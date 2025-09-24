Affari Tuoi, doccia fredda per Davide nel finale. Sconcerto sui social: "Ma come è possibile?" Partita che va benissimo fino agli ultimi tiri, quelli del concorrente della valle D'Aosta nella puntata di mercoledì 24 settembre di Affari Tuoi, poi però fa un errore fatale: cosa è successo.

A giocare al centro studio nella puntata di mercoledì 24 settembre 2025 di Affari Tuoi è Davide, concorrente della Valle d’Aosta, detto Shaggy (come il personaggio di Scooby-Doo), che nella vita fa il progettista termotecnico ed è anche un appassionato chitarrista. Accanto a lui a giocare c’è la fidanzata Erika, istruttrice di danza acrobatica. Il loro pacco di partenza è il numero 7.

Affari Tuoi, puntata 24 settembre 2025; cosa è successo

Come sempre, tra i tanti premi in gettoni d’oro c’è anche un oggetto tipico della regione in gioco, quindi della Valle d’Aosta, ovvero un paio di sabot.

Il primo giro di tiri non va male, escono anche i sabot, che sono nel pacco del concorrente del Molise, Pasqualone, condannato subito dopo da Stefano De Martino a festeggiare per l’uscita del pacco zero ballando con gli storici calzari ai piedi.

Subito dopo arriva la prima del telefonata del Dottore che offre il Cambio. Davide decide di cambiare il suo pacco numero 7 con il numero 9. Avrà fatto bene? Chissà. Quello che si scopre subito è che Davide aveva pescato bene all’inizio, perchè nel suo pacco di partenza c’erano ben 75000 euro.

Altro giro di tiri e il podio rimane intatto: 100, 200 e 300mila sono ancora là. Il Dottore offre a questo punto 33000 euro, ma il concorrente valdostano vuole giocare e fa tritare l’assegno a Erica. Nel successivo giro se ne va un pacco da 50000 euro, ma il podio è ancora tutto lì, completamente intatto. Secondo Stefano De Martino, non era ancora successo quest’anno che il podio nella sua interezza resistesse tanto.

Il Dottore a questo punto prova a confondere le acque e offre il Cambio. Anche il successivo giro di tiri va bene e protegge il podio al completo. L’offerta del Dottore è di 41000 euro e Davide dice: "Il Dottore dovrebbe fare un po’ di più, qui abbiamo un podio importante. Si può dare di più, la prossima offerta…" Per il momento quindi, il pacchista della Valle d’Aosta non ha alcuna intenzione di fermarsi. E fa bene perchè, subito dopo trova Gennarino che entra scodinzolante in studio e mette in difficoltà il Dottore che, a questo punto offre il Cambio. Davide rifiuta ancora. Inevitabilmente volano via due dei pacchi grossi: prima se ne vanno i 200000 euro, poi i 100 mila. Rimangono in gioco comunque 30000 e soprattutto il pacco più pieno di tutti, quello da 300 mila euro. Dalla parte blu del tabellone ci sono invece 1 e 50 euro.

A questo punto Davide cede all’offerta del Cambio del Dottore: lascia il suo pacco numero 9 per prendere il numero 6. Subito dopo trova il pacco da 1 euro. Quindi in gioco ci sono due pacchi rossi: 30000 e 300 mila euro, e il pacco blu da 50 euro. L’ offerta del Dottore a questo punto sale a ben 52000 euro. Davide accetta, ma subito dopo, simulando come avrebbe giocato, trova l’unico pacco blu con 50 euro, ed esclama: "Noooo!" Ma non è ancora niente, perché quando Davide apre il suo pacco, il numero 6, il gelo cala in studio: dentro ci sono i 300mila euro e Davide rimane di ghiaccio.

E di questa partita, c’è chi sintetizza sui social: "Ma com’è possibile che non abbiano ancora capito che se ti rimane una cifra alta devi rischiare!!!!! Non c’è alternativa!".

