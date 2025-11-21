Affari Tuoi, la puntata di oggi 21 novembre a rischio cancellazione: cosa succede I cambiamenti in corso sulla rete ammiraglia per lasciare spazio alla Coppa Davis potrebbero portare anche il buon De Martino a saltare la puntata.

Nella giornata di oggi tutti gli occhi saranno puntati sulla Coppa Davis 2025, la principale competizione internazionale di tennis a squadre maschile che ha visto l’Italia trionfare due volte nel corso degli anni. I match saranno trasmessi in diretta su Rai 1 e, per questo, la programmazione della rete ammiraglia oggi subirà notevoli variazioni. Se risultano già certe le modifiche di palinsesto per La Volta Buona, Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta e L’Eredità, per il momento rimangono ancora dei dubbi sulla messa in onda di Affari Tuoi con Stefano De Martino: scopriamo qualche dettaglio in più.

Rai 1, la Coppa Davis stravolge il palinsesto: a rischio anche Affari Tuoi

Oggi pomeriggio, Rai 1 inizierà a trasmettere la diretta dell’incontro Italia-Belgio, per la semifinale di Coppa Davis 2025, a partire dalle ore 16.15, modificando dunque la consueta programmazione pomeridiana della rete ammiraglia. In particolare avremo modo di assistere in diretta televisiva ai singolari di Matteo Berrettini contro Raphaël Collignon e Flavio Cobolli contro Zizou Bergs. Due importantissimi match che verranno divisi solamente dal Tg1.

A seconda dell’esito di queste due partite, verrà poi decisa anche la programmazione serale della rete ammiraglia. In caso di pareggio dei due singolari, verrà infatti giocato un terzo match in doppio con Bolelli e Vavassori contro Gille e Vliegen, che apporterebbe di conseguenza modifiche anche nella fascia oraria dell’access prime time. Se risulterà necessario il terzo match decisivo, anche il programma Cinque Minuti di Bruno Vespa e Affari Tuoi con Stefano De Martino si ritroveranno a saltare la puntata. Nessun rischio invece per The Voice Senior di Antonella Clerici che, qualora il match doppio dovesse allungarsi, partirà comunque anche dopo le ore 22.

Coppa Davis, i match attesissimi di oggi (21 novembre 2025)

Gli amanti del tennis e delle competizioni sportive internazionali oggi potranno assistere in chiaro su Rai 1 a due (o tre) match di tennis per la semifinale di Coppa Davis veramente imperdibili. La prima partita in singolare vedrà scendere in campo Matteo Berrettini e Raphaël Collignon. Nonostante il belga stia vivendo la miglior stagione della sua carriera, al momento Berrettini rimane il favorito del match.

A seguire, scenderanno in campo per un altro singolare, attorno alle ore 18, Flavio Cobolli contro Zizou Bergs, con il tennista romano che giocherà da numero uno dell’Italia per la seconda volta. Infine, se necessario, toccherà al doppio Bolelli e Vavassori contro Gille e Vliegen, che non inizierà prima delle ore 20.30, e solo in caso di parità nei singolari precedenti.

