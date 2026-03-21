Affari tuoi, Ileana mette in imbarazzo Stefano De Martino: "Ti ho sognato, mi hai suggerito un numero". Ecco quanto ha vinto Nella puntata di sabato 21 marzo di Affari tuoi, Ileana ha raccontato di aver sognato Stefano De Martino: ecco cosa è successo

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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La puntata di sabato 21 marzo di Affari Tuoi si apre con il sorriso e l’emozione di Ileana, concorrente arrivata da Sanremo, professione commessa, pronta a sfidare la sorte con il pacco numero 5. "Mi sono trasferita a Sanremo per amore e per lavoro", racconta, condividendo subito con il pubblico un pezzo importante della sua vita. Accanto a lei, a sostenerla in studio, c’è la mamma Graziella, visibilmente emozionata ma determinata a darle forza. "Mi sono innamorata per caso", continua Ileana, ripercorrendo l’inizio della sua storia sentimentale. "Cristiano fa piercing e ho iniziato con lui e poi ho continuato con lui", aggiunge con spontaneità, strappando un sorriso.

Affari tuoi, cosa è successo nella puntata di sabato 21 marzo

La partita di Ileana a Affari Tuoi entra subito nel vivo e parte nel migliore dei modi: il primo tiro elimina 0 euro e "porcomondo", strappando applausi e sorrisi. L’entusiasmo però si smorza rapidamente con due tiri sfortunati: escono 75.000 euro e subito dopo 100.000 euro. La concorrente non si lascia abbattere e continua a giocare con determinazione. Al quinto tiro la situazione migliora: via 100 euro e poi 20 euro. Arriva la prima telefonata del Dottore con un’offerta da 30.000 euro. "Sono molti carini però siamo all’inizio e voglio giocare, quando mi ricapita", dice Ileana senza esitazioni. La mamma Graziella approva e trita l’assegno tra gli applausi del pubblico.

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Si torna al gioco e la fortuna è altalenante: escono 20.000 euro, poi 10 euro e infine i pesantissimi 300.000 euro. Il Dottore propone un cambio, ma Ileana decide di rifiutare e proseguire con il suo pacco. Nei tre tiri successivi escono 100 euro, il pacco nero da 20 euro e 50.000 euro. Il Dottore cambia strategia e propone il gioco delle carte. Ileana pesca l’offerta: 15.000 euro. Ancora una volta la concorrente rifiuta e decide di andare avanti. La partita si complica ulteriormente quando escono i 30.000 euro. Il Dottore propone nuovamente il cambio e questa volta Ileana accetta, scambiando il pacco numero 5 con il numero 9. Per togliersi ogni dubbio chiama subito il suo vecchio pacco: dentro c’erano 10.000 euro.

Il Dottore torna con un’offerta da 15.000 euro. "E’ una cifra che fa comodo, io resto dell’idea che quando mi ricapita di stare qua e quindi rifiuto l’offerta", spiega Ileana. La partita prosegue e in studio arriva il momento della "Ballerina". Martina Miliddi si esibisce, regalando un momento di spettacolo. Al termine, il Dottore propone ancora il gioco delle carte. Ileana pesca di nuovo l’offerta, questa volta da 19.000 euro. Graziella vorrebbe continuare, e Ileana la segue: assegno tritato. "Tra tutti questi numeri, ce ne sono due di cui uno me l’hai suggerito tu nel mio sogno", racconta Ileana. "C’era un tavolo con una maga in sogno e quel giorno mi disse che Stefano mi avrebbe detto una grande verità". "Io nel dormiveglia mi sono chiesta chi fosse Stefano e poi ho capito". "Quindi lei mi ha detto eri stato tu a suggerirmi questo numero, era il 17. E’ un numero che mi piace". Chiama il pacco 17: dentro ci sono 15.000 euro.

Il Dottore ripropone 19.000 euro. "Il numero 19 è ricorrente e sono molto legata, è il giorno del compleanno di Lapo il mio cane". "Il numero del sogno che mi era stato suggerito era l’8", aggiunge. Nonostante tutto, Ileana rifiuta ancora. Chiama poi il pacco 18: dentro c’è Gennarino. Il Dottore alza l’offerta a 30.000 euro. "Da casa avrei accettato perché ci sono tabelloni vari per cui avrei detto di andare avanti". "Sono razionale e penso che bisogna sfidare la sorte fino ad un certo punto", ammette. Questa volta Ileana decide di accettare l’offerta. Una scelta che si rivela vincente: nel pacco numero 9 c’era soltanto 1 euro.

Affari tuoi, le reazioni social alla puntata

L’epilogo della puntata di Affari Tuoi del 19 marzo ha acceso immediatamente il dibattito sui social, dove il pubblico si è riversato in massa per commentare quanto accaduto in studio. La scelta finale della concorrente ha diviso, ma in molti hanno espresso apprezzamento per il suo percorso. Nonostante la tensione e i continui colpi di scena, la partita è stata seguita con grande partecipazione. Sui social, infatti, sono arrivati numerosi messaggi di sostegno e approvazione. "Ha fatto davvero un buon gioco", scrive un utente, sottolineando la lucidità mantenuta durante tutta la gara. "Ha accettato 30.000 euro brava", commenta qualcun altro, evidenziando la scelta finale. "Bravissima non ci ha pensato ad accettare", aggiunge un altro spettatore. Molti hanno apprezzato il coraggio ma anche la razionalità dimostrata nel momento decisivo. La concorrente, infatti, ha saputo fermarsi al momento giusto, evitando rischi inutili. Una decisione che, alla luce del contenuto del pacco, si è rivelata vincente.

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