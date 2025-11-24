Affari Tuoi, De Martino slitta dopo l’apoteosi: minuti contati e la strana mossa del Dottore La puntata del 23 novembre parte in ritardo dopo il successo dell’Italia in Coppa Davis su Rai 1. Poi il Dottore si autoinvita al matrimonio di Terry, ma il pacco nero rovina tutto.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 23 novembre si è aperta in un clima euforico: pochi minuti prima, l’Italia aveva centrato un’impresa storica battendo la Spagna in Coppa Davis, costringendo Rai 1 a una lunga maratona tennistica che aveva rivoluzionato la programmazione, facendo saltare Da noi a ruota libera e L’Eredità e slittando di circa 30 minuto l’inizio del gioco dei pacchi. In questo scenario già carico di emozioni è arrivata in studio Terry, la concorrente di serata, che ha deciso di affidarsi a "energie e sensazioni" per guidare una partita che, tra speranze e scelte difficili, l’ha accompagnata fino al duello finale con il temuto pacco nero.

Affari Tuoi, puntata 23 novembre: cosa è successo

La protagonista della serata è Teresa, detta Terry, studentessa e commessa di San Marzano sul Sarno, in gioco con il pacco 8. Accanto a lei c’è il fidanzato Luciano, di Pompei, tecnico nei controlli aeronautici e ferroviari. I due, molto affiatati, si sposeranno nel 2027 in "una location all’aperto insieme a pochi intimi a noi cari". La partita inizia con una sequenza di blu che dà fiducia alla coppia: escono 5 euro e 20 euro, poi però il primo colpo pesante arriva con i 200mila euro, unico tiro del fidanzato Luciano. La concorrente incassa però subito dopo un sorriso grazie al Gennarino, centrato entro la settima chiamata, che le assicura 1.000 euro. Quando si apre anche il pacco da 10mila euro, il Dottore decide di farsi avanti con una prima offerta da 30mila euro. Terry ascolta, ringrazia, ma risponde con fermezza:

"Offerta generosa ma noi abbiamo un sogno: sono tanti ma non bastano. Vogliamo acquistare casa a Pompei, il mio posto preferito nel mondo e non bastano, andiamo avanti".

La scelta di proseguire, però, si rivela dolorosa: poco dopo escono i 100 euro e poi i 300mila euro, una doccia gelida che cambia il clima in studio. Anche i 50mila euro vengono eliminati, e il Dottore riformula la sua proposta, scendendo a 15mila euro. Terry rifiuta, ma nei pacchi successivi si susseguono altre perdite: scompaiono i 15mila euro, i 500 euro e i 200 euro.

Il Dottore richiama allora con un’offerta da 19mila euro, spiegando:

"Visto che vorrei partecipare al matrimonio, alzo l’offerta a 19mila euro".

Terry sorride, ma ribadisce il suo obiettivo: "Non ci bastano, a Pompei costano troppo le case. Noi ci vogliamo divertire insieme a loro (i pacchisti, ndr), sono delle anime bellissime, rifiutiamo e andiamo avanti". A quel punto la concorrente afferma di non avere numeri portafortuna ma di credere molto nelle sensazioni: "Non ho numeri particolari, ma credo molto nelle energie e nelle sensazioni". Le sensazioni però la tradiscono: prima escono i 50 euro, poi i 75mila euro. Con sei pacchi rimasti – due blu, il pacco nero e tre rossi da 100mila, 30mila e 20mila euro – il Dottore le propone un cambio, che Terry decide di non accettare. La decisione, ancora una volta, non premia: aprendo il pacco della sua amica dell’Emilia Romagna, elimina i 100mila euro, provocando un brusco calo di energia in studio.

Si continua, e arriva lo 0 euro, che non aiuta a risollevare la partita. Il Dottore propone allora 10mila euro, ma Terry rifiuta spiegando: "Mi è stata data questa possibilità ma arrivata a questo punto voglio giocare ancora". Subito dopo però la situazione peggiora ulteriormente con l’uscita dei 30mila euro. Stefano De Martino commenta con una punta di preoccupazione: "La situazione si complica". Alla concorrente restano così solo tre pacchi: 1 euro, il pacco nero e 20mila euro. E quando vengono eliminati anche i 20mila euro, Terry si ritrova al testa a testa finale con i due estremi massimi della tensione: 1 euro oppure pacco nero. È la seconda sera consecutiva in cui il pacco nero arriva fino all’ultima busta. Il Dottore telefona un’ultima volta e mette sul piatto 25mila euro, che De Martino definisce: "Il suo regalo di matrimonio". Terry riflette e ammette: "Sono andata di sensazioni, ma finora non è andata bene. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti ma io stavolta accetto l’offerta". La scelta, questa volta, non si rivela azzeccata: aprendo il suo pacco scopre che conteneva proprio il pacco nero, con 50mila euro.

