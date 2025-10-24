Affari tuoi, beffa atroce per Alessandra: si fida del Dottore ma brucia 130mila euro. Social spietati: "Pietà" Nella puntata del 24 ottobre, Alessandra accetta l'offerta del Dottore ma nel suo pacco c'erano 200.000 euro

A giocare nella nuova puntata di Affari tuoi di venerdì 24 ottobre è stata Alessandra della regione Veneto, di professione addetta vendite in un negozio di abbigliamento in coppia con il padre Giovanni, pensionato. La coppia gioca con il pacco numero 4. Andiamo a scoprire cosa è successo nel corso della puntata di venerdì 24 ottobre.

Affari tuoi, cosa è successo nella puntata del 24 ottobre 2025

La partita è iniziata in salita: nei primi pacchi sono infatti spariti i 75mila e i 300mila euro, ma la concorrente ha trovato un piccolo sorriso vincendo 2mila euro grazie a Gennarino nei primi sei tiri.

Il Dottore ha subito tentato di metterla alla prova proponendo un cambio, che Alessandra ha però rifiutato, restando fedele al suo pacco. La scelta si è rivelata fortunata: i pacchi successivi erano tutti blu, costringendo il Dottore a rilanciare con un’offerta di 30mila euro. Alessandra, determinata, ha deciso di andare avanti: "Se sono qui, c’è un motivo".

Dopo aver eliminato i pacchi da 30mila e 50mila euro, la concorrente ha accettato il cambio: ha lasciato il pacco 20 per il numero 4, trovando solo 500 euro nel pacco ceduto. Le offerte successive – 35mila, poi 25mila euro – non l’hanno fermata. "Sono soldi importanti, ma sento che devo proseguire, sono a credito con la vita", ha confessato commossa.

Con il gioco ormai agli sgoccioli e in bilico tra 1 euro, 10mila e 200mila euro, il Dottore ha tentato ancora con il cambio, ma Alessandra ha deciso di restare fedele al suo istinto. L’ultimo pacco chiamato, il numero 7, conteneva 15mila euro, lasciando aperta fino all’ultimo la speranza del colpo grosso. Una partita intensa, tra coraggio, cuore e tanta umanità.

Poco dopo è arrivata la prima offerta del Dottore, che ha proposto un cambio, dichiarando di voler tenere il pacco 4 "fino alla fine". Alessandra, però, ha deciso di proseguire fidandosi del proprio istinto e dei numeri del cuore.

Con grande emozione, la concorrente ha ricordato la nonna recentemente scomparsa: "Era nata il 14, e spero che mi aiuti da lassù". Così ha scelto il pacco numero 14, che nascondeva 20.000 euro. Tra momenti di tensione e commozione, il Dottore ha infine offerto 70.000 euro, una cifra importante.

Visibilmente toccata, Alessandra ha accettato l’offerta: "È una somma che non ho mai visto nella mia vita, ma sento che è giusto così. Voglio comprarmi l’appartamento e considerando le difficoltà che si hanno nella vita preferisco accettare. Pagando l’affitto da sola con lo stipendio, sono fatiche. Se non avessi quella spesa, potrei riuscire a vivere la vita in maniera diversa. Quando dicevo di essere in credito con la vita mi riferivo al fatto che ho avuto un problema di salute che non mi ha permesso di viverla questa vita. Adesso è passato, ringrazio Dio di essere qui oggi, ho già vinto". Alla fine, si è scoperto che il suo pacco conteneva ben 200.000 euro.

Le reazioni social

Nonostante ciò, il pubblico e i social hanno applaudito la sua decisione: "Ha fatto bene ad accettare, chi si accontenta gode", "Ha giocato bene ed è stata fortunata", "Partita molto bella ed emozionante", "Ha fatto bene a non rischiare, complimenti Alessandra". Una puntata che ha ricordato a tutti quanto cuore e destino si intreccino nel gioco e nella vita. Ma non mancano polemiche: "Credono nei numeri che si scelgono, e poi cedono alla fine", "Naturalmente "va bene" E non è svenuta…", "La solita frase "va bene"… come no, contenti voi, contenti tutti…ma pietà…".

