Affari Tuoi, De Martino stravolto dal concorrente (bellissimo): “Lui ci riesce, noi no”. E la fidanzata telefona in diretta A giocare nella puntata di Affari Tuoi di domenica 24 maggio 2026 è un concorrente giovane e affascinante, Stefano De Martino non può non stuzzicarlo su quello

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuovo appuntamento con "Affari Tuoi", in onda anche questa sera, domenica 24 maggio, pronto a regalare momenti di intrattenimento e risate al pubblico, in apprensione allo stesso tempo per chi si troverà a giocare. Questa opportunità spetta a Gilles, proveniente da Brusson, Comune della Valle d’Aosta con meno di 1.000 abitanti, ma decisamente conosciuto tra chi ama le vacanze in montagna.

Il giovane si trova a giocare con il pacco numero 8, resta da capire se lo accompagnerà per tutta la partita.

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Affari Tuoi, puntata 24 maggio 2026: cosa è successo

Si parte con la new entry tra i pacchisti, Andrea del Friuli Venezia Giulia, che consegna frutta e verdura, per questo Stefano De Martino sottolinea quale sia il nome completo, Andrea Mele. Il conduttore ne parla a Herbert Ballerina: "Era scritto nel destino", anche se il comico non ci sta: "Le battute le devo fare io". Lui ne approfitta per presentarsi: "Herbert Ballerina da Campobasso, io confondo sempre le persone, sono uno scambista", anche se De Martino ribatte: "No, quello è un’altra cosa".

Il conduttore stuzzica subito il concorrente, di professione maestro di sci, che è decisamente un bel ragazzo, definito da lui "un bel pezzo di manzo". Il napoletano sottolinea: "Pensate che nella stagione invernale da lui era tutto pieno, ragazze che non avevano mai sciato, che avevano paura della montagna che soffrono il freddo, che hanno i geloni ai piedi, eppure hanno chiamato lui, vogliono imparare tutti a sciare". Il ragazzo rivela di fare questo lavoro durante la stagione invernale, è il presentatore a continuare e a dire: "Se durante il resto dell’anno facessi il maestro di tennis sarebbe il massimo della vita il clichet", ma lui invece precisa di "lavorare nell’azienda agricola di famiglia, abbiamo principalmente vacche da latte, qualche bovino da carne". Ad accompagnarlo in questa avventura è il fratello, Henry, elettricista ed agricoltore.

De Martino sembra essere in serata di grazia, dice subito: "Gilles, smentiamo questa cosa che il maestro di sci,,,", è Herbert a continuare la frase dicendo: "Ci prova, ci prova", ma Stefano è di parere opposto: "Il maestro di sci ci riesce, te lo assicuro. Noi ci proviamo, lui ci riesce. Anche se in realtà non ci prova neanche, è fidanzatissimo con Sophie". E’ in quel momento che suona il telefono, con il napoletano che risponde: "Noi stiamo facendo gospel, c’è Sophie al telefono". Il pacco Gennarino è vicino al record, ha un valore di 10 mila euro. Non manca ovviamente l’invenzione di Herbert: "Noi non facciamo gli ipocriti, i soldi fanno la felicità, servono i soldi, abbiamo basato tutto su quello", ma Stefano obietta: "E’ un brutto messaggio, dobbiamo far passare messaggi sani, tanti soldi fanno la felicità, pochi soldi cosa te ne fai". Herbert continua: "Da quando sono piccolo sento persone che dicono di voler fare tanti soldi, ecco quindi il suo sacco dove si intravedono disegnati i soldi, quando esci così avrai più amici". Questa volta non c’è invece il pacco con lo 0, ma Fred De Palma, pronto a esibirsi.

La partita del giovane inizia a corrente alternata, vengono eliminati i pacchi da 10 mila euro, 10 euro, 50 mila euro, 100 mila e 75 mila euro. Nel corso della gara Gilles rivela di avere una fidanzata gelosissima, Herbert gli chiede: "Ma anche quando mungi?", visto che è quello di cui si occupa l’azienda di famiglia, lui sorride e replica: "No, in quel caso no". Al termine della prima tornata il "Dottore" interviene proponendo solo un cambio pacco, che lui accetta subito optando per il numero 12.

Il ragazzo continua a giocare, optando per il Pacco Ballerina, quello da 100 euro e il Pacco Gennarino, arriva così la prima offerta economica, pari a 20 mila euro, il ragazzo decide di continuare a giocare sperando di ottenere qualcosa in più. Con il proseguimento della serata le cose non vanno molto meglio, viene infatti eliminato il pacco da 200 euro, ma soprattutto quello da 200 mila. Questa volta il "Dottore" interviene proponendo un cambio, mossa che viene rifiutata.

Successivamente Gilles sceglie anche il Pacco Fred De Palma, per poi trovarsi con tre pacchi rossi, da 15mila, 20mila e 300mila euro, questo spinge il "Dottore" ad alzare l’offerta e a passare a 40 mila euro, ma anche questo importo viene rispedito al mittente.

La speranza del giovane è di mantenere fino alla fine i 300 mila euro, questo potrebbe consentirgli di avere una proposta più allettante dal "Dottore", effettivamente questo accade davvero. Fare troppi ragionamenti, a suo dire, ha poco senso, lui ammette che nel gioco ci sia un altro fattore a dominare la scena: "Tanto è solo fortuna", dice con il candore tipico di un giovane della sua età.

Gilles si ritrova cn i 15 mila e i 300 mila euro. Due valori davvero opposti tra loro, l’ultima offerta del "Dottore" è da 80 mila euro, una cifra che il ragazzo non si sente di rifiutare temendo di andare incontro a una forte delusione. La sua mossa alla fine si rivela corretta, nel suo pacco c’erano infatti 15 mila euro.

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