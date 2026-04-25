Affari Tuoi, De Martino accorciato e Herbert Ballerina crolla: “Cambio lavoro”. Ma il mutuo è salvo La puntata di sabato 25 aprile di Affari Tuoi ha durata ridotta, parte del pubblico storce il naso, ma almeno il concorrente evita di tornare a casa a bocca asciutta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Affar Tuoi" è da tempo un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, che apprezzano l’atmosfera di allegria che il game è in grado di regalare, unita alle emozioni che si finisce per provare insieme ai concorrenti, con la speranza che possano tornare a casa con una vincita interessante. Complice la giornata di festa, questa sera, sabato 25 aprile, tanti possono avere deciso di seguire la puntata, ben sapendo di essere pronti a divertirsi per un’ora davanti alla Tv.

A giocare questa volta è Tommaso, soprannominato dallo studio Tommasino, 28enne impiegato in un’impresa di trasporti pubblici, proveniente da Cortona (Arezzo), quindi in rappresentanza della Toscana. La sorte ha deciso di farlo giocare con il pacco numero 6. A sostenerlo nella sortita è la compagna Lisa.

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Affari Tuoi, puntata 25 aprile 2026: cosa è successo

I pacco Jackpot questa volta è di 7 mila euro. Herbert Ballerina si presenta come al solito con la sua invenzione, quella di questa sera può aiutare con i calcoli, che ormai tutti fanno con la calcolatrice, in particolare ha pensato a qualcosa per estrarre la radice quadrata, non è altro che una radice di forma appunto quadrata.

La partita sembra iniziare in maniera fortunata, il giovane deve eliminare i primi sei pacchi, in questa prima tornata ne vengono tolti solo due rossi (30mila e 200mila euro) e ben 4 blu, tra i quali la ballerina Martina Miliddi e 0 euro. Di fronte a una giocata così fortunata non può che intervenire il "Dottore", che fa una proposta che sembra allettante, da 30 mila euro, ma essendo ancora alla fase iniziale della serata il giovane decide di rifiutare e andare avanti sperando di tornare a casa con una vincita più consistente.

Le aspettative vengono però subito deluse, a quel punto Tommasino elimina due pacchi rossi, quello da 20 mila euro, ma soprattutto quello nero, che conteneva ben 300 mila euro. Il "Dottore" si muove ancora una volta, ma senza alcuna proposta economica, solo per un cambio pacco, che questa volta viene accettato, il concorrente opta per il numero 10. Questa è l’occasione per svelare cosa ci fosse nel suo, la cifra era di 15 mila euro.

Tommaso sembra essere speranzoso di essere protagonista di una serata fortunata, effettivamente riesce a eliminare il pacco di Herbert con la radice quadrata, ma anche 75mila e 30mila euro. Il "Dottore" non si smuove rispetto a quanto proposto la prima volta, non se la sente di andare oltre i 30 mila euro, rigettati ancora una volta, così come successivamente il nuovo cambio pacco.

Man mano che la serata prosegue, Tommasino continua a sperare grazie alla presenza di tre pacchi rossi. Il "Dottore" decide però di calare ulteriormente la sua proposta, questa volta offre 20 mila euro. Tommasino e la fidanzata non negano di ritenere la cifra interessante, ma non se la sentono ancora di dire sì, lo ammettono senza mezzi termini: "Io e Lisa stiamo per fare casa, ci darebbe una bella mano in fatto di mutuo, ma rifiuto l’offerta e vado avanti".

I dubbi iniziano però a sorgere nel concorrente, che teme di avere un valore blu nel suo pacco, per questo decide di cambiare nuovamente, optando per il numero 20, nel suo 10 c’erano 10 mila euro. La possibile tensione viene come sempre smorzata da Herbert, che non sa gestire al meglio l’ansia di chi sta giocando, per questo dice: "Io dovevo fare un altro mestiere", cosa su cui Stefano De Martino concorda: "Questo senza dubbio, a prescindere dalle previsioni, è un’opinione comune".

Nella tornata finale il ragazzo toscano si ritrova con due pacchi dai valori opposti, 10 euro e 100 mila euro. Il rischio di tornare a casa con qualcosa di basso è estremamente concreto, a quel punto lui decide di agire in maniera concreta e di accettare i 33 mila euro proposti dal "Dottore". Prima di conoscere cosa ci fosse nel suo pacco, lui sembra dubbioso, ma conoscendo bene il valore dei soldi non se la sente di buttare tutto all’aria: "Mi dispiacerebbe tornare a casa senza niente, nonostante la bellissima esperienza. Sono contento uguale". Un ragionamento decisamente corretto, nel suo c’erano solo 10 euro.

La durata della puntata, come capita spesso il sabato, è stata piuttosto breve, un po’ in "stile Carlo Conti", che ora non può che rappresentare un maestro a cui ispirarsi dopo il passaggio di consegne a Sanremo.

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