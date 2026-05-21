Affari tuoi, partita sfortunata per Marco: dopo aver perso tutto viene "tradito" dalla propria Regione
Padre e figlia sfortunati ad Affari tuoi, una pioggia di rossi fino alla fine: perdono anche alla Regione Fortunata.
Tra gioco, risate e momenti di spettacolo è andata in onda giovedì 21 maggio una nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1. Stefano De Martino ha guidato la serata insieme a Herbert Ballerina e Martina Miliddi, animando il programma con ritmo e leggerezza. Al Teatro delle Vittorie di Roma i "pacchisti" hanno preso posto per una nuova partita seguita con grande attenzione dal pubblico. La gara si è svolta tra colpi di scena e scelte decisive, mantenendo sempre un tono divertente. Non sono mancati momenti particolarmente coinvolgenti e situazioni capaci di strappare sorrisi. Il gioco ha alternato tensione e leggerezza tipiche delle ultime puntate del format.
Affari tuoi, cosa è successo nella puntata del 21 maggio 2026
Protagonista della puntata di Affari Tuoi è stato Marco, parrucchiere originario della Sardegna, accompagnato dalla figlia Clarissa, truccatrice. La partita è iniziata nel migliore dei modi con l’eliminazione di 20 euro e del "manincuore", ma poco dopo sono usciti dal tabellone premi pesantissimi come 200mila e 300mila euro, seguiti dai 50mila euro. Durante la serata spazio anche alla ballerina Martina Miliddi, che si è esibita sulle note di "Le Freak". Il Dottore ha subito proposto il cambio, ma Marco ha rifiutato senza esitazioni: "Me lo tengo". Nei tre tiri successivi sono stati eliminati 5 euro, 200 euro e 100mila euro, spingendo il Dottore a offrire 10mila euro, cifra che il concorrente ha deciso di rifiutare. La partita è poi proseguita con l’uscita di 20mila euro, di Gennarino e del Pacco Nero contenente 5 euro.
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Successivamente sono usciti 15 mila euro e 50 euro, momento in cui il Dottore ha riproposto il cambio. Stavolta Marco ha accettato, scambiando il pacco numero 11 con il numero 13, una scelta fortunata dato che nel pacco lasciato c’era soltanto 1 euro. Poco dopo però la fortuna ha voltato le spalle al concorrente con l’eliminazione di 75mila euro. Nuova telefonata del Dottore e nuova offerta da 5mila euro, ma anche questa volta Marco ha preferito continuare.
Durante la puntata il parrucchiere si è raccontato emozionato: "Ho aperto il salone nel 2003. Ho tantissima esperienza, ho lavorato in tanti saloni, ho fatto la gavetta e ne sono orgoglioso. Sono stato in Sardegna per un po’, poi sono stato a Torino e facevo le stagioni e poi a Roma, Milano. Il mio desiderio era aprire un salone per conto mio e ci sono riuscito. I sacrifici li faccio tutti i giorni". Nel finale sono usciti anche 0 euro e 30mila euro, prima della proposta del Dottore di andare alla Regione Fortunata, accettata da Marco. Il pacco numero 13 conteneva infine 10 euro. Stefano De Martino ha chiesto un parere a Lupo, che ha suggerito la Valle d’Aosta, mentre Thanat ha indicato il Friuli Venezia Giulia, ma Marco ha scelto di puntare tutto sulla sua terra d’origine: la Sardegna. La Regione Fortunata era però la Basilicata. "Mi dispiace tantissimo", dice De Martino.
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