacolo", a questo non manca la battuta di De Martino: "Ma chi te l’ha chiesto?".

La situazione sembra essere ancora a favore della ragazza, che resta con soli due blu, da 0 e 10 euro, anche se la proposta del "Dottore" è davvero risicata, da 15 mila euro, lei continua a credere di poter tornare a casa con una cifra più alta, per questo rifiuta e prosegue.

De Martino chiama poi in causa Thanat e Lupo per l’ormai noto mantra: "Ora mi trovi un pacco blu", quello indicato da Thanat si rivela essere il "Pacco Ballerina" con l’esibizione di Martina Miliddi, mentre quello indicato da Lupo porta a segnalare quello da 20 mila, uno di quelli che la concorrente desiderava conquistare. A quel punto Giorgia ironizza: "Comunque era meglio Thanat", anche il "Dottore" interviene con una battuta che può non essere del tutto ironica ma che consente di smorzare la tensione: "Uno solo si salverà tra Thanat e Lupo". Ed effettivamente ci sono diverse voci nell’ultimo periodo che vedono in bilico i due protagonisti del game, in considerazione di una scelta già delineata, dalla prossima stagione il programma sarà registrato a Milano e non più a Roma.

Le giocate fortunate sembrano però abbandonare la studentessa sarda, che si ritrova con i due blu e un solo rosso, quello da 50 mila euro. Il "Dottore" la mette però ancora in difficoltà dandole solo la possibilità di cambiare, lei continua a credere di avere un rosso tra le mani, per questo rifiuta. Giorgia deve quindi fare l’ultimo tiro della serata, davvero difficile perché deve evitare di trovare i 50 mila, altrimenti l’unica speranza per non andare a casa a mani vuote è rappresentata dalla "Regione Fortunata". E purtroppo è quello che accade, la ragazza trova i 50 mila euro, nel suo c’erano solo 10 euro.

La sfida ad "Affari Tuoi" si chiude quindi con la "Regione Fortunata", lei sceglie le Marche per il valore da 100 mila euro, mentre il Trentino ha un valore di 50 mila euro per lei. In gioco restano solo Trentino e Valle d’Aosta, a prevalere è però la valle d’Aosta, Giorgia torna a casa a mani vuote.

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