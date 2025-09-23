Stefano De Martino ‘hooligan’ ad Affari Tuoi, il doppio gesto per la mamma-coraggio in lacrime
La puntata del 23 settembre di "Affari Tuoi" è stata ricca di emozioni, ma il coraggio della concorrente Alice non ha trovato il giusto premio: ecco cosa è successo
Ad Affari Tuoi è la serata di Alice, pacchista del Veneto e istruttrice di acquaticità. Giovane e spigliata, la concorrente di San Giuseppe di Cassola ha vissuto una serata d’emozioni forti insieme al compagno Edoardo, padre di uno dei suoi quattro figli. Proprio la turbolenta vita sentimentale della giovane veneta è al centro della prima parte della puntata del 23 settembre 2025, con De Martino che approfondisce il tema con la concorrente: "Allora tu hai 4 figli: Emma, Vittoria, Diego e Lheo, risultato di più storie d’amore". "Sì: la prima figlia da sola, poi matrimonio, due figli, separazione, poi Edoardo e un figlio", il riepilogo di Alice. "Però ti hanno condotto alla storia con Edoardo, ogni vita ha un suo percorso…", osserva il conduttore. E Alice svela qual è il suo motto: "Mai mollare".
De Martino ‘hooligan’ ad Affari Tuoi: cori da stadio per Alice
Nella puntata di Affari Tuoi del 22 settembre 2025, gioca Alice e la sua è una partita difficilissima sin dalle prime battute. La concorrente veneta, infatti, perde pacchi ‘rossi’ a iosa sin dalle prime chiamate: saltano rapidamente anche i 300mila, 200mila e 100mila euro, tanto che a metà serata il premio massimo sul suo tabellone sono i 30mila euro, oltre al misterioso pacco nero che – come sottolinea De Martino – potrebbe ribaltare le sorti della sua partita. Alice cambia pacco per ben due volte – prima lascia il 5 per l’11, poi punta sul 18 del ‘Veggente’. Rifiuta anche un paio di offerte interessanti del Dottore, 15mila euro e 10mila euro, mostrando il coraggio di una madre che vuole puntare più in alto per il bene dei suoi figli: "Ho 4 figli, un mutuo, tanti sogni nel cassetto, per quanto possano essere belli questi 15mila euro non mi fanno la differenza, perché quello che conta ce l’ho già". E infine arriva anche a commuoversi mentre parla della sua primogenita: "Emma è nata l’11/11 e quel giorno mi è cambiata la vita: ero piccolina e impreparata. Lei è un angelo, basta", ammette col volto rigato dalle lacrime. Anche De Martino ha provato a darle un ‘boost’ di entusiasmo aggiuntivo vestendo i panni dell’hooligan, dirigendo in ben due occasioni un coro da stadio con tutto lo studio per incitarla: "Dai ragazzi non molliamo dai ragazzi non molliamoooo". Ma purtroppo la partecipazione di Alice ad Affari Tuoi è stata sfortunatissima.
Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 23 settembre
Pur coinvolgendo pubblico in studio e in Tv in una puntata ad alto tasso emotivo, Alice non è riuscita a raddrizzare la sua partita rimanendo con due pacchi blu a fine corsa, svoltando quindi verso la Regione Fortunata. Qui – dopo aver invocato il sostegno del compagno Edoardo (rimasto fino a quel momento ai margini) – sceglie prima l’Abruzzo e poi il Lazio, ma purtroppo la fortuna stasera non ha bussato alla sua porta: la regione fortunata era il Molise.
