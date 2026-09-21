Affari Tuoi, Stefano De Martino punge il Dottore: "Ancora offuscato dall'alcol". Marta e Francio ne approfittano e si portano via 100.000 euro (grazie ai nonni) Un Dottore offuscato dopo una notte di bagordi non riesce a battere una coppia di giovani sposi che tra scelte coraggiose ed emozioni, lo beffa portandosi via 100.000 euro

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Un Dottore forse offuscato da una notte di bagordi o dei nonni che proteggono dall’alto il nipote e sua moglie, o tutti e due e altri fattori portano alla vittoria di ben 100.000 euro nella puntata di Affari Tuoi del 21 settembre 2026. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo lunedì 21 settembre

Nella puntata del primo giorno della settimana del gioco dei pacchi di RaiUno a tentare la fortuna è la pacchista della Val d’Aosta, Marta, che di lavoro fa l’ottica a Signaia e gioca accompagnata dal marito Francesco Maria detto Francio maestro di snowboard e falegname romano trapiantato in Val d’Aosta.

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Il primo giro di tiro non va male, e quando chiama il Dottore, Marta lo trova particolarmente di buon umore. Stefano De Martino spiega: "Ieri siamo stati a cena con tutta la ciurma, lui era a capotavola, io ero alla sua destra, Herbert alla sinistra, è ancora satollo" e quando il Dottore offre ben 38.000 euro, il conduttore non ha dubbi: "E’ ancora preso dai fumi dell’alcol!" Marta e Francio però sono ancora all’inizio e hanno tutto il podio intatto, quindi rifiutano e decidono di giocare e subito dopo trovano il pacco da zero euro.

Il percorso di marito e moglie va avanti veramente bene: un percorso quasi netto alla seconda telefonata del Dottore . La seconda offerta è ancora più alta della prima: 43.000 euro, ma in gioco ci sono tutti i pacchi rossi da 20.000 in su e Marta passa l’assegno a Francio che lo trita senza esitare. Subito dopo Marta vuole Tommasino, e dopo aver espresso quel desiderio, lo esaudisce e trova il cagnolino che entra in studio come un missile. Stefano De Martino avverte: questo corre pure a folle, prima di regalargli una crocchetta e lasciarlo andare via velocissimo.

Subito dopo esce il pacco da 300.000 euro, ma rimangono i 200.000 e 100.000 e rimangono lì anche quando Marta e Francio chiamano il pacco successivo che è quello di Martina, la Ballerina. Quando chiama il Dottore sono rimasti 2 pacchi blu e 5 pacchi rossi, da 20.000 a 200.000 euro (più il pacco nero). A questo punto a Marta viene offerto di cambiare il suo pacco e lei lascia il suo numero 20 per prendere l’8, su consiglio di un amico e scopre che nel pacco a cui ha rinunciato c’erano 50.000 euro. Rimangono comunque in gioco i 75.000, i 100.000 e i 200.000 euro. La terza offerta del Dottore è di 35.000 euro, ma ancora una volta Marta vuole andare avanti e fa bene, perché trova anche il penultimo pacco blu. Ne rimane solo uno in gioco a fronte di quattro pacchi rossi, 20.000, 75.000, 100.000 e 200.000 euro.

E subito dopo, grazie al mantra "ora tu mi trovi un pacco blu" esce l’ultimo pacco blu e Stefano De Martino può annunciare "Soldi sicuri!" A questo punto il premio più piccolo che c’è in gioco è di 20.000 euro. La mossa del Dottore è giocare a carte cambio o offerta, esce Offerta e De Martino lo prende in giro: "Questa sera neanche le carte lo aiutano". L’Offerta è di ben 58.000 euro: la coppia rifiuta anche questo assegno pesantissimo.

Subito dopo sfuma il pacco più pesante, quello da 200.000 euro, nel pacco che Marta pensava di prendere, quello con il numero del suo provino, il 13. Subito dopo escono i 75.000 euro. Dunque la situazione finale è 20.000 contro 100.000. L’ultima offerta del Dottore è di ben 50.000 euro.

Marta e Francio decidono di rifiutare, dicendo che credono molto in quel pacco, il numero 8 che in partenza era il pacco delle Marche, la regione dei nonni di Francio che si commuove fino alle lacrime ricordandoli. E fanno bene a credere nel loro pacco perché si portano a casa ben 100.000 euro.

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