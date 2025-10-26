Affari Tuoi, disastro e 'sfuriata' di Alessandra: "Fammi parlare col Dottore". Poi la telefonata storica Domenica 26 ottobre grande show ad Affari Tuoi: Alessandra della Calabria tra sogni e scelte sbagliate e il momento in cui De Martino fa sentire la voce del Dottore.

La puntata di domenica 26 ottobre di Affari Tuoi ha regalato al pubblico di Rai 1 una serata intensa e piena di colpi di scena. Tra sogni, scelte difficili e qualche rimpianto, protagonista è stata Alessandra, 35 anni, biologa nutrizionista della Calabria, mamma di due bambini — Giuseppe e Gabriele — e pacchista da appena cinque puntate. "Loro sono la mia fonte di felicità", ha detto sorridendo all’inizio del gioco.

Ad accompagnarla in studio, il fratello Andrea, infermiere, che ha cercato di aiutarla a mantenere la calma in una partita emozionante, a tratti rocambolesca.

Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 26 ottobre

Alessandra ha iniziato la partita con il pacco numero 2, legato a un ricordo familiare profondo: "È il giorno in cui mio nonno ci ha lasciato. Poco fa mia mamma mi ha detto che lo ha sognato, cercava qualcosa nella giacca, e quando ho visto il due ho pensato a lui".

La prima tornata è stata fortunata: ha trovato Gennarino entro la sesta chiamata, portando a casa 2.000 euro di jackpot. "Questi 2000 me li voglio portare", ha detto emozionata, mentre il pubblico applaudiva.

Il Dottore, impressionato dal suo entusiasmo, ha offerto 37.000 euro, ma Alessandra ha rifiutato con decisione: "Mi aiuterebbero tantissimo. Ho comprato la casa dei miei nonni durante il lockdown, ero incinta, ma siamo riusciti a finire solo il primo piano. Vorrei anche sposarmi. Però ancora sono pochi, rifiuto".

Poi la fortuna ha cominciato a girarle contro: in poche mosse ha perso 300.000 e 100.000 euro, e il Dottore è sceso a 22.000 euro. Alessandra ha continuato a credere nel suo pacco, il 2, spinta dal legame con il nonno.

Alessandra della Calabria e il numero del figlio: 42mila euro e un mare di rimpianti

A cambiare le sorti della partita è stato il numero 5, quello del piccolo Giuseppe. Alessandra ha infatti accettato il cambio pacco, lasciando il 2 per il 5: "È un numero che mi piace da sempre. Mio figlio Giuseppe, 5 anni, mi ha detto: "Mamma, col numero 5 vinci e ti fanno anche un’offerta di 105mila euro"".

La scelta sembrava azzeccata: nel 2 appena lasciato c’erano solo 50 euro. Ma la svolta è arrivata più tardi, quando la concorrente ha accettato un nuovo cambio, passando dal 5 al numero 7. "Sto facendo una stupidaggine", ha confidato sottovoce a De Martino mentre si spostava. E infatti, nel pacco 5 — quello "del figlio" — c’erano 200.000 euro. "Mio figlio mi ammazza!" ha esclamato disperata, mentre il conduttore cercava di tirarla su: "Giuseppe ti aveva indicato la strada giusta per portare a casa i soldi!".

Il Dottore, divertito, le ha offerto 10.000 euro, poi 40.000, e Alessandra ha deciso di accettare l’ultima proposta: "Sono una che dà valore ai sogni. 40mila euro sono tanti soldi, mi aiuterebbero a realizzare parte dei miei sogni. Certamente 300mila mi avrebbero cambiato la vita, ma questi sono sicuri". Nel suo pacco finale — il pacco nero, scelto anche per motivi familiari ("Nero è il cognome di mia mamma, che è nata il 7 ed è lei ad avermi iscritta al programma") — c’erano però 100.000 euro. "Giuseppe aveva sbagliato la previsione solo di 3.000 euro", ha commentato con ironia De Martino. Alessandra, delusa ma composta, ha chiuso la puntata con un filo di voce: "È andata così".

Il momento storico: la "sfuriata" di Alessandra e De Martino fa sentire la voce del Dottore

Prima del finale, però, c’è stato un momento destinato a entrare nella storia di Affari Tuoi.

Dopo aver scoperto di aver cambiato il pacco vincente, Alessandra, tra ironia e rabbia, ha reagito con una battuta diventata subito virale: "Ci posso parlare io col Dottore?!", ha detto con tono minaccioso, scatenando le risate del pubblico. Stefano De Martino, con la sua solita prontezza, ha risposto difendendo ironicamente il misterioso interlocutore:

"Ma il guaio l’hai fatto tu cambiando il pacco di tuo figlio! Adesso vuoi prendertela con questo povero disgraziato?".

Pochi minuti dopo, proprio durante un’altra chiamata del Dottore, è arrivato un episodio inaspettato e a suo modo storico. Mentre parlava al telefono, De Martino, divertito dalle risate che sentiva dall’altra parte della cornetta, ha deciso di fare qualcosa di mai successo prima: ha fatto sentire la voce del Dottore al pubblico. "È tutto chiaro, lei che telefona a fare?" ha detto il conduttore ridendo, poi ha avvicinato il microfono al ricevitore. Dal telefono si è sentito il Dottore ridere a crepapelle. "Sta ridendo con le lacrime", ha rivelato De Martino, tra gli applausi del pubblico.

