Affari Tuoi, Giorgia l'indecisa cambia pacco 4 volte: puntata surreale, De Martino scioccato Dopo ben tre cambi e una partita da montagne russe, la concorrente riesce a evitare il disastro: cosa è successo nella puntata di mercoledì 22 ottobre

A giocare al centro studio nella puntata di mercoledì 22 ottobre di Affari Tuoi è .Giorgia, la pacchista della Lombardia, che di mestiere fa il guest relation manager in un hotel a cinque stelle e gioca insieme al fratello Edoardo che studia Scienze della Comunicazione ed è un ex ciclista. I due partono con il pacco numero 20.

Come ormai da qualche tempo, Stefano De Martino viene coadiuvato da Herbert Ballerina. Il conduttore, scherzando con la concorrente che racconta di essere "in trattative con un ragazzo", svela: "sai come dice mio figlio? Siamo in una relationship". E dopo questo scambio scherzoso inizia la partita.

Affari Tuoi ,puntata 22 ottobre: cosa è successo

Il primo giro da sei regala a Giorgia il gruzzoletto del pacco Gennarino, che questa sera vale 1000 euro, ma se ne vanno via subito anche pacchi pesantissimi: da 50000, 75000 e 100000 euro. Alla sua prima chiamata, il Dottore propone il cambio, e la concorrente lombarda, senza pensarci più di tanto, accetta: lascia il pacco numero 20 e si prende il pacco numero 15. Subito dopo Giorgia vuole scoprire a cosa ha rinunciato e apre il pacco ceduto: e la concorrente può veramente esultare, perché dentro il pacco numero 20 ci sono solo 5 euro.

Al secondo giro se ne vanno anche i 30000 euro. A questo punto arriva la prima offerta del Dottore che ammonta a 21000 euro, ma Giorgia rifiuta e va avanti. Subito dopo escono 10000 e 15000 euro. Rimangono ancora in gioco i due pacchi più grandi da 200000 e 300000 euro. Il Dottore offre il cambio e, di nuovo Giorgia non ci pensa molto: molla il pacco numero 15 e prende il pacco numero 6.

Subito dopo esce il pacco nero e un altro pacco blu. Ancora i due pacchi più grandi sono in gioco. Il Dottore offre 30000 euro e, ancora una volta, la concorrente della Lombardia rifiuta, perché vuole aiutare la mamma, che per lei è un faro della sua vita e un grande esempio e, mentre lo dice, al fratello Edoardo si inumidiscono gli occhi. Subito dopo, purtroppo, Giorgia trova i 200000 euro-. Rimangono in gioco i 300000, i 20000 euro e poi quattro pacchi blu.

Incredibilmente, quando il Dottore offre il Cambio, per la terza volta, Giorgia accetta e cosa fa? Molla il suo numero 6 per riprendersi il pacco che aveva poco prima lasciato, quello numero 15. E subito dopo purtroppo, escono i 300000 euro. A questo punto l’unico pacco rosso rimasto in gioco è da 20000 euro. L’offerta precipita a 3000 euro. "Trita!" dice, immediatamente, la concorrente al fratello. Si arriva all’ultimo tiro con il pacco che vale 20000 euro e il pacco che vale 0 euro. E il Dottore che fa? La sua ultima mosse è un’offerta di Cambio. E, per la quarta volta, Giorgia accetta il Cambio, molla il numero 15 e si riprende il numero 6, raggiungo un risultato storico per Affari Tuoi: mai nessuno prima di lei aveva cambiato quattro volte il pacco. E alla fine, Giorgia scopre di aver fatto la scelta giusta: nel pacco numero 6 ci sono i 20000 euro.

